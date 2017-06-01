Лето – время, когда сигаретам нужно дать решительный бой! Как бросить курить самостоятельно, чем снимать «никотиновую ломку», как не поправиться – советы курильщикам, которые решили завязать раз и навсегда в гиде «Советского спорта».

Как бросить курить самостоятельно





Бросать курить нужно в один момент, уверен Аллен Карр, автор бестесллера «Легкий способ бросить курить». С Карром согласны большинство специалистов-наркологов: нет смысла растягивать «бросание» и ежедневно сокращать количество выкуренных сигарет – надеясь, что организм привыкнет к постепенному снижению доз никотина и в итоге легче переживет прощание с вредной привычкой.

В абсолютном большинстве случаев происходит как раз обратное. Ежедневная норма сигарет после их постепенного сокращения вырастает. Поводом для отката могут послужить самые разные события: стресс на работе, застолье, встреча с друзьями, плохие новости.

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На сайтах клиник по лечению табачной зависимости пациенты признаются, что иногда вернуться к прежнему потреблению сигарет их заставляли самые неожиданные вещи. Например, запах сирени на улице – курильщик говорит, что запах напомнил ему о временах юности, когда они втайне курили в школе на заднем дворе. Ностальгия, добавляет он, «заставила» его вновь выкуривать по 25 сигарет в день – хотя до этого ему удалось снизить «норму» до четырех сигарет.

Вывод: бросать курить нужно решительно и сразу, не растягивая.

Что произойдет, когда вы откажетесь от сигарет

Легкого способа бросить курить не существует. Курение – это серьезная физиологическая и психологическая зависимость, которую нужно преодолеть. В то же время, драматизировать негативные ощущения, которые испытывает курильщик после отказа от сигарет тоже не стоит.

Как правило, физические неудобства (головная боль, учащенное сердцебиение, нередко – повышение температуры тела) исчезают после 2-4 дней без никотина. Психологическая зависимость проходит в среднем через две недели.

Большинство людей, которые бросают курить, возвращаются к привычке именно из-за психологического страха, а не физических симптомов, уверены наркологи. Если описать происходящее простыми словами, то происходит примерно следующее: человек просыпается утром, выпивает кофе и хочет закурить – ритуал первой утренней сигареты самый важный для потребителя никотина. И когда сигареты нет, человек спрашивает себя: «Неужели до конца своих дней я теперь буду несчастлив? Каждое утро я буду вставать, пить кофе и отчаянно хотеть курить? Я буду ходить на вечеринки, сидеть среди курящих друзей и не курить? Да, лучше курить, чем такая жизнь!».

На самом деле уже через две-три недели после отказа от курения вы будете пить утренний кофе и даже не вспоминать о сигарете, пишет Аллен Карр. То же самое произойдет и во всех других случаях, когда вы курили – вы просто забудете о сигарете.

Отказ от сигареты вовсе не так болезнен, как рисует его курильщик в своем воображении, делает вывод Карр. Симптомы зависимости проходят довольно быстро: по истечении нескольких недель курильщик перестает даже просто думать о сигаретах.

Как не растолстеть, если вы бросили курить

#stop #smoking #or #smoking #will #stop #you Публикация от Riyam MK (@riyamhr) Июн 1 2017 в 5:38 PDT

На первых порах отказ от курения может создать ощущение пустоты, отмечают наркологи. Многие курильщики пытаются избавиться от него, начиная есть больше обычного. Это может привести к увеличению лишнего веса.

В первые дни после отказа от курения имеет смысл дать себе «слабину». Если вам хочется съесть торт или фаст-фуд – позвольте себе это! Нельзя одновременно бороться со всеми вредными привычками сразу, ваша первостепенная цель – бросить курить.

В дальнейшем – а именно, по истечении первой недели без никотина – свой рацион придется взять под контроль. Основные рекомендации по питанию, которые дают наркологи курильщикам, таковы:

- разбейте количество приемов пищи на 5-6 раз, но уменьшите порции;

- пейте много воды – замечено, что вода снижает тягу к курению;

- основные приемы углеводов – утро и день. Вечером – акцент на белковой пище и овощах;

- между основными приемами пищи – перекусы. Горсть орехов, подсолнечные семечки, фрукты;

- если вы бросили курить, постарайтесь первое время воздерживаться от алкоголя. С алкоголем растет риск срыва.

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Другие рекомендации тем, кто решил бросить курить

- используйте средства современной медицины, чтобы облегчить отказ от курения. Никотиновые пластыри, таблетки для рассасывания, легкие успокоительные средства – минимизируют физические и психологические неудобства;

- мотивируйте себя. Скачайте аудиокнигу о способах бросить курить и слушайте ее по дороге на работу. Смотрите картинки с последствиями курения – для поднятия боевого духа подойдет любая мотивация;

- бросайте курить вместе. Найдите единомышленника, с которым можно бросить курить одновременно. Заключите пари. Все это введет элемент игры в ваше начинание, оно перестанет казаться таким серьезным;

- запишитесь к врачу-наркологу. Помощь специалиста не будет лишней.