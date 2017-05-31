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Конечная для «Локо». ЦСКА вышел в финал Единой Лиги ВТБ

Николай Мысин
Николай Мысин
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Конечная для «Локо». ЦСКА вышел в финал Единой Лиги ВТБ
Фото: «Советский спорт»

Столичный ЦСКА уверенно переиграл «Локомотив-Кубань» в Краснодаре и оформил победу в полуфинальной серии – 3-0.

РОБКАЯ НАДЕЖДА «ЛОКО»

– ЦСКА заслужил эту победу. Мы совершили слишком много мелких тактических ошибок и придали уверенности команде, которая постоянно за них наказывает, – вздыхал Саша Обрадович.

Вздыхал после второго матча в Москве. Еще надеясь, что что-то можно изменить.

– Серия пока не закончена. На протяжении большей части обеих встреч мы показывали хороший баскетбол и доставляли ЦСКА проблемы. Теперь приедем домой и постараемся сделать все, чтобы вернуть серию в столицу, - добавил серб.

Обрадович, в общем, не кривил душой. Победы на родной арене дались армейцам непросто. В первом матче шла равная борьба вплоть до последних секунд, когда «Локо» сумел сократить отставание с 12 до 2 очков. Во втором все тоже получилось непросто. Армейцы – не железные, у них есть уязвимые места. Не боги горшки обжигают, в конце концов. И краснодарцы уверенно продемонстрировали – бороться с лучшим клубом страны можно.

Выиграть, похоже, нельзя.

Поддержка родного «Баскет-Холла» не раз творила чудеса – «Локо» обыгрывал на своей арене немало звездных коллективов. Да тот же ЦСКА, причем в этом сезоне! Пусть в регулярке, но тем не менее. Марди Коллинс, Райан Брокхофф, Мэтт Дженнинг, Тэйлор Рочести – все эти парни изрядно потрепали подопечных Димитриса Итудиса даже на выезде. А значит дома, где вроде бы и стены помогают, у них появится еще больше шансов на успех!

Так ведь?

МОЩНЫЙ СТАРТ ЦСКА

Не так.

Сложно сказать, какие выводы сделал Обрадович, но вот Итудис их сделал точно. Как и сами игроки армейцев. Продлевать серию ЦСКА не хочет – это заметно уже с первых минут. И пока лидеры кубанцев пытаются понять, как действовать под таким жестким прессингом, гости уверенно начинают наращивать отрыв. Да, так было и раньше – только в Москве баскетболисты «Локо» всякий раз умудрялись сокращать отставание. Теперь – не выходит. Сольные проходы Нандо Де Коло, атаки Аарона Джексона, скидки под кольцо на Джеймса Огастина и трешка Виталия Фридзона заставляют зал слегка притихнуть – к середине второй четверти на табло горит 19:33. Дженнинг в этот момент уже сидит на лавке, набрав достаточно фолов, чтобы наставник начал беречь лидера. Рочести плотно прижат опекунами в красно-синей форме и не может наладить прицел. Брокхофф отчаянно кидает издали – но постоянно мажет.

И как бороться с ЦСКА?

После большого перерыва положение хозяев становится безвыходным. Да, постепенно приходит в себя Коллинс – единственный, кто в нынешний момент способен угрожать кольцу армейцев. Но ведь его усилий недостаточно, а поддержать Марди – некому. Тогда как у гостей ловит кураж и Милош Теодосич, и Никита Курбанов с Кайлом Хайнсом все увереннее чувствуют себя в краске. Цифры 36:60 на табло (как раз Кайл забивает с фолом) – как приговор для «Локо». Армейцы ослабляют хватку, решив не добивать соперников перед их же болельщиками. Но контролировать такой отрыв несложно. Хозяева чувствуют определенную свободу в заключительной десятиминутке, заметно сокращая отставание. Но шансов на победу больше нет.

«Локомотив» прибывает на конечную.

Матч

Локомотив-Кубань - ЦСКА - 66:74

Состав

Локомотив-Кубань: Коллинс (18), Зубков (10)

ЦСКА: Теодосич (16), Де Коло (13), Джексон (10)

Место и дата

31 мая 20:00, Баскет-Холл, Онлайн-трансляция

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