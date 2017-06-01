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Сергей Ковалев: Мой тренер уходит к Уорду? Полная ерунда

Владислав Усачев
Владислав Усачев
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Сергей Ковалев и Джон Дэвид Джексон
Сергей Ковалев и Джон Дэвид ДжексонФото: Gettyimages.ru

Бывший чемпион мира в полутяжелом весе Сергей Ковалев на открытой пресс-конференции рассказал о своей подготовке к поединку с Андре Уордом.

Напомним, что первый бой боксеров прошел осеню прошлого года и завершился скандальной победой американца судейским решением.

– На этот раз моя подготовка к бою не такая большая, как на предыдущий бой. Но она проходит намного лучше, потому что я устранил допущенные мною в прошлый раз ошибки. Эта подготовка отличается от той, что была перед боями с Айзеком Чилембой и Андре Уордом, когда у меня заканчивались силы в последних раундах. Нынешний тренировочный лагерь проходит хорошо.

– Как изменилась работа Джона Дэвида Джексона после того, как в вашу команду вошел российский тренер по физподготовке?
– Функции Джона никак не изменились. Он делает ту же самую работу. Поражение в последнем бою объясняется тем, что у меня были плохие физические кондиции. Нужно было что-то поменять, и это должно принести мне успех. Вы знаете, что в прошлый раз моя подготовка прошла не лучшим образом. Я посчитал, что новый тренер устранит все недочеты. Поэтому я привез из России специалиста, который мне помогает.

– Как вы относитесь к истории, что Джон Дэвид Джексон мог перейти в лагерь Андре Уорда и работать с ним накануне вашего боя?
– Люди видят то, что хотят видеть, но давайте обратимся к фактам. В настоящее время мы по-прежнему работаем вместе. И это означает, что ваша информация – полная ерунда. Мало ли что говорят. Мы продолжаем работать вместе. И мы вместе готовимся к реваншу.

– На телеканале HBO должно было состояться ваше совместное интервью с Уордом, но он не явился. Не считаете это неуважением?
– Я не чувствую уважения или его отсутствие со стороны Уорда. Я просто не уважаю этого парня, и я хочу надрать ему задницу. Я хочу уничтожить его как боксера и как чемпиона. Для меня он – не чемпион. У него фальшивый статус чемпиона мира. Он это знает. И все равно пытается убедить людей, что он чемпион. Он не прав.

– Как проходит ваша подготовка? Довольны ли вы лагерем?
– Я доволен тем, что происходит в моем тренировочном лагере, доволен семьей, доволен жизнью. У меня нет только моих поясов. Это мотивирует меня надрать Уорду задницу. Он их не заслужил. Это подарок ему на Рождество от судей, но Рождество уже закончилось и пояса должны вернуться ко мне.

Два последних боя стали для меня разочарованием. Но я надеюсь, что буду чувствовать себя гораздо лучше, потому что прямо сейчас я чувствую себя хорошо. И нет никаких проблем с тем, чтобы вернуть себе пояса.

– Вы смотрели запись вашего боя?
– Пытался, но посмотрел только три раунда, а смотреть дальше не было желания. Мне легче драться на ринге.

– Не боитесь повторения судейского вердикта? Как собираетесь его избежать?
– Я думаю, что должен нокаутировать Уорда. Или разгромить его, чтобы вернуть свои пояса обратно, потому что случиться может все. Я верю в честность судей и…

– Даже после того, что произошло?
– Конечно. Я думаю, что в первом поединке они совершили ошибки. Но на этот раз будут другие судьи. Я не хочу бороться с теми же судьями. Все может повториться. Будут другие судьи и результат может быть справедливым (на самом деле бой будут судить Берт Клементс и Глен Троубридж, которые обслуживали и первый бой, – прим. ред.).

Сергей Ковалев
Сергей КовалевФото: Gettyimages.ru

– Андре Уорд сказал, что больше вы не сможете отправить его в нокдаун.
– Я думаю, что если был один нокдаун, значит может случится и другой. Не нужно спешить. Хотя я и не спешил. У меня просто «закончился бензин» в пятом раунде. Я потерял скорость, потерял энергию. Я был пуст на сто процентов. Держался на характере. И даже в таком состоянии Андре Уорд выиграл у меня только четыре раунда. Посмотрим, как все пройдет 17 июня. Все будет в моих руках. И титулы тоже.

– Вы будете драться за три титула чемпиона мира, а титул WBC (им владеет Адонис Стивенсон – прим. ред.) вас не интересует?
– Мне бы очень хотелось добавить титул WBC в свою коллекцию. Но сначала я должен забрать три своих титула у Уорда. Потом можно подумать о четвертом поясе.

– Номинально титул WBC считается самым почетным.
– Знаете, меня это не волнует. Я не забиваю себе этим голову. Не важно, кто владеет титулами – я или кто-то другой. Не титулы красят боксера, а боксер титулы. Все знают, что я выиграл прошлый бой. Я заслуживаю титулов, и многие хотят, чтобы я вернул.

– Вы злитесь на Уорда?
– Я чувствую, что он не прав. И он слишком высоко задрал нос. И пытается уверить всех, что он действительно победил. Он знает, что результат несправедлив.

Вы же знаете, он подставил телеканал HBO и шоу Faceoff, сообщив, что не приедет  за двадцать минут до его начала съемок. За десять минут до эфира Кэти Дува сообщила мне, что он покинул Лас-Вегас. Я не понимаю, как это можно сделать. Он жил в этом городе и за 20 минут до начала шоу покинул его.

– Вы говорили, что Уорд дерется как девчонка. Как вы пришли к такой оценке?
– Однажды в моем родном городе Челябинске одна девушка лет 25 ударила меня сильнее, чем Андре Уорд бил меня в течение всего боя. Я не запомнил ни одного его сильного удара. Я не почувствовал какой-то силы. Никаких проблем он мне не доставил. Это моя проблема, это у меня «сели батарейки».

– Что вы делаете для того, чтобы «батарейки не сели» на этот раз?
– Меньше работаю, – смеется.  – И это сохранит мою энергию. Я перетренировался перед последним боем. Я слишком много времени провел в горах, и это сказалось на моей форме.

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