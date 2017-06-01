Андреа Пирло: Зидан обязательно найдет слабое место «Ювентуса»

Андреа Пирло и Зинедин Зидан во время финала ЧМ-2006 Фото: Gettyimages.ru

Бывший полузащитник «Ювентуса» Андреа Пирло дал интервью итальянскому изданию Corriere della Sera в преддверии финала Лиги чемпионов.

– Завоевать путевку в финал всегда тяжело, – говорит итальянец. – Но «Ювентус» сделал очень многое, чтобы побороться за трофей. Они серьезно усилили состав. Не сложно догадаться, что победа в Лиге чемпионов – основная цель клуба.

Конечно, я был расстроен после поражения от «Барселоны» в 2015 году. – продолжает хавбек. – Все-таки, я провел в «Ювентусе» четыре замечательных сезона. Хочу, чтобы мои друзья выиграли турнир. Они действительно этого заслуживают.

Мне кажется, с момента моего ухода «Ювентус» сделал огромный шаг вперед. Думаю, они стали намного сильнее. Правда, два года назад мы тоже были уверены в своей силе и проиграли финал.

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Да, состав потерпел серьезные изменения, а те, кто пришли добавили в игру команды что-то новое. Это касается многих: от Дани Алвеса до Гонсало Игуаина.

Не думаю, что между «Реалом» и «Ювентусом» огромная пропасть. – говорит полузащитник. – У команды Аллегри баланс в каждой линии. При этом все игроки довольно высокого класса.

Не хватает ли им менталитета «Милана»? Только победа в Лиге чемпионов исправит эту ситуацию. Если они проиграют «Реалу», люди так и будут говорить, что «Ювентус» способен выиграть трофеи только на уровне Италии.

Будет ли это матч атаки «Реала» и защиты «Ювентуса»? Очевидно, команда Аллегри лучше обороняется, а «Реал» всеми силами идет вперед.

Буффон? Очень рад за этого человека, – говорит Пирло. – У него есть возможность выиграть Лигу чемпионов. Буду счастлив, если ему удастся это сделать, поскольку он является одним из лучших игроков Европы.

Не думаю, что выступления Зидана за «Ювентус» сыграют какую-то роль в этом матче. – считает Пирло. – Все-таки, быть тренером – совсем другая история. Да, Зинедин уже провел две игры против «Наполи». Он хорошо знает итальянский футбол. Зидан проанализирует игру «Ювентуса» до мельчайших деталей и найдет слабое место. Я в этом уверен».

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