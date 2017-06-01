Емельяненко, Шлеменко, Харитонов... Анонс жарких поединков первого месяца лета

Александр Шлеменко в Сванкт-Петербурге попробует взять реванш у Брэндона Хэлси, который пару лет назад отобрал у него титул чемпиона Bellator. Сергей Харитонов в Китае подерется с бразильцем. Мэтт Митрион в Нью-Йорке на легендарной арене «Мэдисон-Сквер-Гарден» попробует свои силы в поединке против Федора Емельяненко. «Советский спорт» рассказывает о самых интересных поединков первого месяца лета. Июнь будет жарким!

ДОЛГОЖДАННЫЙ РЕВАНШ

M-1 CHALLENGE 79

СК «Юбилейный», Санкт-Петербург, Россия

Дата: 1 июня

Кто: Александр Шлеменко (Россия) — Брэндон Хэлси (США)

Весовая категория: средняя

Места в мировом рейтинге. Шлеменко (18-е, бои 55 побед — 9 поражений); Хэлси (56-е, бои 9-2)

В чем интрига?

В сентябре 2014 года Шлеменко неожиданно потерял титул чемпиона Bellator, проиграв Хэлси удушающим приемом всего за 35 секунд. Для ММА-сообщества это стало большой сенсацией. Александр стремился как можно быстрее взять реванш у американца, но Брэндон отказывался. То его не устраивала весовая категория, то денег давали мало. И вот, спустя почти три года бойцы вновь встретятся в поединке. Однако, на этот раз бой будет проходить на территории Шлеменко — в России. И на этот раз схватка состоится не в «клетке» Bellator, а в рейдже М-1.

После того поражения Александр провел шесть поединков и во всех одержал убедительные победы (включая победу над Мелвином Манхуфом, которую потом аннулировали). Хэлси подходит к реваншу не в таком хорошем психологическом и физическом состоянии, как россиянин. Представитель США последние два поединка проиграл, причем досрочно — Рафаэлю Карвалью и Джону Солтеру.

Рейтинг боя по версии «Советского спорта»: 8 из 10.

Прогноз: победа Александра Шлеменко нокаутом.

ЗАЩИТИТ ЛИ АЛДО ТИТУЛ?

UFC 212

«HSBC Arena», Рио-де-Жанейро, Бразилия

Дата: 4 июня

Кто: Жозе Алдо (Бразилия) — Макс Холлоуэй (США)

Весовая категория: полулегкая (титульный бой)

Места в мировом рейтинге. Алдо (1-е, бои 26-2); Холлоуэй (2-е, бои 17-3)

В чем интрига?

Самая большая сенсация в ММА за последнее время случилась в поединке между Жозе Алдо и Конором Макгрегором в декабре 2015 года. Бразилец считался явным фаворитом, но более дерзкий ирландец еще до поединка морально «уничтожил» чемпиона в полулегком весе. В итоге, спустя 13 секунд после стартового гонга Макгрегор уже праздновал яркую победу нокаутом. Алдо долго добивался реванша, но сначала Макгрегор завоевал пояс UFC в легком весе, затем взял небольшой отпуск, а теперь собирается боксировать с Флойдом Мэйвезером.

Руководство UFC в связи с этим отобрало титул у ирландца в полулегком весе и вернуло его Алдо. А принадлежащий «временный» пояс от Жозе перешел на талию Макса Холлоуэя. Теперь эти спортсмены в октагоне определят одного единственного короля дивизиона. А о реванше с Макгрегором бразильцу, скорее всего, придется забыть. Хотя такие поражения остаются в голове навсегда.

Рейтинг боя по версии «Советского спорта»: 8 из 10.

Прогноз: победа Жозе Алдо единогласным решением судей.

ПРОДОЛЖИТ ЛИ ЛЬЮИС ПОБЕДНУЮ СЕРИЮ?

UFC FIGHT NIGHT 110

«Vector Arena», Окленд, Новая Зеландия

Дата: 11 июня

Кто: Марк Хант (Новая Зеландия) — Деррик Льюис (США)

Весовая категория: тяжелая

Места в мировом рейтинге. Хант (7-е, бои 12-11-1); Льюис (8-е, бои 18-4)

В чем интрига?

43-летний новозеландец не скрывает, что дерется не ради спортивной составляющей, а ради денег. Кормить семью нужно. Не секрет, что на данный момент в тяжелом дивизионе промоушена явный застой. В лучшие времена Марк со своими 11-ю поражениями не находился бы в топ-10. Почти всем лучшим бойцам сейчас под 40 лет. Однако, в последнее время в UFC появились три спортсмена, которые добавили спортивного интереса. Это француз Фрэнсис Нганноу, россиянин Александр Волков и американец Деррик Льюис, который и сразится против Ханта в Окленде.

