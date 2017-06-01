«Необходимо продолжать движение вперед». Прощальное письмо Курбана Бердыева

Курбан Бердыев покинул «Ростов» и в ближайшее время возглавит «Рубин».

«Ростов» объявил о том, что Курбан Бердыев уходит из клуба. На Дону один из лучших тренеров России провел 2.5 года. Под его руководством желто-синие сохранили прописку в премьер-лиге, завоевали серебряные медали и участвовали в Лиге чемпионов и Лиге Европы.

Вчера вечером Бердыев попрощался с работниками клуба, а сегодня отправился в Казань. В ближайшее время он подпишет долгосрочный контракт с «Рубином» и станет тренером своей бывшей команды. Сегодня на сайте ростовчан было опубликовано прощальное письмо Курбана Бекиевича:

«От всего тренерского штаба хочу выразить самые искренние слова благодарности вам – болельщикам футбольного клуба «Ростов». Без вашей поддержки мы бы не смогли достичь тех результатов, которые имеем сегодня. Считаем, что мы неплохо поработали эти два года. Тренерский штаб всегда чувствовал себя здесь как дома.

Отдельная благодарность – Губернатору Ростовской области Василию Юрьевичу Голубеву, без которого футбол в Ростовской области не стал бы таким, каким мы видим его сегодня.

Также хотим поблагодарить Главу Администрации города Ростова-на-Дону Виталия Васильевича Кушнарева за поддержку проекта «Футбол детям» и «Всей семьей на стадион». Мы обязательно будем совместно продолжать эту работу.

Ростов-на-Дону – это футбольный регион с замечательными традициями и болельщиками. Но время не стоит на месте, необходимо продолжать движение вперед. В следующем сезоне футбольный клуб «Ростов» продолжит выступления уже под руководством нового тренерского штаба.

Мы от всей души желаем команде удачи – уверены, что футбол в Ростове-на-Дону не будет сбавлять темпы развития. Мы еще раз хотим поблагодарить каждого болельщика – мы жмем ваши руки и говорим СПАСИБО за веру и поддержку. Мы навсегда запомним эмоции, которые пережили вместе с болельщиками «Ростова». Спасибо команде за эти два с половиной года потрясающей работы, спасибо городу и всей области за искренность и гостеприимство. Здесь необыкновенные люди, которые очень любят футбол.

«Ростов» навсегда останется в наших сердцах! Спасибо!- говорится в письме Бердыева.

Как стало известно «Советского спорту», с большой долей вероятности имя главного тренера желто-синие назовут до конца недели. Главный претендент - Леонид Кучук.