Юрий Семин: Порой я видел старый добрый «Локо»

Юрий Семин Фото: ТАСС

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин рассказал «Советскому спорту», что для него в прошедшем сезоне было самым сложным, за что он благодарен своим футболистам и болельщикам, и после какого матча решил сделать акцент не на чемпионат, а на Кубок России.

«СУЖУ ПО БОЛЕЛЬЩИКАМ, ЧТО СЕЗОН УДАЛСЯ»

- Как проводите отпуск?

- Занимался командными делами. Слетал на пять дней отдохнуть на Алтай. Сейчас в Москве, собираюсь на финал Лиги чемпионов, буду в Кардиффе наслаждаться футболом.

- «Локомотив» выиграл Кубок России, а в чемпионате занял восьмое место. Как оцените сезон?

- Лучшая оценка – зрители. Раз их на нашем стадионе стало больше, значит, сезон удался. На финал Кубка в Сочи приехало около 10 тысяч болельщиков «Локомотива» из разных регионов, цифра для нашего клуба небывалая. Успешный сезон еще и потому, что выиграли Кубок и получили право играть в еврокубках, это пополнит бюджет клуба.

- Что для вас было самым сложным в прошедшем чемпионате?

- Очень тяжело принимать команду, когда сезон уже начался. Не потому, что предыдущий тренер работал лучше или хуже, не поэтому. Все начинается как бы заново. Главная цель, которая тогда перед нами стояла – создать атмосферу единства, чтобы она работала на будущие победы. На мой взгляд, это самая сложная из всех тренерских задач.

- Почему?

- С приходом новых людей в клубе появляется новое направление, причем, не только в футболе, а во всем, что его окружает. Всегда есть довольные и недовольные. По каждому игроку много вопросов, включая агентские. С этой проблемой мы столкнулись. Хорошо, что у меня отличные помощники, бывшие футболисты, они сами все это прошли. Каждый день мы проводили много индивидуальных бесед с игроками, чтобы сделать основной акцент на футбол и убрать все лишнее, например, негативное влияние агентов. Надо было заняться чисто футбольными моментами и подчинить свои интересы клубным.

- Что вы имеете в виду?

- Были же очень большие проблемы по Алексею Миранчуку. Возникали вопросы у игроков, которые не играли, например, у Фернандеша. Нужно было дать ему понять, что он нужен команде, он важная ее часть. Футболист-то он хороший, качественный, но до этого не чувствовал себя востребованным. Плюс надо было подготовить его физически, потому что он полгода почти не играл. Нужно было найти место Игнатьеву - игрок он командный, но в стартовом составе выходил не всегда. И так далее и тому подобное. Решали много вопросов, чтобы сплотить команду ради единой цели.

«ГОРЖУСЬ КОМАНДОЙ, КОТОРУЮ УВИДЕЛ В ФИНАЛЕ КУБКА»

- Удалось сплотить?

- Думаю, да, хотя процесс это непростой и продолжался он довольно долго. Старались оградить команду от влияния людей, которые, мягко говоря, не радовались нашим победам. Попросили игроков не реагировать на внешние раздражители, в том числе прессу, которая после наших поражений и ничьих писала, будто в «Локомотив» пригласили какого-нибудь нового игрока либо увольняют тренера.

Ари и Кверквелия я хотел получить с первого дня зимних сборов, а они приехали практически в последний момент и мало поработали с командой. Потом оба принесли огромную пользу. Хотел бы, кстати, отметить работу футболистов в зимнем тренировочном лагере, у них было много энтузиазма. В первой половине чемпионата нам его не хватало. Порой я видел в команде тот старый добрый «Локо», у футболистов которого энтузиазма было в избытке. На фоне всего этого мы потихонечку двигались вперед.

- В чем это проявлялось?

- Если при мне в первом круге «Локомотив» набрал 13 очков, то во втором уже - 25 и по этому показателю мы на четвертом месте. А если убрать нелогичный матч с «Амкаром»? Наверное, никогда еще судья в премьер-лиге не совершал за матч столько результативных ошибок. Не будь той ничьей, заняли бы в чемпионате четвертое-пятое место. До этого матча мы были в полной боевой готовности, а после появился определенный стресс.

Но случилось то, что случилось – мы потеряли возможность занять высокое место, значит, нужно было делать акцент на Кубок России. Против «Рубина» играли наполовину основным составом, ведь соперник по финалу, «Урал», имел для подготовки на один день больше. Я горжусь той командой, которую увидел в финале. Высокая мотивация, потрясающий уровень готовности, полная реализация возможностей. Выиграли Кубок и отблагодарили болельщиков за терпение. С помощью этой победы выполнили задачу на сезон.

- Что дальше, какие планы?

- Считаю, эту команду надо сохранить. У кого-то заканчиваются контракты либо истек срок аренды. Список игроков, которые должны остаться, есть у президента клуба. Также нужно два-три точечных усиления, тогда во всех турнирах можно ставить более серьезные задачи.

- Известны ли сроки летних сборов?

- Частично, 5 июня пройдет Совет директоров, он примет определенные решения. Ясно, что в отпуске мы до 14 июня, а 15-го вылетаем на сборы.

- Чего вы ждете от заседания Совета директоров клуба? В последнее время пишут, что «Локомотив» может с вами расстаться.

- Ничего не могу об этом сказать. Все контрактные обязательства, которые у меня есть, полностью выполнены.