Шансов на победу у Деррика намного больше. На данный момент он имеет серию из шести побед кряду, в то время, как постоянно жалующийся на все что можно Хант выступает с переменным успехом. В двух последних поединках он потерпел поражения от Брока Леснара и Алистара Оверима.

Рейтинг боя по версии «Советского спорта»: 7 из 10.

Прогноз: победа Деррика Льюиса единогласным решением судей.

КИТАЙСКИЙ ВОЯЖ ХАРИТОНОВА

M-1 CHALLENGE 80

Харбин, Китай

Дата: 15 июня

Кто: Сергей Харитонов (Россия) — Маркус Винициус Лопес (Бразилия)

Весовая категория: тяжелая

Места в мировом рейтинге. Харитонов (39-е, бои 24-6); Лопес (125-е, бои 11-5)

В чем интрига?

Несмотря на то, что Харитонов имеет контракт с лигой Bellator, ему разрешили выступить в рамках российского промоушена. Его соперник Маркус Лопес никогда звезд с неба не хватал, но считается крепким бойцом, который может доставить проблемы любому.

Сергей — явный фаворит поединка. Но не стоит расслабляться. Все мы помним, как Харитонов неожиданно был нокаутирован малоизвестным американцем Джеви Айялой за 16 секунд. Тот нокаут попал в десятку лучших по итогам 2016 года. Если кратко, то россиянину нужно побеждать любой ценой, ибо возвращаться в американскую лигу с поражением не солидно. Да и китайской публике надо продемонстрировать всю мощь российского ММА.

Рейтинг боя по версии «Советского спорта»: 7 из 10.

Прогноз: победа Сергея Харитонова нокаутом.

ПОСЛЕДНИЙ БОЙ «ПИТБУЛЯ» В UFC?

UFC FIGHT NIGHT 111

«Singapore Indoor Stadium», Калланг, Сингапур

Дата: 17 июня

Кто: Андрей Орловский (Белоруссия) — Марчин Тыбура (Польша)

Весовая категория: тяжелая

Места в мировом рейтинге. Орловский (16-е, бои 25-14); Тыбура (23-е, бои 15-2)

В чем интрига?

Бывший чемпион UFC и лучший боец Белоруссии всех времен переживает черную полосу в своей карьере и находится на грани увольнения. Еще недавно он был одним из главных претендентов на титул чемпиона, а сейчас имеет внушительную серию из четырех поражений кряду. Стипе Миочич, Алистар Оверим, Джош Барнетт, Фрэнсис Нганноу — все эти парни побеждали «Питбуля» досрочно. Если Андрей проиграет Тыбуре, то точно покинет сильнейшую лигу мира.

Орловский будет нацелен на нокаут. Если он не победит в начале боя, то, скорее всего, к третьему раунду устанет и поляк перехватит инициативу. Тыбура имеет преимущество в возрасте, он младше на семь лет и на данный момент находится в хорошей психологической форме. Последние поединки он выиграл, причем довольно уверенно, отправив двоих соперников в нокаут.

Рейтинг боя по версии «Советского спорта»: 7 из 10.

Прогноз: победа Марчина Тыбуры единогласным решением судей.

ЛЕГЕНДАРНЫЙ БОЕЦ НА ЛЕГЕНДАРНОЙ АРЕНЕ

BELLATOR 180

«Madison Square Garden», Нью-Йорк, штат Нью-Йорк, США

Дата: 25 июня

Кто: Федор Емельяненко (Россия) — Мэтт Митрион (США)

Весовая категория: тяжелая

Места в мировом рейтинге. Емельяненко (27-е, бои 36-4); Митрион (21-е, бои 11-5)

В чем интрига?

Несмотря на то, что главным поединком турнира станет схватка ветеранов ММА Чела Соннена и Вандерлея Силвы, зрители ждут именно боя Федора Емельяненко — живой легенды смешанных единоборств. И это не зависит от того, кто будет его соперником: опытный миксфайтер или начинающий. Емельяненко по-прежнему считается лучшим тяжеловесом за всю историю спорта.

Все помнят, что бой должен был состояться в феврале, но у Митриона обнаружили камни в почках. На этот раз россиянин изменил свою систему подготовки. Наконец-то он оставил свою молодую команду Fedor Team и отправился оттачивать свое мастерство кулачного боя в Голландию, где его готовят одни из лучших тренеров в стране. Выезд заграницу говорит о том, что Емельяненко готовится именно к стилю Мэтта, который очень хорошо работает в стойке. У Федора есть большое преимущество — американец бороться практически не умеет. Если Емельяненко найдет возможность задушить его или взять на болевой — победа гарантирована. Опыт поединка против Фабио Мальдонадо учтен. Повторения валидольной схватки быть не должно.

Рейтинг боя по версии «Советского спорта»: 9 из 10.

Прогноз: победа Федора Емельяненко болевым или удушающим приемом.