«Надо брать третий кубок!» Фурсенко – про Манчини и неожиданные задачи «Зенита»

Новый гендиректор и будущий президент «Зенита» Сергей Фурсенко подробно объяснил, почему новым тренером «Зенита» стал именно Роберто Манчини. И рассказал, какие задачи стоят перед итальянским тренером.



«В Лигу чемпионов «Зенит» вернется. Другого варианта не рассматриваю»

– Почему у Манчини такой долгосрочный контракт?

– Молодой, активный, очень амбициозный тренер. Его амбиции очень хорошо рифмуются с тем, что мы хотим. Поэтому сам по себе тренер такой, что надо радовать российских болельщиков – в частности петербургских. Я не вижу вопросов с этим.

– Какая цель стоит в дебютном сезоне?

– Создать команду.

– А попадание в еврокубки?

– Давайте сначала сделаем команду. Мое глубокое убеждение – важна красивая игра. Если она есть – тогда болельщик идет на стадион. Если болельщик есть – значит, цели, к которым стремится руководство клуба, достигнуты. Если игра будет так себе – мы наш стадион никогда не наполним. Но сами понимаете, какая будет поддержка при полном стадионе. Думаю, это взаимный процесс.

– Результат «Зенита» в прошлом сезоне считаете достойным?

– Как может радовать третье место? Только первое всегда. Лига чемпионов – тот турнир, в котором мы обязаны играть каждый год.

– Что значит «цель – создать команду»? А как же возвращение в Лигу чемпионов.

– Мы туда вернемся. Иного варианта даже не рассматриваем.

– Переговоры с Манчини как бы оценили: легкие или сложные?

– Я знаю Манчини очень давно. Собирался пригласить его в сборную еще до Адвоката, но как-то не получилось. Как мне кажется, это тренер той квалификации, который необходим Санкт-Петербургу. А переговоры... Любые переговоры проходят непросто.

Обыгрывал «Спартак» и ЦСКА. Статистика нового главного тренера «Зенита»



«У тренера и спортивного директора есть ресурс на новых игроков»

– Усиления будут точечные?

– Это вопрос тренера и спортивного директора. Я туда лезть не буду.

– У них есть ресурс?

– Ресурс есть, потому что мы продали трех дорогих игроков. Тренер и спортивный директор могут рассчитывать на определенное количество денег.

– До назначения Манчини звучали и другие имена. Почему выбрали именно Роберто?

– Я бы не стал это обсуждать, потому что всегда бывает много разных вариантов. Подписали именно Манчини. Теперь у нас есть тренер с контрактом, поэтому обсуждать все, что было по дороге, нет смысла.

– Игорь Симутенков вошел в тренерский штаб основной команды. Это решение Манчини?

– Манчини встречался с Симутенковым, Игорь ему понравился. Поэтому он в тренерском штабе.

– «Зенит» действительно собирается сам строить новый стадион в Купчино?

– Нет. Я эти вопросы точно не собирался рассматривать в ближайшее время. Мне кажется, надо сосредоточиться на том, что есть уже. У нас уже есть два стадиона. Зачем третий? Если честно, я до этого вопроса еще не дошел. Но действительно не совсем понятно, зачем нам третий стадион.

– Есть ли конкретика по новому контракту Данни?

– Это вопрос к тренеру.

– Будет ли какая-то конкретная задача по количеству болельщиков на новом стадионе?

– Уверен, на наших матчах будет полный стадион. И «Зенит» будет радовать зрителей, мы их не подведем. Хочу обратиться к болельщикам – покупайте абонементы! Мы готовим ряд сюрпризов, поэтому ждем всех на стадионе.

«Зенит» построит новый стадион. На этот раз сам и быстро



«Манчини показал в Англии: он может собрать команду за полтора года»

– Вы вернули многих, с кем работали в «Зените» раньше. Ждем Аршавина?

– Я с Андреем Сергеевичем не общался, но я его уважаю.

– Считаете «Тосно» вашим конкурентом?

– Не видел ни одного матча «Тосно», поэтому мне сложно говорить об этом. Думаю им точно будет тяжело в премьер-лиге, я знаю, что это такое. Инвесторам надо будет постараться, чтобы команда задержалась в РФПЛ.

– У «Зенита» стояла задача выиграть три европейских кубка за 10 лет. Какая будет стоять сейчас?

– Два кубка у нас есть. Идет 10-й год, надо брать третий.



– Что скажете про Лигу чемпионов?

– Давайте ставить реальные цели и не переоценивать себя. Мы нацелены на самые высокие призы, но нам надо создать мощную и боеспособную команду. Но самое главное, чтобы она нравилась нашим зрителям. Просто так играть мы не будем, только для болельщиков. Нам важно, чтобы город любил команду. Это в наших силах, а Манчини в Англии уже показал, что может за полтора года собрать сильную команду.

– Болельщики будут любить команду, если будет больше своих воспитанников.

– Будем растить их и возвращать. «Зенит» – петербургский клуб, в котором должны играть ребята из Петербурга.

«Зенит» будет европейским грандом». Мнение тренера, работавшего с Фурсенко

