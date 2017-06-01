Яростная драка Малкина с защитником, обругавшим фанатов жестким матом (видео)

«Пингвины» победили и во втором матче финала Кубка Стэнли. Евгений Малкин не только забил гол, но и попал в драку.



Второй матч был чем-то похож на первый.



Снова «Нэшвилл» перебросал «Питтсбург» (38-27). Теперь, правда, «пингвины» обошлись без кошмарной серии, когда они 37 минут не бросали по чужим воротам вообще. Так было в первом поединке. Но инициативу они снова отдали – факт. Так было и в серии с «Вашингтоном», и в других сериях. «Питтсбург» играет вторым темпом и ловит контратаки, а не тратит силы на то, чтобы задавить соперника.

Снова «пингвины» взорвались и многое решили за несколько минут. В первом матче хватило 251 секунды, чтобы счет из 0:0 превратился в 3:0. Теперь бомба рванула в третьем периоде, когда за 192 секунды счет из 1:1 стал 4:1. И все было кончено.

Снова был неубедителен вратарь «Нэшвилла» Пекка Ринне, и опять в его ворота забили автогол.

Снова на ушах стоял голкипер «Питтсбурга» Мэтт Мюррей, теперь сделавший 37 сэйвов.

И снова на первый план вышли герои второго плана. Сидни Кросби не набрал ни одного очка. Зато Джейк Гюнтцель сделал важнейший дубль. Он лидирует в списке лучших снайперов Кубка Стэнли (12). Если парень будет продолжать в том же духе, то сможет отобрать «Конн Смайт Трофи» у Евгения Малкина, став самым ценным хоккеистом плей-офф.





В третьем периоде «хищники», увидев, что игра уходит из их рук, начали грубить. Когда у ворот «Нэшвилла» снова стало жарко, Евгений Малкин поехал на разборки с Маттиасом Экхольмом. Они начали пихать друг друга в грудь. Но тут сзади выскочил другой защитник «Предаторз» Пи-Кей Суббан и схватил Малкина руками за шею, повиснув на нем, как солдатская жена, встретившая мужа с войны.

Малкин с удивлением выбрался из не очень стального захвата. Между ними были судьи. Однако Джино исхитрился и сунул перчатку в лицо Пи-Кею, чтобы тот не расслаблялся. Оба сбросили перчатки на лед, что судьями было квалифицировано как «драка». Но особо обменяться ударами не вышло. Суббан опять повис на шее у Малкина, будто нашел ближайшего родственника спустя 20 лет через передачу «Жди меня».

«Что между нами произошло? Малкин сказал что-то по-русски, а я раньше играл с русскими, - добавил Суббан, вспоминая раздевалку «Монреаля» и своего лучшего друга Андрея Маркова. – Мне не понравилось то, что он сказал. Я ему ответил, и началась потасовка. А что здесь такого? Я предлагаю подраться, соперник соглашается. Ну и началось. Не делайте из этого большую историю».

В общем, их снова растащили. На трибуне присутствовали жена Жени, а также мама и папа. Они радостно аплодировали, ведь Малкин снова показал себя настоящим мужиком. Идеальный хоккеист! И голы забивает, и дерется, и команду ведет за собой. Кстати, этот день был особенным для Джино – ведь ровно год назад он впервые стал отцом, супруга подарила ему сына Никиту.

Ну а Пи-Кей Суббан, проезжая мимо болельщиков, бросил им обидное: «Fuck you!»

Даже переводить это не хочется…

Да, «Нэшвилл» в двух матчах в Питтсбурге проиграл по всем статьям. Посмотрим, что покажут «хищники» на своей площадке.

ТАБЛО

финал Кубка Стэнли

Питтсбург – Нэшвилл – 4:1 (1:1, 0:0, 3:0)

Гюнтцель (2), Уилсон, МАЛКИН – Оберг

П: Малкин (1+0; +2, 9, 1, 16.44)

Счет в серии: 2-0 (5:3, 4:1)

В скобках: голы + передачи; полезность, штраф, броски, время.

Вратари: броски – сэйвы; % отраженных бросков, время.

Оставшиеся матчи финала Кубка Стэнли

3**, 5 и 11* июня – в Нэшвилле, 8* и 14* июня – в Питтсбурге

* Если потребуется – серия идет до четырех побед

** По американскому времени – нужно прибавлять сутки