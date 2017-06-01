Светлана Кузнецова: Наехала на всех членов своей команды!

С трудом одолев француженку Осиан Доден во втором раунде «Ролан Гарроса», чемпионка турнира 2009 года Светлана Кузнецова подвела итоги игры.

«ДОДЕН БЫЛО НЕЧЕГО ТЕРЯТЬ»

- Доден - игрок непростой, - признается Светлана. - Бьет по всему, что летит. Ей было нечего терять, плюс весь стадион болел за нее. Каждый раз, когда я начинала вести в счете, она прибавляла и отыгрывалась. На вдохновении. С другой стороны, может быть, я была слишком пассивна…

- На корт вы вышли заметно позже, чем планировалось. А доигрывали и вовсе под самый конец дня.

- Было непонятно, будем мы заканчивать или матч все же перенесут на четверг. Но когда судья сказал, что будем доигрывать, я смогла собраться. И тактика, наконец, заработала.

- В сетке осталось не так много чемпионок турниров «Большого шлема» и вас все чаще называют фаворитом «Ролан Гаррос».

- Если бы Серена Уильямс или Мария Шарапова были здесь, то фаворитами были бы они и на меня оказывалось бы меньше давления. А так друзья говорят: «Мы остаемся здесь на две недели». Я им: «Стоп, я пока что всего лишь прошла второй круг!»

- Что знали о сопернице до матча?

- Я никогда не видела ее и, если честно, не люблю смотреть своих соперников перед игрой. Хотя знаю, что хорошо бы это делать для лучшей подготовки. Кончается тем, что я слушаю, что мне расскажут про соперницу другие.

- И как? Все подтвердилось, что услышали о Доден?

- Да. Ритма в нашей игре не было, «бум-бум» всю дорогу, но я была к этому готова. Была пара моментов во втором сете, в которых я могла бы ее дожать и она бы сдалась. Но все трибуны были за нее, играет она дома, вдохновения в таких условиях - море. Если бы матч проходил в Риме или на каком другом турнире, где никто на нее не смотрит, все бы сложилось по-другому.

- О чем думается в самые тяжелые моменты?

- Точно не о том, что могу сломаться! Единственная мысль: сделаю все, что могу. Если она сыграет лучше, пусть попробует. Главное – я не разрешила трибунам на себя повлиять. Наоборот, смогла повернуть их энергию себе на пользу.

- Как это?

- Я никогда не играю «от злобы» - считаю, что это разрушает. Обида, злоба, зависть – неконструктивные чувства. Для всех, конечно, по-разному, но мне они только мешают. Мысль была одна: «Я не дам вам меня сломать».

- То есть по ходу матча сами себя уговариваете на борьбу?

- Не уговариваю, а даю какие-то установки. У каждого свои разговоры с собой. Сегодня я, слава богу, нашла для себя нужные слова.

- На каком языке с собой разговариваете?

- На русском, кончено! Я могу и «Вамос!» по-испански крикнуть, но установки - только на русском.

«НЕКОТОРЫЕ ТАТУ ХОЧУ ВЫВЕСТИ»

- Наверное, вы часто слышите или читаете: если бы вы Кузнецова тогда-то сыграла бы так, то выиграла бы гораздо больше «Шлемов»?

- Говорят такое, конечно. К себе отношусь, как к артисту: сегодня справилась с трибунами, а завтра могу не справиться. Я не машина, но главное: я буду бороться. Упаду, но буду подниматься.

- Есть вещи которые мы не можем контролировать.

- Чтобы выиграть «Большой шлем», нужно и элементарное везение. Кстати, этим игра тоже удивительно интересна. В теннисе столько непознанного! Мой тренер вообще все по-другому видит. Я его очень хорошо понимаю и когда он мне объясняет что-то, удивляюсь, как другие этого не видят.

- Приведете пример?

- Во время матча с Доден я на него разозлилась: проиграла какой-то мяч, смотрю на Карлоса, а он голову отворачивает. Типа: «Чего ты такой легкий мяч смазала?». Мне-то тяжело, я начинаю на него злиться. Говорю: «Я его не специально туда сыграла!». Просто для него я настолько крутая, что не могу такие мячи мазать, но в тот момент так вышло. На всем стадионе только он один и еще пять человек, которые со мной. Остальные три тысячи - против. Я его понимаю, он в меня верит больше, чем я сама в себя верю. Это кстати, круто, и эти его ожидания заставляют меня работать.

- А Анастасию Мыскину слышали?

- Она мне: «Я за тебя болела!». Я ей: «Не слышала тебя!». На всех, кто что-то кричал из моего бокса, я сегодня «наехала». Настя мне с трибуны: «Двигай ее!» Я в ответ: «Как?». Я понимаю, что мне надо ее двигать. Но когда летят такие «бомбы», как проходили у Доден, это сделать трудно.

- У Станисласа Вавринки есть любимое тату – он говорит, что оно дает ему силы бороться. Когда вы, спортсмены, решаетесь на татуировки, для вас это подспорье в трудную минуту или больше сигнал для других: «Вот я такая. Примите как есть, и не задавайте лишних вопросов»?

- Тату - это очень личное, для каждого свое. Не люблю обсуждать свои тату, они сделаны в определенные моменты моей жизни. У меня и крылья на спине есть, это все знают. Лена Веснина сказала: «Как же ты на пляж идешь?». Но тату - часть меня, как часть моей силы, истории.

- Значит, они с вами навсегда?

- Честно говоря, некоторые уже не устраивают. Хочу вывести.