Грубые, но неприступные. Почему «Ювентус» должен выиграть эту Лигу чемпионов
В субботу вечером в Кардиффе состоится финал Лиги чемпионов.
Между собой сойдутся два сильнейших клуба Италии и Испании, туринский «Ювентус»
и мадридский «Реал».
«Ювентус попытается взять реванш за поражение девятилетней
давности, когда в финале в Амстердаме испанцы переиграли черно-белых с
минимальным счетом 1:0. Сливочные же мечтают стать единственной командой,
которая дважды в истории завоевывала Кубок чемпионом два и более раз подряд.
Измерять величину желания победить в финале было бы глупо. И
футболисты «Реала», державшие в руках Кубок чемпионов в прошлом году, и футболисты
«Юве», который в последний раз выигрывал заветный трофей в 1996 году, мечтают
победить сегодня. И у Криштиану Роналду, который собрал в своей коллекции три
Кубка чемпионов, желания выиграть ни чуть не меньше, чем у Джанлуиджи Буффона,
который ни разу не держал этот трофей в руках.
Так, как же понять, кто в субботу будет сильнее? Наверняка
этого не скажет никто, а если и скажет – не верьте. Предугадать победителя
невозможно. Можно лишь предположить, у какой команды больше шансов на успех.
Это мы и попытаемся сделать, но не на ровном месте, а опираясь на статистику.
Не пропускают и не проигрывают
Самое очевидное – командная статистика. И тут оказывается,
что в этом сезоне «Юве» заметно обходит «Реал». Дело даже не в том, что туринцы
выиграли на один матч больше, а в том, что они за весь розыгрыш лиги чемпионов
не проиграли ни одной встречи в то время, как «Реал» уже был бит.
Чем может ответить королевский клуб? Забитыми мячами. Их на
счету мадридистов больше, чем у кого-либо в этом турнире – 32. По сравнению с
«Ювентусом» который смог поразить ворота соперников лишь 21 раз, эта цифра
выглядит более чем внушительно.
Старая синьора в свою очередь может парировать, обратив
внимание на статистику пропущенных мячей. Они не просто лучшие по этому
показателю, они могут похвастаться едва ли не уникальным достижением – лишь 3
пропущенных гола к финалу Лиги чемпионов – ай да Буффон! «Реал», к слову,
вынужден был вынимать мяч из своих ворот целых 17 раз – почти в 6 раз чаще, чем
«Юве». Стоит ли говорить, что по разнице забитых и пропущенных мячей туринский
клуб – лучший в Лиге чемпионов - +18, тогда как у «Реала» - всего +15. Вот вам
и поворот.
«Реал» чаще остальных клубов бьет по воротам, в среднем
почти по 19 раз за игру, больше других попадает в створ – 84 удара в 12 матчах,
но ему и не везет чаще, чем остальным – 6 попаданий в штангу. На все это у
«Юве» есть один ответ – Буффон – лучший вратарь Лиги чемпионов. А еще «Реал»
вместе с «Копенгагеном» и «Байером» лидирует по количеству голов в свои ворота
– по два. «Юве» себе пока не забивал ни разу.
«Реал» чаще других подает угловые – в среднем по 6,5 раз за
матч, и чаще всех забивает головой – 7 голов. Это – как раз та неожиданность,
которой «Юве» стоит опасаться, ведь в составе «Реала» целая куча игроков входит
в Топ-30 по проценту выигранных верховых единоборств. Это и Серхио Рамос
(74,6%), и Гарет Бейл (71,4%), и Рафаэль Варан (69,2%). «Юве» этому может
противопоставить лишь Бардзальи (72%) и Манджукича (66,1%). Был, конечно,
Патрис Эвра, третий по этому показателю во всем турнире (84,9% выигранных
верховых единоборств), но с января он играет в «Марселе».
Судя по всему, останавливать атакующую поступь мадридского
гиганта «Юве» будет тактикой мелкого фола. По статистике именно туринцы – самая
нарушающая команда Лиги чемпионов – 167 фолов в этом сезоне. И дело не в
количестве проведенных матчей – «Реал» в 12-ти играх нарушил правила лишь 112
раз. Зато сливочные – команда, которая чаще остальных страдала от нарушений.
Так что, мелкий фол «Юве» их вряд ли чем-то удивит.
Роналду? Посмотрите на Дани Алвеса
Дальше – по персоналиям. Начнем с голов. Лучший футболист
планеты на данный момент, Криштиану Роналду, наверняка захочет стать лучшим
бомбардиром турнира. Чтобы обогнать Лионеля Месси (11 голов), Роналду надо
забить всего один мяч – пока у него на счету десятка. Помните статистику по
голам, забитым головой? Лидером всей Лиги чемпионов по этому показателю
является другой форвард «Реала» - Карим Бензема – три гола со «второго этажа».
Роналду, кстати, головой тоже не прочь забивать – два мяча.
Зато «Юве» чаще поражает ворота из-за пределов штрафной
площади. Один из лидеров турнира по этому показателю – Дани Алвес, забивший
издали два гола. Так что, Керлону Навасу придется нелегко. Его минус – как раз
удары с дальней дистанции, он – лидер Лиги чемпионов по количеству пропущенных
мячей из-за пределов штрафной площади. Возможно, итальянцам есть смысл почаще
прикладываться к мячу издали. В «Реале» больше всех издали забил Роналду – один
гол. Зато попыток пробить у него было целых 26 – больше всех в Лиге чемпионов.
Вывод – когда Роналду бьет издали, Буффон может выдохнуть. Главное – не давать
Кришу приложиться п мячу в пределах штрафной.
Раз уж мы сказали, что «Юве» необходимо опасаться навесов,
то можем и персонализировать эту угрозу – чаще всех в «Реале» навешивает
Марсело – 50 раз за турнир (четвертое место в лиге). Третий в ЛЧ по этому
показателю, кстати, игрок «Юве» Дани Алвес – 51 навес. Учитывая, что и по
точности, в отличие от Марсело, он входит в список сильнейших (49%), «Реалу»
стоит обратить внимание на правый фланг атаки итальянцев.
Дани Алвес – вообще отличная находка для «Юве», да еще и
бесплатная. Бразилец ко всему прочему является и третьим в турнире по
количеству единоборств в обороне - 97 в
11-ти матчах. По проценту выигранных в защите единоборств, правда, из «Ювентуса»
в Топ-30 игроков нет – только из «Реала»: Начо (40% и 12-е место) и Серхио
Рамос (35,2% и 27-я строчка).
Да и по количеству перехватов в «Реале» - одни звезды:
Серхио Рамос (72), Каземиру (72), Варан (68) и Карвахаль (65) – это 5, 6, 7 и 9
места в рейтинге.
Удивительным достижением обладает молодой игрок «Юве»
Эрнанес. Он – второй в Лиге чемпионов по проценту точных передач – 96,4%.
Третьим, правда, идет Ковачич из «Реала» - 96,3%. Но одно дело – просто
отдавать точные пасы, и совсем другое – организовывать опасный момент, выводить
партнеров на удар – делать ключевые передачи. В этом показатели нет равных все
тому же Дани Алвесу. Он в среднем обеспечивает своей команде по 1,24 опасного
момента за матч – чаще всех в Лиге чемпионов.