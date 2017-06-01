Аршавин должен играть в сборной! Шокирующая статистика для Станислава Черчесова

В понедельник 29 мая 2017 года Андрею Аршавину исполнилось 36 лет. А двумя днями позже, в последний день весны, экс-капитан «Зенита» и сборной России отметил свой день рождения очередным голом-шедевром в составе своей команды, казахстанского «Кайрата».

Этот гол заставил многих откопать где-то в уголках сознания свое чувство юмора, отряхнуть его от пыли и предложить вызвать Андрея в сборную России, мол, хуже все равно не будет.

То ли у нас в «Советском спорте» с чувством юмора полный ахтунг, то ли наоборот – все в порядке. Как бы то ни было, мы решили не шутки шутить, а проверить, как статистика Андрея Аршавина выглядит на фоне нападающих, которых Станислав Черчесов вызвал в сборную России для подготовки к Кубку конфедераций: Федора Смолова, Артема Дзюбы, Александра Бухарова, Дмитрия Полоза и Максима Канунникова. Для чистоты эксперимента в «тестовую выборку» мы включили и единственного плеймейкера в нашей команде, который играет на позиции, максимально приближенной к месту Аршавина на поле – Алексея Миранчука.

Результат нас шокировал. По целому ряду показателей Андрей не просто показал неплохой результат, он оказался лучшим в компании самых квалифицированных нападающих страны.

Понятное дело, что, по статистике системы Wyscout, он уступил Смолову в количестве голов за игру (0,8), практически не проиграв никому из остальных. Андрей стал вторым по среднему количеству ударов по воротам за 90 минут, третьим по точности этих ударов. Дзюбе, например, он уступил по количеству единоборств в атаке (6,1 за 90 минут против 10,4), но, если уж боролся, то выигрывал – в 77% случаев против 67% у Артема. По остальным важным для нападающего показателям он был абсолютно лучшим среди форвардов. Ах, да, и на нем не так часто фолили, как на Канунникове – 1,1 против 2,3 за игру, при том, что на Смолове в среднем за 90 минут, например, нарушали правила 0,9 раз.

По количеству успешных действий в атаке Аршавин оставил всех далеко позади – в среднем 5,7 за игру. У ближайшего преследователя, Федора Смолова – лишь 3,71 Худший – Канунников – 2,05. Он чаще остальных касался мяча в чужой штрафной – 4,34 раза за игру против 4,15 у того же Смолова и 2,67 у Канунникова. а по обводкам 1-в-1 Андрей и вовсе был лучшим, как по количеству (2,76 за игру), так и по качеству – 75,41% обводок завершились удачно.

Помните, как Леонид Федун, расставаясь с Артемом Дзюбой, рассказывал, как мало тот стал делать ускорений? Так вот, среди всех форвардов Андрей Аршавин в этом компоненте был лучшим – в среднем по 1,3 ускорения за игру. 0,5 - у Смолова, 0,6 – у Полоза и по 0,2 у Дзюбы с Бухаровым. У Канунникова – 0,3.

Зато по передачам Андрею нет равных. Он больше всех пасуется – 41,47 паса за 90 минут (Миранчук – 40,75, Дальше – Смолов – 21,79 – почти в два раза меньше Аршавина). У него лучший среди нападающих процент точных передач – 79,06. В этом показателе он лишь слегка уступил Миранчуку – 81,33%. У Андрея больше всего пасов вперед – 12,89 за 90 минут, и больше всего точных передач вперед – 74,74%. Ему же принадлежит и самая внушительная средняя длина паса – 20,12 метров. При том, что у второго по этому показателю, Миранчука – 17,26. По количеству голевых пасов, то, чего так не хватает сборной России и отечественному первенству, Андрей тоже был лучшим – 8 результативных передач – по 0,36 за игру в среднем.

Ключевые пасы – это передачи, после которых партнер по команде имеет голевой момент. Как думаете, кто лучший в этом показателе? Конечно, Андрей Аршавин. Своим партнерам он в среднем создает по 3,17 голевых момента за 90 минут игрового времени. Миранчук – 2,18, Смолов – 1,68. Остальные – и того меньше. Пасов в последнюю треть поля у Аршавина тоже больше всего – по 6,15 на каждые 90 игровых минут, и точность поражает – 77,21%. Второй – плеймейкер Миранчук – 5,24 передач в последнюю треть за матч с точностью 77,11%.

А ведь в дополнение ко всему у Андрея в арсенале есть и такое орудие, как навес. За матч в среднем он делает по 3,17 навеса, 27,14% из которых оказываются точными. В этом показателе его обходит лишь Канунников – 32,26% точных навеса за 90 минут. Но его подводит общее количество – лишь 1,36 – в 2,5 раза меньше, чем у Аршавина.

Да, можно говорить о том, что в Казахстане уровень чемпионата с нашим сравнивать нельзя. Но попробуйте расскажите об этом мадридскому «Атлетико», лиссабонской «Бенфике», стамбульскому «Галатасараю», «Селтику» из Глазго или афинскому «Олимпиакосу», которые играли вничью с казахской «Астаной». А ведь именно «Астане» Аршавин забил свой красивый гол, с которого мы начали эту статью, тем самым позволив своему «Кайрату» разгромить участника групповой стадии Лиги чемпионов.

Смолов больше забивает – это факт. Но Смолову, чтобы он забивал, надо создавать моменты. Кто будет это делать в сборной в отсутствие Дзагоева? Головин с Миранчуком? Будем надеяться.

