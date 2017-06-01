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Грубые, но неприступные. Почему «Ювентус» должен выиграть эту Лигу чемпионов

Степан Чаушьян
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Подготовка "Ювентуса" к финалу ЛЧ
Подготовка "Ювентуса" к финалу ЛЧФото: Gettyimages.ru

В субботу вечером в Кардиффе состоится финал Лиги чемпионов. Между собой сойдутся два сильнейших клуба Италии и Испании, туринский «Ювентус» и мадридский «Реал».

«Ювентус попытается взять реванш за поражение девятилетней давности, когда в финале в Амстердаме испанцы переиграли черно-белых с минимальным счетом 1:0. Сливочные же мечтают стать единственной командой, которая дважды в истории завоевывала Кубок чемпионом два и более раз подряд.

Измерять величину желания победить в финале было бы глупо. И футболисты «Реала», державшие в руках Кубок чемпионов в прошлом году, и футболисты «Юве», который в последний раз выигрывал заветный трофей в 1996 году, мечтают победить сегодня. И у Криштиану Роналду, который собрал в своей коллекции три Кубка чемпионов, желания выиграть ни чуть не меньше, чем у Джанлуиджи Буффона, который ни разу не держал этот трофей в руках.

Так, как же понять, кто в субботу будет сильнее? Наверняка этого не скажет никто, а если и скажет – не верьте. Предугадать победителя невозможно. Можно лишь предположить, у какой команды больше шансов на успех. Это мы и попытаемся сделать, но не на ровном месте, а опираясь на статистику.

Не пропускают и не проигрывают

Самое очевидное – командная статистика. И тут оказывается, что в этом сезоне «Юве» заметно обходит «Реал». Дело даже не в том, что туринцы выиграли на один матч больше, а в том, что они за весь розыгрыш лиги чемпионов не проиграли ни одной встречи в то время, как «Реал» уже был бит.

Чем может ответить королевский клуб? Забитыми мячами. Их на счету мадридистов больше, чем у кого-либо в этом турнире – 32. По сравнению с «Ювентусом» который смог поразить ворота соперников лишь 21 раз, эта цифра выглядит более чем внушительно. 

Старая синьора в свою очередь может парировать, обратив внимание на статистику пропущенных мячей. Они не просто лучшие по этому показателю, они могут похвастаться едва ли не уникальным достижением – лишь 3 пропущенных гола к финалу Лиги чемпионов – ай да Буффон! «Реал», к слову, вынужден был вынимать мяч из своих ворот целых 17 раз – почти в 6 раз чаще, чем «Юве». Стоит ли говорить, что по разнице забитых и пропущенных мячей туринский клуб – лучший в Лиге чемпионов - +18, тогда как у «Реала» - всего +15. Вот вам и поворот.

«Реал» чаще остальных клубов бьет по воротам, в среднем почти по 19 раз за игру, больше других попадает в створ – 84 удара в 12 матчах, но ему и не везет чаще, чем остальным – 6 попаданий в штангу. На все это у «Юве» есть один ответ – Буффон – лучший вратарь Лиги чемпионов. А еще «Реал» вместе с «Копенгагеном» и «Байером» лидирует по количеству голов в свои ворота – по два. «Юве» себе пока не забивал ни разу.

«Реал» чаще других подает угловые – в среднем по 6,5 раз за матч, и чаще всех забивает головой – 7 голов. Это – как раз та неожиданность, которой «Юве» стоит опасаться, ведь в составе «Реала» целая куча игроков входит в Топ-30 по проценту выигранных верховых единоборств. Это и Серхио Рамос (74,6%), и Гарет Бейл (71,4%), и Рафаэль Варан (69,2%). «Юве» этому может противопоставить лишь Бардзальи (72%) и Манджукича (66,1%). Был, конечно, Патрис Эвра, третий по этому показателю во всем турнире (84,9% выигранных верховых единоборств), но с января он играет в «Марселе».

Судя по всему, останавливать атакующую поступь мадридского гиганта «Юве» будет тактикой мелкого фола. По статистике именно туринцы – самая нарушающая команда Лиги чемпионов – 167 фолов в этом сезоне. И дело не в количестве проведенных матчей – «Реал» в 12-ти играх нарушил правила лишь 112 раз. Зато сливочные – команда, которая чаще остальных страдала от нарушений. Так что, мелкий фол «Юве» их вряд ли чем-то удивит.

Роналду? Посмотрите на Дани Алвеса

Дальше – по персоналиям. Начнем с голов. Лучший футболист планеты на данный момент, Криштиану Роналду, наверняка захочет стать лучшим бомбардиром турнира. Чтобы обогнать Лионеля Месси (11 голов), Роналду надо забить всего один мяч – пока у него на счету десятка. Помните статистику по голам, забитым головой? Лидером всей Лиги чемпионов по этому показателю является другой форвард «Реала» - Карим Бензема – три гола со «второго этажа». Роналду, кстати, головой тоже не прочь забивать – два мяча.

Зато «Юве» чаще поражает ворота из-за пределов штрафной площади. Один из лидеров турнира по этому показателю – Дани Алвес, забивший издали два гола. Так что, Керлону Навасу придется нелегко. Его минус – как раз удары с дальней дистанции, он – лидер Лиги чемпионов по количеству пропущенных мячей из-за пределов штрафной площади. Возможно, итальянцам есть смысл почаще прикладываться к мячу издали. В «Реале» больше всех издали забил Роналду – один гол. Зато попыток пробить у него было целых 26 – больше всех в Лиге чемпионов. Вывод – когда Роналду бьет издали, Буффон может выдохнуть. Главное – не давать Кришу приложиться п мячу в пределах штрафной.

Раз уж мы сказали, что «Юве» необходимо опасаться навесов, то можем и персонализировать эту угрозу – чаще всех в «Реале» навешивает Марсело – 50 раз за турнир (четвертое место в лиге). Третий в ЛЧ по этому показателю, кстати, игрок «Юве» Дани Алвес – 51 навес. Учитывая, что и по точности, в отличие от Марсело, он входит в список сильнейших (49%), «Реалу» стоит обратить внимание на правый фланг атаки итальянцев.

Дани Алвес – вообще отличная находка для «Юве», да еще и бесплатная. Бразилец ко всему прочему является и третьим в турнире по количеству единоборств в обороне  - 97 в 11-ти матчах. По проценту выигранных в защите единоборств, правда, из «Ювентуса» в Топ-30 игроков нет – только из «Реала»: Начо (40% и 12-е место) и Серхио Рамос (35,2% и 27-я строчка).

Да и по количеству перехватов в «Реале» - одни звезды: Серхио Рамос (72), Каземиру (72), Варан (68) и Карвахаль (65) – это 5, 6, 7 и 9 места в рейтинге.

Удивительным достижением обладает молодой игрок «Юве» Эрнанес. Он – второй в Лиге чемпионов по проценту точных передач – 96,4%. Третьим, правда, идет Ковачич из «Реала» - 96,3%. Но одно дело – просто отдавать точные пасы, и совсем другое – организовывать опасный момент, выводить партнеров на удар – делать ключевые передачи. В этом показатели нет равных все тому же Дани Алвесу. Он в среднем обеспечивает своей команде по 1,24 опасного момента за матч – чаще всех в Лиге чемпионов.

Стало ли после всех этих цифр более понятно, кто победит в финале? Нет. Плюсы и минусы есть у обеих команд. Оттого так интересно будет смотреть эту игру.
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