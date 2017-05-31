«Поцелуй на вылет». Обзор событий Открытого чемпионата Франции

Тяжелая победа Светланы Кузнецовой, обидный вылет Екатерины Макаровой и скандал с любвеобильным французом Максимом Аму. Чем запомнится очередной день «Ролан Гарроса»?

ВОЛНЕНИЕ

Стартовый раунд изрядно проредил ряды российских игроков в основной сетке одиночного разряда – из 17-ти наших теннисистов во второй круг пробилось только 8. И всего двое сыграли в четвертый день. Причем, казалось, особенных проблем возникнуть не должно. Екатерина Макарова только что убрала с дороги лидера мирового рейтинга Анжелику Кербер и попала на украинку Лесю Цуренко. А Светлана Кузнецова встретилась с молодой и не шибко титулованной француженкой Осеан Доден.

Однако вышло все, как часто бывает в женском теннисе, совсем непредсказуемо.

Макарова с каким счетом разгромила Кербер, с тем же сама уступила Цуренко – 2:6, 2:6. А Кузнецова…

- В первом круге я задыхалась от волнения. Накрутила сама себя. Эх, научиться бы справляться с нервами… Надеюсь, к следующему матчу буду поспокойнее, - признавалась Светлана, с трудом обыграв Кристину Макгейл.

Но, видимо, не успокоилась. Доден – 56-я ракетка планеты – устроила россиянке марафон из трех упорных партий. Судьба первого сета решилась на тай-брейке – в пользу Кузнецовой. Второй остался за француженкой – 7:5. К счастью, решающая партия сложилась уже легче. Брейк в начале, 4:1 – и Светлана больше не рискует, спокойна реализуя преимущество.

Вот только – что там с нервами? Дальше ждет китаянка Шуай Жан. Они излишнего волнения может и не простить.

ВОЗВРАЩЕНИЕ

Петра Квитова, отпраздновав возвращение на корт победой в первом круге над Джулией Боусруп, все же покинула «Ролан Гаррос» - после второго раунда. Американка Беттани Маттек-Сандс, пробившись из квалификации и победив затем Евгению Родину, была сильнее чешки – 7:6, 7:6. Правда, особого расстройства на лице Квитовой не наблюдалось.

- Я удивлена тем, как сыграла! Пусть в итоге все же уступила. Главное – я чувствую себя нормально. Могу играть! И я безумно рада, что вернулась, - призналась Квитова.

Когда в декабре ты борешься за свою жизнь, отводя нож грабителя от горла голыми руками, а в мае приезжаешь на «Большой шлем» и играешь на равных с сильнейшими спортсменками планеты – это ли не главная победа? А успехи на кортах – они еще придут.

- Вот и сказке конец – Париж я покидаю. Теперь все пойдет в обычном режиме. Но я с нетерпением жду следующий турнир. Меня переполняет желание работать и полноценно тренироваться – это то, чего мне так не хватало в период восстановления. Выступление на «Ролан Гарросе» стало скорее этапом подготовки к Уимблдону. Очень хочу опять приехать в Лондон – ведь с этим городом связано так много замечательных воспоминаний! – призналась Петра. – А то, что ко мне было так внимания… Это нормально. И оно постепенно спадет.

СПАСЕНИЕ

Полгода назад Петра еще не знала, сможет ли продолжить играть в принципе – глубокие порезы на руке после нападения грабителя в ее квартире в Чехии могли перечеркнуть ее карьеру. В таких условиях не так обидно проиграть во втором круге на первом же турнире! Вот кому точно такое поражение никак не улыбалось, так это Гарбине Мугурусе.

Тем более, испанка защищает здесь титул.

Но Анетт Контавейт уже разок прошлась по нынешней пятой ракетке мира, обыграв ее в Штутгарте (и затем уступив там Марии Шараповой). Эстонка попыталась сделать снова. И у нее почти получилось!

Мугуруса спаслась. Уступала 6:7, 1:3, но спаслась. Второй громкой сенсации (после вылета Кербер) на «Ролан Гарросе» не случилось.

- Я мысленно сказала себе: «Ей придется самой тебя обыграть!», - признавалась испанка. – Только так и надо себя настраивать. Никогда не сдаваться. Не опускать руки. Даже когда проигрываешь сет и «горишь» во втором с брейком. Анетт играла уверенно. Очень хорошо. Но я сумела что-то изменить на корте, перевернуть ход матча в свою сторону. И это теперь придаст мне еще больше сил.

ПРОТЕСТ

Меньше повезло Жо-Вилфриду Тсонге – кумир местной публики впервые за 10 лет уступил на турнире «Большого шлема» в первом круге. Да еще на родном, домашнем! Да еще вскоре после первого в карьере титула на грунте!

- В этом весь теннис, - грустно признался француз.

Но французским болельщикам было что обсудить помимо неудачи Тсонги. По ходу стартового раунда тут отличились сразу два местных парня.

Один из них – Лоран Локоли.

- Тут все просто – у каждого свой характер. И я считаю, что на теннисном корте нужно проявлять уважение. А мой соперник его не проявил.

Так молодой француз прокомментировал тот факт, что не пожал руку Мартину Клижану после поражения в пяти сетах. Все выглядело некрасиво до предела – дождавшись, пока словак сам подойдет к нему на корте, Лоран брезгливо отмахнул рукой. Ладно, хотя бы, вслед не плюнул.

- Он – 48-я ракетка мира, я – 280-я. И попал в сетку по wild card. Но почему он так себя вел на корте? То корчится, то гримасничает, намекая, что у него то-то болит… То прекращает бегать за мячами. Не хочешь бороться – снимись! – гневался Локоли.

Только поддержки не дождался. Ни от болельщиков, ни от организаторов. «Лоран больше никогда не получит от нас wild card», - сказал представитель Федерации тенниса Франции Жан-Поль Пот.

ПОЦЕЛУЙ

И совсем «повеселил» еще один молодой французский парень – 21-летний Максим Аму.

Вообще, у него выдалась хорошая неделя. В сетку «Ролан Гарроса» Аму тоже попал по wild card. Но не в основу, а в квалификацию. Которую успешно и прошел. Правда, в первом же раунде не справился с Пабло Куэвасом, вот только на игривом настрое Аму это никак не сказалось.

А игривость проявилась слишком ярко. Давая интервью в прямом эфире журналистке Мали Тома, Максим раз поцеловал девушку, второй раз поцеловал… А затем еще и облапал. Тома активно вырывалась из объятий горе-ловеласа, но срывать эфир не стала. Хотя, конечно, избежать скандала на такой почве не удалось.

- Я бы поставила его на место, если бы не прямое включение, - призналась девушка.

Аму потом извинился.

- Меня переполняли эмоции, к тому же я хорошо знаю Мали. Мне жаль, что я повел себя таким образом. Такого больше никогда не повторится, - рассказал Максим.

Не на этом турнире – точно. Организаторы медлить не стали – и отозвали у Аму аккредитацию. Внимание, вопрос – а позовут ли его на «Ролан Гаррос» еще раз?