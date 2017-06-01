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Евгений Ловчев: Влияние Промеса на чемпионство «Спартака» – колоссальное

Александр Августин, Евгений Ловчев
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Квинси Промес
Квинси ПромесФото: ФК «Спартак»

Обозреватель «Советского спорта» Евгений Ловчев продолжает рассказывать о сильнейших игроках прошедшего чемпионата России. На очереди пятерка нападающих, которые, по мнению легендарного тренера, проявили себя наилучшим образом. О вратарях – здесь, о защитниках – здесь, о полузащитниках – здесь.

1-е МЕСТО
Федор СМОЛОВ

Фото: «Советский спорт»

27 лет («Краснодар»)
22 матча, 18 голов, 1 голевая передача

Отсутствие Смолова в «Краснодаре» привело к потере очков команды Шалимова. Сейчас многие критикуют Кокорина, но был период, когда Смолов выглядел похуже сегодняшнего Александра. Элементарно не забивал. И никто не понимал, как его карьера сложится дальше. Хотя они по юношескому футболу начинали вместе еще.

Сегодня Смолов – забивной форвард, известный мощными ударами, как, например, в гостевом матче с «Ниццей», когда он из-под игрока пробил в дальний угол. Этот гол говорит о том, что Смолов вырос в серьезного зрелого форварда. Я думаю, большую роль сыграло переосмысление. Когда он получал большие деньги, он отвлекся от футбола: начали больше обсуждать его девушку Викторию Лопыреву, в инстаграме выкладывали не его голы, а, в основном, гулянки. На данный момент мы этого не видим.

Я бы сказал еще одну вещь – был футбол Кононова, он заключался в держании мяча, понимании друг друга. Сегодня они играют немножко в другой футбол, когда в обороне соперника не так много игроков, как это было раньше. Смолов в том футболе играл «наконечника», сейчас он играет на контратаке, у него развита скорость, и самое главное – он умный форвард. У него хороший прицельный удар с подкруткой в дальний угол, или под неудобную ногу вратарю. Я думаю, он мог заинтересовать зарубежные клубы, го не считаю, что в топ-клубах им интересовались.

2-е место
Квинси ПРОМЕС

25 лет («Спартак»)
26 матчей, 12 голов, 10 голевых передач

Я бы не сказал, что Квинси Промес провел самый лучший сезон. Но, в целом, «Спартак» провел чемпионат блестяще. Квинси – это лидер нападения, и он очень результативен. Хотя его место на поле постоянно менялось: то он справа играл, то слева, то за центрального форварда. И забивает он по-разному: и в обводке, и обходит соперника на скорости или со штрафных. Влияние Промеса на победу «Спартака» в этом году – колоссальное.

3-е место
Александр БУХАРОВ

Фото: ФК «Ростов»

32 года («Ростов)
18 матчей, 6 голов, 3 голевых передачи

На третье место я ставлю Александра Бухарова. Он показывал отличный футбол под руководством Бердыева в «Рубине». И рядом с ним играл Семак – была неплохая связка. В «Зените» у Саши не заладилось, и его опять реанимировал Бердыев, теперь уже в «Ростове».

Курбан Бекиевич знает, как его правильно использовать. Он хорош и в верховой борьбе, и в подыгрыше выглядит здорово. Когда Смолов был травмирован, и сборная играла товарищеские матчи, я еще тогда высказывался, что лучшим форвардом является, не Дзюба, скажем, а Бухаров. Более того, кто-то скажет, что не всегда он играет в старте у Бердыева, но этот тренер – прекрасный тактик, и он играет от соперника.

Когда надо играть в быстрый футбол, нужен Полоз и Азмун. А когда надо продавить, тогда всплывает Бухаров. Александр провел отличный сезон. Всегда выходя на поле, он был очень опасен.

4-е место
Зе ЛУИШ

Фото: «Советский спорт»

26 лет («Спартак»)
21 матч, 5 голов, 7 голевых передач

Четвертым я поставлю Зе Луиша. Когда он только появился, я увидел в нем хорошего форварда. При таком росте и массивности он довольно-таки мягкий и техничный футболист. А больше всего меня подкупает в нем, как он борется в штрафной площади. То есть не имитирует борьбу, а именно борется, буквально зубами цепляясь за мяч. Он сбрасывает партнеру, сам принимает здорово.

Я лично давно не видел у нас таких цепких нападающих. Не случайно он очень опасен у чужих ворот при стандартах, потому что он выигрывает много мячей. Единственная вещь, которую я бы посоветовал Зе Луишу и Промесу – чаще играть друг на друга. Каждый из них порой тянет одеяло на себя. Это говорит о том, что у них не налажена комбинационная игра. Если они поправят этот компонент, пользы от них будет еще больше.

5-е место
АРИ

Фото: ФК «Локомотив»

31 год («Локомотив»)
20 матчей, 10 голов, 5 голевых передач

Ну и наконец, пятое место займет Ари. Этот нападающий все время доказывал свою профпригодность. В «Спартаке» был заметным форвардом, однако там у него что-то не срослось. Затем «Краснодар», где он раскрылся. В какой-то момент он выдавил из состава Вандерсона, который забивал много голов. Понятное дело, что в последнее время Смолов выглядел получше, когда он еще играл вместе с Ари. Но Ари как спортсмен стал выражать недовольство тем, что зарплата идет, возраст у него тоже идет, а он как бы не получает желаемого игрового времени.

Его переход в «Локомотив» понятен: он хотел играть и доказывать тренерам, в том числе и тем, кто в него не верили, что он в отличной форме. «Локомотив» оказался более конкурентоспособен. Когда продали Ниасса, «Локомотив» остался без нападающего. Этой продажей гордилась Ольга Смородская, а по факту «отрубила голову» команде. Ни Шкулетич, ни Портнягин не смогли Ниасса заменить. А вот пришел Ари – и сразу появился наконечник в атаке, стал много забивать. Стоит обратить внимание, что бразилец быстро адаптировался. Настоящий мастер, который моментально сыгрался с полузащитниками «Локомотива».

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Евгений Ловчев
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