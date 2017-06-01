Алессандро Дель Пьеро: Аллегри превратил «Ювентус» в футбольный шедевр

Бывший форвард «Ювентуса» Алессандро Дель Пьеро дал прогноз на финал Лиги чемпионов, который состоится 3 июня в Кардиффе.

Напомним, туринскому клубу предстоит сыграть на стадионе «Миллениум» против мадридского «Реала».

– Я не вижу явного фаворита, – говорит итальянец. – Думаю, такой же позиции придерживаются в Мадриде. Уверен, «Ювентус» не будет идти большими силами вперед. Команда прижмется к воротам, и будет ждать подходящего момента, чтобы убежать в атаку, – сказал известный форвард.

Также Дель Пьеро оценил работу в «Ювентусе» итальянского специалиста Массимилиано Аллегри, который во второй раз вывел команду в финал Лиги чемпионов.

– У этого тренера огромный кредит доверия со стороны руководства. Он превратил команду в настоящий футбольный шедевр. Если говорить о тактике, то его «Ювентус» напоминает мне команду Марчелло Липпи.

Посмотрите, как бьются игроки туринского клуба. – продолжает Дель Пьеро. – Это говорит о том, что у команды есть характер. Вот почему я говорю, что Аллегри – автор футбольного шедевра. В таком виде спорта важен менталитет. Иногда это выше, чем вся система игры, – заявил экс-форвард «Ювентуса».

Криштиану Роналду: Надеюсь, 3 июня Буффон проведет не самую лучшую игру

Дель Пьеро, который выступал вместе с голкипером «Ювентуса» Джанлуиджи Буффоном за туринский клуб и сборную Италии, оценил шансы своего соотечественника на завоевание «Золотого мяча».

– Был бы счастлив, если бы Буффон выиграл «Золотой мяч», но знаете, этот трофей не сравнится с победой в Лиге чемпионов. Надеюсь, Буффон поднимет над собой Кубок, а мы посмотрим, что случится дальше, – заключил Дель Пьеро в интервью Gazzetta dello Sport.

Икер Касильяс: «Золотой мяч» Льва Яшина напоминает мне высадку на Луне