Как бросить курить
Лето – время, когда сигаретам нужно дать решительный бой! Как бросить курить самостоятельно, чем снимать «никотиновую ломку», как не поправиться – советы курильщикам, которые решили завязать раз и навсегда в гиде «Советского спорта».
Как бросить курить самостоятельно
Бросать курить нужно в один момент, уверен Аллен Карр, автор бестесллера «Легкий способ бросить курить». С Карром согласны большинство специалистов-наркологов: нет смысла растягивать «бросание» и ежедневно сокращать количество выкуренных сигарет – надеясь, что организм привыкнет к постепенному снижению доз никотина и в итоге легче переживет прощание с вредной привычкой.
В абсолютном большинстве случаев происходит как раз обратное. Ежедневная норма сигарет после их постепенного сокращения вырастает. Поводом для отката могут послужить самые разные события: стресс на работе, застолье, встреча с друзьями, плохие новости.
Как засыпать и просыпаться вовремя
На сайтах клиник по лечению табачной зависимости пациенты признаются, что иногда вернуться к прежнему потреблению сигарет их заставляли самые неожиданные вещи. Например, запах сирени на улице – курильщик говорит, что запах напомнил ему о временах юности, когда они втайне курили в школе на заднем дворе. Ностальгия, добавляет он, «заставила» его вновь выкуривать по 25 сигарет в день – хотя до этого ему удалось снизить «норму» до четырех сигарет.
Вывод: бросать курить нужно решительно и сразу, не растягивая.
Что произойдет, когда вы откажетесь от сигарет
Легкого способа бросить курить не существует. Курение – это серьезная физиологическая и психологическая зависимость, которую нужно преодолеть. В то же время, драматизировать негативные ощущения, которые испытывает курильщик после отказа от сигарет тоже не стоит.
Как правило, физические неудобства (головная боль, учащенное сердцебиение, нередко – повышение температуры тела) исчезают после 2-4 дней без никотина. Психологическая зависимость проходит в среднем через две недели.
Большинство людей, которые бросают курить, возвращаются к привычке именно из-за психологического страха, а не физических симптомов, уверены наркологи. Если описать происходящее простыми словами, то происходит примерно следующее: человек просыпается утром, выпивает кофе и хочет закурить – ритуал первой утренней сигареты самый важный для потребителя никотина. И когда сигареты нет, человек спрашивает себя: «Неужели до конца своих дней я теперь буду несчастлив? Каждое утро я буду вставать, пить кофе и отчаянно хотеть курить? Я буду ходить на вечеринки, сидеть среди курящих друзей и не курить? Да, лучше курить, чем такая жизнь!».
На самом деле уже через две-три недели после отказа от курения вы будете пить утренний кофе и даже не вспоминать о сигарете, пишет Аллен Карр. То же самое произойдет и во всех других случаях, когда вы курили – вы просто забудете о сигарете.
Отказ от сигареты вовсе не так болезнен, как рисует его курильщик в своем воображении, делает вывод Карр. Симптомы зависимости проходят довольно быстро: по истечении нескольких недель курильщик перестает даже просто думать о сигаретах.
Как не растолстеть, если вы бросили курить
На первых порах отказ от курения может создать ощущение пустоты, отмечают наркологи. Многие курильщики пытаются избавиться от него, начиная есть больше обычного. Это может привести к увеличению лишнего веса.
В первые дни после отказа от курения имеет смысл дать себе «слабину». Если вам хочется съесть торт или фаст-фуд – позвольте себе это! Нельзя одновременно бороться со всеми вредными привычками сразу, ваша первостепенная цель – бросить курить.
В дальнейшем – а именно, по истечении первой недели без никотина – свой рацион придется взять под контроль. Основные рекомендации по питанию, которые дают наркологи курильщикам, таковы:
- разбейте количество приемов пищи на 5-6 раз, но уменьшите порции;
- пейте много воды – замечено, что вода снижает тягу к курению;
- основные приемы углеводов – утро и день. Вечером – акцент на белковой пище и овощах;
- между основными приемами пищи – перекусы. Горсть орехов, подсолнечные семечки, фрукты;
- если вы бросили курить, постарайтесь первое время воздерживаться от алкоголя. С алкоголем растет риск срыва.
Как не набрать вес в отпуске – советы, тренировки, меню
Другие рекомендации тем, кто решил бросить курить
- используйте средства современной медицины, чтобы облегчить отказ от курения. Никотиновые пластыри, таблетки для рассасывания, легкие успокоительные средства – минимизируют физические и психологические неудобства;
- мотивируйте себя. Скачайте аудиокнигу о способах бросить курить и слушайте ее по дороге на работу. Смотрите картинки с последствиями курения – для поднятия боевого духа подойдет любая мотивация;
- бросайте курить вместе. Найдите единомышленника, с которым можно бросить курить одновременно. Заключите пари. Все это введет элемент игры в ваше начинание, оно перестанет казаться таким серьезным;
- запишитесь к врачу-наркологу. Помощь специалиста не будет лишней.