Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Питтсбург4 : 1Нэшвилл
Теннис  Хачанов1:1Бердых
Теннис  Павлюченкова- : -Сепеде-Ройг
Теннис  Кравчук3:6, 2:6, 2:6Чилич
Теннис  Веснина- : -Лепченко
Баскетбол  Химки- : -Зенит
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Алессандро Дель Пьеро: Аллегри превратил «Ювентус» в футбольный шедевр

Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Массимилиано Аллегри
Массимилиано АллегриФото: Gettyimages.ru

Бывший форвард «Ювентуса» Алессандро Дель Пьеро дал прогноз на финал Лиги чемпионов, который состоится 3 июня в Кардиффе.

Напомним, туринскому клубу предстоит сыграть на стадионе «Миллениум» против мадридского «Реала».

– Я не вижу явного фаворита, – говорит итальянец. – Думаю, такой же позиции придерживаются в Мадриде. Уверен, «Ювентус» не будет идти большими силами вперед. Команда прижмется к воротам, и будет ждать подходящего момента, чтобы убежать в атаку, – сказал известный форвард.

Также Дель Пьеро оценил работу в «Ювентусе» итальянского специалиста Массимилиано Аллегри, который во второй раз вывел команду в финал Лиги чемпионов. 

– У этого тренера огромный кредит доверия со стороны руководства. Он превратил команду в настоящий футбольный шедевр. Если говорить о тактике, то его «Ювентус» напоминает мне команду Марчелло Липпи. 

Посмотрите, как бьются игроки туринского клуба. – продолжает Дель Пьеро. – Это говорит о том, что у команды есть характер. Вот почему я говорю, что Аллегри – автор футбольного шедевра. В таком виде спорта важен менталитет. Иногда это выше, чем вся система игры, – заявил экс-форвард «Ювентуса».

Криштиану Роналду: Надеюсь, 3 июня Буффон проведет не самую лучшую игру

Дель Пьеро, который выступал вместе с голкипером «Ювентуса» Джанлуиджи Буффоном за туринский клуб и сборную Италии, оценил шансы своего соотечественника на завоевание «Золотого мяча».

– Был бы счастлив, если бы Буффон выиграл «Золотой мяч», но знаете, этот трофей не сравнится с победой в Лиге чемпионов. Надеюсь, Буффон поднимет над собой Кубок, а мы посмотрим, что случится дальше, – заключил Дель Пьеро в интервью Gazzetta dello Sport.

