О возрасте, тренировках и калорийных булках. Главред продолжает худеть. Часть 4

Реалити-шоу «Советского спорта» продолжается. Напомним, что главный редактор вздумал скинуть 15 килограммов веса за полгода и честно и откровенно рассказывает обо всех тяготах и лишениях этого непростого пути.

Коллеги вдруг перестали подшучивать над моими попытками заняться своим весом и своей спортивной формой, даже поддерживают. Каждый пытается на вид определить количество сброшенного веса. Говорят, визуально уже кое-что заметно. Думаю, что лукавят, конечно.

Хотя есть и чересчур откровенные коллеги. Так, Наталья Кузина тут вдруг заявила без всякой видимой причины:

- Ну, Вы-то, Николай Николаевич, не моложе по возрасту-то, чем Евгений Дзичковский?

Почему именно Евгений Дзичковский был выбран в качестве ориентира, я не знаю. Может, потому что несколькими днями ранее он накрывал поляну в редакции и Наталья много размышляла о его роли в отечественной журналистике, а может, безо всякой причины: творческие люди, они, известное дело, всегда могут полчаса задумчиво сидеть и смотреть в одну точку, а потом как подпрыгнут, да как побегут срочно исправлять заголовок на обложке – да с такой прытью, будто сейчас решается судьба мирового устройства.

В общем, я бы и забыл об этом разговоре, но спустя сутки, когда я совершал визит к спортивному врачу в World Class, не просто вспомнил о нем, а вспомнил и огорчился. Симпатичная девушка по имени Керима обвешала меня разнообразными датчиками, замеряла много раз давление, пульс, вычисляла количество жира в организме, костной ткани, воды, индекс массы тела и прочее, а потом долго и внимательно вносила все данные в компьютер. Вывод был неутешительный: при реальном возрасте в 45 лет мой «биологический возраст» составил 55 лет. Ровно на 10 лет больше. Дали много цветных и красивых бумажек, которые в ярких красках наглядно свидетельствуют об этом.

Я бы мог и дальше считать, что это Наталья Кузина меня сглазила. Но девушка Керима меня успокоила и уверила, что все это поправимо: если реальный возраст точно не может уменьшаться, то биологический вполне можно разогнать и в обратную сторону. Я привык доверять людям в белых халатах. На том и успокоился.

На следующий день посещал плановую тренировку в том же World Class с тренером Дмитрием Асташовым. Он философски отнесся к теме врачебных выводов. Говорит, что главная задача врачей – пугать и предостерегать (в том числе и от силовых упражнений в зале). А вот то, без чего точно не сдвинемся с места – это обследование с МРТ позвоночника.

- Мало ли что там у Вас… - скептическим взглядом отмерил Дмитрий мою спину.

Час занятий с тренером выдерживаю с трудом. Минуте на 40-й обычно внимательно смотрю на часы. На деле же тренировка длится почти два часа – с учетом 15-минутной разминки в кардиозоне (на беговой дорожке) и получасовой заминки по окончании силовой тренировки (там же).

- А Вы нормально втягиваетесь, - к моему удивлению констатировал Дмитрий. – Я ведь потихонечку нагрузку, от занятия к занятию увеличиваю.

Последнее утверждение для меня оказалось абсолютной новостью.

- Но мне все так же тяжело. Вы же обещали, что рано или поздно я начну получать удовольствие.

- Не все сразу. Будет.

- Когда? Как раз к окончанию программы? Через полгода?

- Нет, обычно это происходит месяца через полтора. Примерно после 12-ти занятий. В Вашем случае это будет примерно к 16-му занятию.

Я уже хотел было опять начать грустить. Но выяснилось, что речь идет вовсе не о моих кондициях: сейчас я убываю в Питер на три дня Питерского экономического форума, а сразу по возвращении – начнется полуторанедельный отпуск Дмитрия. Он, конечно, абсолютно повернут (в хорошем смысле слова) на физическом развитии? У него даже отпуск тематический: ехать куда-то с друзьями-единомышленниками, чтобы где-то вдали опять не отдыхать, а тренироваться да заниматься скалолазанием. Вызывает уважение, конечно.

- К тренажерам силовым без меня не подходить, - дал на прощание наказ Дмитрий. – Все равно еще не научились делать упражнения на автомате правильно. Можете себе только навредить. Встаем на дорожку и часик ходим. Уклон градусов 15 вверх, чтобы была нагрузка, а скорость 5-6 километров в час. Можно временами уменьшать и до 2-3, но не останавливаться. И бассейн с сауной. И что у Вас с рационом? Наверняка, булочки где-то перехватываете?

Мучное-то я давно и прочно исключил. Особенно вариант с перекусами. Но пока что в графике питаться никак не получается…

Будем пытаться.

Сел в поезд до Санкт-Петербурга. А «РЖД» словно издевается: в коробочке с надписью «Ваш рацион питания» красуется калорийная булочка. Пока держусь.