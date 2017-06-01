Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Питтсбург4 : 1Нэшвилл
Теннис  Хачанов- : -Бердых
Теннис  Павлюченкова- : -Сепеде-Ройг
Теннис  Кравчук- : -Чилич
Теннис  Веснина- : -Лепченко
Баскетбол  Химки- : -Зенит
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Яростная драка Малкина с защитником, обругавшим фанатов жестким матом (видео)

Павел Лысенков
Павел Лысенков
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Яростная драка Малкина с защитником, обругавшим фанатов жестким матом (видео)
Фото: Twitter.com

«Пингвины» победили и во втором матче финала Кубка Стэнли. Евгений Малкин не только забил гол, но и попал в драку.

Второй матч был чем-то похож на первый.

Снова «Нэшвилл» перебросал «Питтсбург» (38-27). Теперь, правда, «пингвины» обошлись без кошмарной серии, когда они 37 минут не бросали по чужим воротам вообще. Так было в первом поединке. Но инициативу они снова отдали – факт. Так было и в серии с «Вашингтоном», и в других сериях. «Питтсбург» играет вторым темпом и ловит контратаки, а не тратит силы на то, чтобы задавить соперника.

Снова «пингвины» взорвались и многое решили за несколько минут. В первом матче хватило 251 секунды, чтобы счет из 0:0 превратился в 3:0. Теперь бомба рванула в третьем периоде, когда за 192 секунды счет из 1:1 стал 4:1. И все было кончено.

Снова был неубедителен вратарь «Нэшвилла» Пекка Ринне, и опять в его ворота забили автогол.

Снова на ушах стоял голкипер «Питтсбурга» Мэтт Мюррей, теперь сделавший 37 сэйвов.

И снова на первый план вышли герои второго плана. Сидни Кросби не набрал ни одного очка. Зато Джейк Гюнтцель сделал важнейший дубль. Он лидирует в списке лучших снайперов Кубка Стэнли (12). Если парень будет продолжать в том же духе, то сможет отобрать «Конн Смайт Трофи» у Евгения Малкина, став самым ценным хоккеистом плей-офф.


В третьем периоде «хищники», увидев, что игра уходит из их рук, начали грубить. Когда у ворот «Нэшвилла» снова стало жарко, Евгений Малкин поехал на разборки с Маттиасом Экхольмом. Они начали пихать друг друга в грудь. Но тут сзади выскочил другой защитник «Предаторз» Пи-Кей Суббан и схватил Малкина руками за шею, повиснув на нем, как солдатская жена, встретившая мужа с войны.

Малкин с удивлением выбрался из не очень стального захвата. Между ними были судьи. Однако Джино исхитрился и сунул перчатку в лицо Пи-Кею, чтобы тот не расслаблялся. Оба сбросили перчатки на лед, что судьями было квалифицировано как «драка». Но особо обменяться ударами не вышло. Суббан опять повис на шее у Малкина, будто нашел ближайшего родственника спустя 20 лет через передачу «Жди меня».

«Что между нами произошло? Малкин сказал что-то по-русски, а я раньше играл с русскими, - добавил Суббан, вспоминая раздевалку «Монреаля» и своего лучшего друга Андрея Маркова. – Мне не понравилось то, что он сказал. Я ему ответил, и началась потасовка. А что здесь такого? Я предлагаю подраться, соперник соглашается. Ну и началось. Не делайте из этого большую историю».

В общем, их снова растащили. На трибуне присутствовали жена Жени, а также мама и папа. Они радостно аплодировали, ведь Малкин снова показал себя настоящим мужиком. Идеальный хоккеист! И голы забивает, и дерется, и команду ведет за собой. Кстати, этот день был особенным для Джино – ведь ровно год назад он впервые стал отцом, супруга подарила ему сына Никиту.

Ну а Пи-Кей Суббан, проезжая мимо болельщиков, бросил им обидное: «Fuck you!»

Даже переводить это не хочется…


Да, «Нэшвилл» в двух матчах в Питтсбурге проиграл по всем статьям. Посмотрим, что покажут «хищники» на своей площадке.

ТАБЛО

финал Кубка Стэнли

Питтсбург – Нэшвилл – 4:1 (1:1, 0:0, 3:0)

Гюнтцель (2), Уилсон, МАЛКИН – Оберг

П: Малкин (1+0; +2, 9, 1, 16.44)

Счет в серии: 2-0 (5:3, 4:1)

В скобках: голы + передачи; полезность, штраф, броски, время.

Вратари: броски – сэйвы; % отраженных бросков, время.

Оставшиеся матчи финала Кубка Стэнли

3**, 5 и 11* июня – в Нэшвилле, 8* и 14* июня – в Питтсбурге

* Если потребуется – серия идет до четырех побед

** По американскому времени – нужно прибавлять сутки

БОМБАРДИРЫМАЛКИН Питтсбург – 26 (9+17) очков, Кросби Питтсбург – 22 (7+15), Кессел Питтсбург – 20 (7+13), Гюнтцель Питтсбург – 19 (12+7), Гетцлаф Анахайм – 19 (8+11), Карлссон Оттава – 18 (2+16)… КУЗНЕЦОВ Вашингтон – 10 (5+5), ОВЕЧКИН Вашингтон – 8 (5+3), РАДУЛОВ Монреаль – 7 (2+5), ТАРАСЕНКО Сент-Луис – 6 (3+3), СЛЕПЫШЕВ Эдмонтон – 3 (3+0), ОРЛОВ Вашингтон – 3 (0+3).