Икер Касильяс: «Золотой мяч» Льва Яшина напоминает мне высадку на Луне

Матч

Ювентус - Реал

Место и дата

03 июня 20:45, Миллениум, Текстовая трансляция

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
«Арарат» сделал предложение Гарету БэйлуМосковский «Арарат» предложил валлийскому нападающему мадридского «Реала» Гарета Бэйлу присоединиться к составу столичной команды.Корентен Толиссо: Я готов к уходу из «Лиона», хочу снова играть в Лиге чемпионовПолузащитник «Лиона» Корентен Толиссо заявил, что готов к переходу в другой клуб.Грубые, но неприступные. Почему «Ювентус» должен выиграть эту Лигу чемпионовГрубые, но неприступные. Почему «Ювентус» должен выиграть эту Лигу чемпионов«Советский спорт» пытается с помощью статистики предугадать победителя финального матча Лиги чемпионов.«Реал» готов заплатить за трансфер Азара 100 млн фунтовПолузащитник «Челси» Эден Азар может перебраться в испанскую примеру текущим летом.Ален Богоссян: Если Буффон получит «Золотой мяч», это станет подарком для всех вратарей в миреАлен Богоссян, бывший партнер голкипера «Ювентуса» Джанлуиджи Буффона считает, что тот, наконец, должен получить «Золотой мяч».Криштиану Роналду: Надеюсь, 3 июня Буффон проведет не самую лучшую игруКриштиану Роналду: Надеюсь, 3 июня Буффон проведет не самую лучшую игруНападающий мадридского «Реала» Криштиану Роналду пообщался с представителями СМИ перед финалом Лиги чемпионов против «Ювентуса».Криштиану Роналду: Месси мне не соперникНападающий мадридского «Реала» Криштиану Роналду рассказал о своем отношении к форварду «Барселоны» Лионелю Месси.«МЮ» отказался продавать Де Хеа в «Реал» за 60 млн евроРуководство «Манчестер Юнайтед» не торопится расставаться с голкипером сборной Испании Давидом Де Хеа.Александр Бубнов: «Юве» не будет рисковать, поэтому предсказываю преимущество «Реала»Футбольный эксперт Александр Бубнов поделился ожиданиями от финала Лиги чемпионов, в котором мадридский «Реал» сыграет с «Ювентусом» из Турина.Александр Бубнов: Выход из группы в ЛЧ будет успехом для «Спартака»Футбольный эксперт Александр Бубнов поделился ожиданиями от участия «Спартака» в Лиге чемпионов.Криштиану Роналду: «Реал» хочет войти в историю Лиги чемпионовФорвард «Реала» Криштиану Роналду в преддверии финального матча Лиги чемпионов против «Ювентуса» рассказал о шансах команды на победу в турнире.Криштиану Роналду: На мой взгляд, Зидан очень грамотно руководит командойФорвард «Реала» Криштиану Роналду в преддверии финального матча Лиги чемпионов против «Ювентуса».поделился мнением о главном тренере команды Зинедине Зидане.Криштиану Роналду: Матч с «Ювентусом» будет очень похож на два наших последних финала с «Атлетико»Форвард «Реала» Криштиану Роналду поделился ожиданиями от финального матча Лиги чемпионов с «Ювентусом».Криштиану Роналду: Скучаю по «Манчестер Юнайтед», там меня никогда не освистывалиНападающий мадридского «Реала» Криштиану Роналду высказался о финале Лиги чемпионов против «Ювентуса», а также рассказал о своем отношении к болельщикам, которые освистывают его во время матчей.«Купил ему билет в Кардифф, а он так и не ответил». Как Рамос подколол Пике«Купил ему билет в Кардифф, а он так и не ответил». Как Рамос подколол ПикеКапитан и защитник мадридского «Реала» Серхио Рамос пообщался с представителями СМИ в преддверии финала Лиги чемпионов против «Ювентуса».Клаудио Маркизио: После проигранного финала в 2015 году мы поняли, что можем выиграть Лигу чемпионовПолузащитник «Ювентуса» Клаудио Маркизио дал комментарий в преддверии финала Лиги чемпионов против мадридского «Реала».Винченцо Монтелла: Готов гарантировать Морате место в основе «Милана»Главный тренер «Милана» Винченцо Монтелла прокомментировал информацию о приглашении форварда мадридского «Реала» Альваро Мораты, который ранее выступал за «Ювентус».«Ювентус» предложит «Фиорентине» 50 миллионов евро за БернардескиПосле финала Лиги чемпионов «Ювентус» сделает предложение «Фиорентине» о трансфере полузащитника Федерико Бернардески. Чемпионы Италии готовы заплатить «фиалкам» 50 миллионов евро.Ди Мария поставил лайк под постом Дани АлвесаЗащитник «Ювентуса» Дани Алвес продолжает подготовку к финалу Лиги чемпионов с мадридским «Реалом».Алессандро Дель Пьеро: «Реалу» будет проще выиграть Лигу чемпионовБывший нападающий «Ювентуса» Алессандро Дель Пьеро дал прогноз на финал Лиги чемпионов против мадридского «Реала».
Бизнес
(ВИДЕО) Александр Карелин в студии «Советского спорта»
Олимпиада
Александр Жуков: Надо искоренить тренеров, которые думают, что нельзя победить без допинга
Футбол
«Реал» готов заплатить за трансфер Азара 100 млн фунтов
Футбол
CAS оставил в силе санкции ФИФА к «Атлетико», клуб не сможет задействовать новичков до зимы
все новости
Ювентус
Ювентускалендарьстатистика
Реал
Реалкалендарьстатистика
Массимилиано Аллегри
Массимилиано Аллегривсе новости
Джанлуиджи Буффон
Джанлуиджи Буффонвсе новости
Алессандро Дель Пьеро
Алессандро Дель Пьеровсе новости
Лига чемпионов
Лига чемпионовтаблицакалендарьстатистикатексты/новости
Золотой мяч
Золотой мяч