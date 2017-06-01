«Совмещение спорта и бизнеса приводит к очевидному успеху»

Сергей Егоров

Вице-президент Ассоциации полярников, президент Arctic Club, капитан хоккейного клуба «Арктик», пилот гоночной серии Mitjet, член яхтенной команды Arctic Energy Сергей Егоров рассказывает о правильном выборе в вопросе определения философии клуба.

«БИЗНЕС – ЭТО ОТДЕЛЬНЫЙ ВИД СПОРТА»

- Миссия Arctic Club выражена в слогане «Философия спорта. Территория бизнеса». Вы ставите перед собой задачу внедрить спорт в бизнес-сообщество?

- Не стоит думать, что бизнесмены далеки от спорта. Мой опыт показывает, что ситуация как раз обратная. Успешные бизнесмены в подавляющем большинстве случаев обладают всеми качествами, присущими профессиональному спортсмену – выдержкой, стратегическим мышлением, тактической подкованностью и, что немаловажно, физической подготовкой. За примером далеко ходить не надо: посмотрите на нашего Президента, который задал стратегию развития спорта, затем переросшую в национальную идею и поднявшую дух патриотизма в стране!

- Вы хотите сказать, что бизнес – это отдельный вид спорта?

- Это утверждение недалеко от истины. Поэтому совмещение таких двух понятий, как «спорт» и «бизнес», приводит к очевидному успеху. Именно это понимание двигало нами при создании такого проекта, как Arctic Club. Я видел большое количество бизнесменов вокруг себя, которые занимались спортом, путешествовали, но никак не находили себе команду единомышленников, в которой могли бы получать новые эмоции, обмениваться впечатлениями. Arctic Club как раз выступил в роли коммуникатора – мы даем людям возможность воплощать свои спортивные амбиции, сопровождая этот процесс дружеским и деловым общением.

- Судя по географии расположения офисов, Arctic Club является международным клубом?

- Так оно и есть. Например, одной из наших основных площадок для общения является яхта Arctic Energy, которая только в предстоящем сезоне выступит в девяти популярнейших регатах мира. У нас есть профессиональный экипаж, который пополняется представителями бизнес-сообщества, желающими преодолевать себя в боевых условиях регат. Здесь у нас исторически сложился как раз международный коллектив – с нами бок о бок выступают представители Америки, Китая, многочисленных европейских стран.

- Как вам удается объединять столько самодостаточных людей в единый коллектив?

- Это одна из особенностей спорта – здесь все говорят на универсальном языке. На спортивной яхте все работают на одну цель, здесь необходимо объединяться и это все прекрасно понимают. Для достижения цели необходима консолидация усилий каждого члена команды. Не секрет, что формат проведения лучших мировых регат позволяет не только соревноваться, но и находить достаточное количество времени для общения и ведения деловых переговоров. Так вот, за последние пять лет на борту нашей яхты были заключены договоры на сумму в районе 500 миллионов долларов. Яхта Arctic Energy – это отличная бизнес-площадка с феноменальными возможностями.

- Вы говорите про бизнес-платформу, объединённую вокруг спортивной идеи. Группа компаний «Арктикморгео», которую вы также возглавляете, обладает уникальным судном – самоподъемной модульной платформой «Федор Ушаков». У этих двух платформ есть что-то общее?

- Если наша бизнес-платформа объединяет успешных бизнесменов, то платформа «Федор Ушаков» объединяет опытнейших инженеров. Конечно, это все образно. Но я уже говорил, что спорт и бизнес не только могут идти нога в ногу, но и обязаны это делать для дальнейшего развития. Наше судно, кстати, позволяет выполнять работы на шельфе глубиной до 20 метров и на сегодня востребовано крупнейшими заказчиками.

«В ARCTIC CLUB ЛЕГКО ПРИЙТИ, НО ОТСЮДА СЛОЖНО ВЫЙТИ»

- В Arctic Club сильно представлена и хоккейная линия. С чего все началось?

- Началось все с индивидуальной привязанности к этому виду спорта для настоящих мужчин, а затем уже это увлечение переросло в создание двух полноценных команд и дружбу с такими легендарными людьми, как Владислав Третьяк, Борис Михайлов и, к сожалению, ушедший из жизни Владимир Петров. Наша команда «Арктик» провела уже шестой сезон в Ночной Хоккейной Лиге. Буквально в начале мая мы вновь представляли Москву в Фестивале НХЛ, который проводится в Сочи с победителями региональных турниров. Наша звездная команда с такими хоккеистами, как Владимир Малахов, Дарюс Каспарайтис, Алексей Ковалев и другими известными спортсменами регулярно становится победителем международных турниров, куда зачастую приезжают сборные своих стран.

- Ваша хоккейная история – это тоже своего рода бизнес-площадка?

- Любой спортивный коллектив – это своего рода бизнес-площадка. В Arctic Club легко прийти, но отсюда сложно выйти – это, во-первых, возможность вести здоровый образ жизни, а, во-вторых, огромный круг общения, составленный из представителей разных сфер бизнес-сообщества. При этом мы никогда не забываем о подрастающем поколении. В Санкт-Петербурге, например, ежегодно в рамках Форума «Арктика. Настоящее и будущее» мы проводим Arctic Cup Junior, в котором принимают участие любительские команды, составленные из юниоров (не старше 12 лет) стран Арктического совета.

- В Фестивале Ночной Лиги ваша команда в этом году уже участвовала. Гонкой поддержки «Формулы-1» ваша гоночная серия Mitjet выступала. Яхта примет участие в девяти регатах. О дальнейших планах развития Arctic Club уже думали?

- Планов развития у нас огромное количество и пока не хотелось бы бежать впереди паровоза, озвучивая все. Но мыслями о нескольких проектах поделюсь. В сентябре в Сочи пройдет заключительный этап Кубка России Mitjet. Он будет сопровождаться большой шоу-программой с VIP-гостями и гала-вечером. Затем мы презентуем всем вам зимний 5-этапный Кубок Президента нашей гоночной серии. Это будет грандиозный проект, подобных которому в России еще не было. Наша локация на «Сочи Автодроме» как раз позволяет нам провести этот Кубок Президента в период с ноября по март. В декабре в Санкт-Петербурге мы проведем международный хоккейный турнир Arctic Cup, где будут представлены как взрослые команды, так детские. А под Новый год соберем всю нашу большую дружную семью Arctic Club на Премию «Arctic Awards», в рамках которой подведем промежуточные итоги, наметим планы на совместное будущее.