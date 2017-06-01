Балаев, Ахмедов и Антигулов — лучшие российские бойцы по итогам мая

Месяц май позади. Настало время подвести итоги: кто лучший российский боец по итогам месяца? «Советский спорт» составил традиционный топ-3.

3 место

Марат Балаев

41-летний чемпион лиги ACB в полулегком весе Марат Балаев продолжает удивлять ММА-сообщество. В декабре прошлого года он завоевал пояс, уверенно победив 21-летнего Бсуфа Раисова. 20 мая в рамках турнира ACB 61, который прошел в Санкт-Петербурге, Балаев по прозвищу «Мотиватор» успешно провел первую защиту против Адлана Батаева, победив раздельным решением судей.

Теперь на счету Марата восемь побед в восьми поединках. Очевидно, что с каждым разом ему будет все труднее и труднее защищать свой пояс. Да и с весогонкой могут возникнуть большие проблемы. Перед схваткой с Адланом «Мотиватор» выглядел слишком изнурительно.

2 место

Омари Ахмедов

Мало кто ожидал от российского полусредневеса победы над американцем Абдулом Разаком на турнире UFC Fight Night 109, который состоялся 28 мая в Стокгольме (Швеция). Разак до поединка с Омари не знал поражений и был фаворитом практически у всех: у букмекеров, журналистов и экспертов.

Однако, в поединке он выглядел очень даже неплохо, выиграв раздельным решением судей.

Теперь Ахмедов собирается подняться в более тяжелую весовую категорию. Он хочет выступать в весе до 84 кг, так как весогонка далась ему с большим трудом и отняла много сил.

На данный момент Ахмедов за свою карьеру одержал 17 побед при четырех поражениях.

1 место

Гаджимурад Антигулов

Российский боец полутяжелой весовой категории продолжает завоевывать сердца американских фанатов ММА.

Дебютировал в UFC он в ноябре прошлого года в поединке против бразильца Маркоса Рожерио де Лимы и справился с ним за 67 секунд, победив с помощью гильотины.

В мае россиянину потребовалась 141 секунда для того, чтобы датчанин Хоаким Кристенсен сдался после удушающего приема. Таким образом, Антигулов становится одним из самых перспективных бойцов в ростере UFC.

Сейчас за плечами Гаджимурада 20 побед и четыре поражения.