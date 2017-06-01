Агент Ибрагимовича: Златан останется в «Манчестер Юнайтед», если...

Футбольный агент Мино Райола, представляющий интересы форварда «Манчестер Юнайтед» Златана Ибрагимовича, рассказал о планах своего клиента.

– Конечно, он вернется на поле, – говорит итальянец. В каком клубе? Посмотрим. Златан действительно один из лучших игроков планеты. Нет, он не высокомерный человек, как думают многие. Ибрагимович – честный и порядочный парень.

Он настоящий лидер, который всегда уважал, уважает и будет уважать остальных. Златан хочет такого же отношения к себе. Ему нужна уверенность в том, что он нужен команде.

Я был рядом с ним в Питтсбурге две недели назад, – продолжает Райола. – Там он перенес операцию и был под наблюдением врачей. Наши отношением с ним стали еще крепче. Операция прошла успешно. Златан счастлив. Даже когда он хромал после финала Лиги Европы, я видел, что его радости не было предела, – рассказал Райола.

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Также агент поведал журналистам, почему его клиент покинул «Милан» в 2012 году и перешел в «ПСЖ».

– Однажды генеральный директор «Милана» Адриано Галлиани пригласил нас на ужин. В тот вечер он спросил у Ибры: «Златан, ты хочешь покинуть «Милан?». На этот вопрос Ибрагимович ответил так: «Нет, босс».

Тогда Галлиани заявил, что не будет продавать его, хотя, я знал, какие трудности испытывает клуб Сильвио Берлускони. Им нужно было выставить на трансфер Тиаго Силву вместе с Ибрагимовичем, чтобы продать в «ПСЖ». Это было неизбежно.

После этого, – продолжает Райола. – Златан три месяца не отвечал на мои звонки. То же самое касается Галлиани, но только ему Ибрагимович не отвечал полтора года», – рассказал Райола.

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