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Евгений Малкин: Это еще не конец, «Нэшвилл» – отличная команда, и мы это понимаемРоссийский форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин дал комментарий после победы над «Нэшвиллом» во втором матче финала Кубка Стэнли.Выход ЦСКА в финал Лиги ВТБ, победа «Питтсбурга» не без помощи Малкина и гол Промеса за сборную. Главные новости утра«Советский спорт» предлагает Вам начать день с главных новостей утра четверга.Гол Малкина помог «Питтсбургу» удвоить преимущество в финальной серии Кубка Стэнли с «Нэшвиллом»Гол Малкина помог «Питтсбургу» удвоить преимущество в финальной серии Кубка Стэнли с «Нэшвиллом»Во втором матче серии финала Кубка Стэнли «Питтсбург» на домашнем льду обыграл «Нэшвилл» со счетом 4:1.Видео дня: Малкин и Уилсон за 15 секунд забросили две шайбы в ворота «Нэшвилла»Российский форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин забросил шайбу в ворота «Нэшвилла» (4:1) во втором матче серии финала Кубка Стэнли.Райан Эллис: Мне понравилась игра «Нэшвилла» в первом матче с «Питтсбургом»Защитник «Нэшвилла» Райан Эллис перед вторым матчем финальной серии плей-офф Кубка Стэнли с «Питтсбургом» вспомнил первую игру (3:5).«Вашингтон» намерен предложить долгосрочные контракты Кузнецову и Орлову«Вашингтон» рассчитывает сохранить в составе форварда Евгения Кузнецова и защитника Дмитрия Орлова, сообщает официальный сайт НХЛ.Марк-Андре Флери: Мы особо не переживаем по поводу бросковГолкипер «Питтсбурга» Марк-Андре Флери высказался об игре команды в атаке в первом матче финала Кубка Стэнли с «Нэшвиллом» (5:3).Майк Салливан: «Питтсбург» умеет жалить быстро и неожиданноГлавный тренер «Питтсбурга» Майк Салливан на следующий день после победы в первом матче финала Кубка Стэнли с «Нэшвиллом» (5:3) заявил, что его команда умеет выигрывать разными способами.Шведский форвард Линдблом заключил контракт с «Филадельфией»Шведский форвард Оскар Линдблом заключил контракт новичка НХЛ с «Филадельфией».Скотт Гомес назначен помощником главного тренера «Айлендерс»Двукратный обладатель Кубка Стэнли Скотт Гомес стал помощником главного тренера клуба НХЛ «Нью-Йорк Айлендерс» Дуга Уэйта, сообщает официальный сайт НХЛ.Дубински пропустит около трех месяцевНападающий «Коламбуса» Брендон Дубински пропустит около трех месяцев после операции на запястье, сообщает официальный сайт «Блю Джекетс».Фазель, да врежь ты Беттмэну в ответ! Закрой Олимпиаду в Китае для игроков НХЛФазель, да врежь ты Беттмэну в ответ! Закрой Олимпиаду в Китае для игроков НХЛОбозреватель «Советского спорта» Дмитрий Пономаренко призывает руководство ИИХФ перейти к решительным действиям в отношении НХЛ.«Верю, что все изменится». Дацюк – об НХЛ на Олимпиаде и полном выздоровлении«Верю, что все изменится». Дацюк – об НХЛ на Олимпиаде и полном выздоровленииПавел Дацюк поделился эмоциями от чемпионского парада СКА и ожиданиями от решения вопроса участия игроков из НХЛ в олимпийском турнире.Билл Дэйли: Правила участия игроков НХЛ в Олимпиаде в индивидуальном порядке будут обсуждать позднееЗаместитель комиссара НХЛ Билл Дэйли прокомментировал возможность участия игроков НХЛ в Олимпийских играх 2018 года в индивидуальном порядке.Билл Дэйли: Решение о возвращении Войнова в НХЛ может принимать только БеттмэнЗаместитель комиссара НХЛ Билл Дэйли прокомментировал возможное возвращение в лигу защитника СКА Вячеслава Войнова.Рене Фазель: У ИИХФ нет дополнительных денег на игроков НХЛПрезидент Международной федерации хоккея (ИИХФ) Рене Фазель прокомментировал ситуацию с переговорами относительно участия игроков НХЛ в Олимпиаде 2018 года.Тодд Вудкрофт: Надеюсь, решение НХЛ не ехать на Олимпиаду - не финальноеТренер «Виннипега» и сборной Швеции Тодд Вудкрофт высказался о решении НХЛ не прерывать регулярный чемпионат-2017/2018 для участия в Олимпийских играх.Павел Дацюк: Трудно поверить, что игроков из НХЛ не будет на ОлимпиадеКапитан СКА Павел Дацюк поделился мнением о решении НХЛ не отпускать игроков на Олимпийские игры в Южную Корею.ИИХФ пока не планирует возобновлять переговоры с НХЛ по участию игроков в ОИМеждународная федерация хоккея не планирует возобновлять переговоры с Национальной хоккейной лигой относительно участия игроков в Олимпиаде 2018 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу IIHF.Агент Ковальчука: У нас есть предложение от СКА, мы его рассматриваемЮрий Николаев, агент нападающего СКА Ильи Ковальчука прокомментировал ситуацию с продлением контракта форварда с питерским клубом.
Футбол
Агент Ибрагимовича рассказал, при каких условиях его клиент останется в «МЮ»
Футбол
Георгий Черданцев: Нас ждет суперсезон с итальянским акцентом!
Бизнес
На ПМЭФе стартовала программа сессий о спорте
Хоккей
Евгений Малкин: Это еще не конец, «Нэшвилл» – отличная команда, и мы это понимаем
все новости
Нэшвилл
Нэшвиллкалендарьстатистика
Евгений Малкин
Евгений Малкинвсе новости
НХЛ
НХЛтаблицакалендарьстатистикатексты/новости
Кубок Стэнли
Кубок Стэнли