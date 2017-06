Ему 38, а он все играет: 10 самых возрастных киберспортсменов

Как известно, в компьютерном спорте возрастные рамки — одни из самых жестких (сложнее, пожалуй, только гимнастам). Научно доказано, что когнитивные способности человека достигают максимальной эффективности c 20 до 25 лет, а пиком развития реакции исследователи считают 24 года.



Согласно исследованию канадского Simon Fraser University, проведенному в 2014 году, с годами ухудшается внимание и скорость реакции, а также иные факторы, влияющие на быстродействие. В рамках масштабной кампании ученые протестировали 3000 игроков в StarCraft в возрасте от 16 до 44 лет и вынесли безжалостный вердикт — после 30 лет фора молодому поколению будет огромной.





На графиках точками показана зависимость времени реакции от возраста на разных уровнях игры (слева направо сверху вниз — бронза, серебро, золото, платина, алмаз, мастер). Чем выше точка — тем больше человек определенного возраста думает перед принятием решения.



Есть, правда, и другая сторона медали — во-первых, возрастные спортсмены опытнее и в командных дисциплинах могут оказаться полезнее молодых и горячих талантов. Во-вторых, киберспорт сам по себе еще молод — подавляющее большинство игроков, даже стоявших у истоков родных им дисциплин, сейчас просто не достигло «красной зоны», которой условно считают порог в 30 лет. С каждым годом средний возраст кибератлета растет; вместе с появлением молодых талантов никуда не пропадают и ветераны-первопроходцы, которые устанавливают новые и новые возрастные планки.



Мы готовы рассказать вам о десяти популярных киберспортсменах старше 28 лет, продолжающих показывать отличные результаты на мировом уровне и ничуть не выбивающихся из общей картины молодежного вида спорта.





Лю «Garder» Ксинжоу (EHOME) — 28 лет, Dota 2



Смена поколений заставляет китайских профессионалов уступать дорогу молодым — места Sylar и SanSheng заняли Sccc и Boboka. Garder — один из немногих игроков старше 27, не прекращающих стабильные выступления на мировой сцене. Впрочем, ветераном киберспорта его можно назвать с трудом — Лю пришел в профессиональную доту довольно поздно.



Первый раз Garder’а увидели в одной из китайских тир-2 команд (коллективах второго эшелона) лишь в 2013 году — тогда ему уже было 24. Тем не менее, New Element стала хорошей стартовой площадкой для возрастного игрока: через полтора год он в составе CDEC Gaming вышел в финал The International 2015.





Текущий сезон Лю начал в составе популярнейшей команды EHOME. Вместе с новой организацией Garder завоевал бронзу Nothern Arena и принял участие в бостонском Major, а перед квалификациями на первенство мира взял под крыло двух действующих чемпионов — Faith_bian и y`.





Йоаким «Akke» Актерхол (Crescendo) — 29 лет, Dota 2



Ровесник Лю из Швеции свой путь в киберспорте начал еще в Defense Of The Ancients — прародительнице Dota 2. Трудно поверить, но карьера Йоакима зародилась еще в середине нулевых в команде TEAM TEAM, где он выступал с другими легендами шведского киберспорта. Akke — многократный участник культовых турниров серии MYM Pride и победитель нескольких региональных чемпионатов.



В Dota 2 швед перешел не сразу, однако уже в 2012 году вместе со старым знакомым Loda основал NoTideHunters. За несколько месяцев из неизвестного микса NTH стала самой грозной командой Запада. Великолепный финал чемпионата мира против Na’Vi (уже под тэгом The Alliance) стал одним из самых запоминающихся событий и главным достижением в карьере Йоакима.





Сейчас карьера легендарного саппорта уже не выглядит так ярко — в этом сезоне он безуспешно пробовал свои силы в новом ростере Alliance и собственной команде Horde. К TI7 Akke подходит в составе Crescendo: интересной пятерки, которая вполне может удивить.





Фатих «gob b» Дэйк (BIG) — 29 лет, CS:GO



Впрочем, некоторые игроки в Counter-Strike начинали еще раньше. Например, профессионал из Турции впервые поучаствовал в профессиональном матче пятнадцать лет назад — и до сих пор выступает на престижных турнирах. Фатих Дейк большую часть карьеры провел в немецких командах, начав свой путь с малоизвестных стаков на соревнованиях от ESL.



В 2007 году он переходит в топовую команду mousesports, с которой одерживает первые громкие победы — чемпионство Intel Extreme Masters II, бронза Electronic Sports World Cup Masters в Париже. За несколько лет в стане «мышей» Фатих смог завоевать еще немало престижных трофеев, суммарно выиграв порядка ста тысяч долларов.





В настоящее время турок выступает за команду BIG и, кажется, еще не истратил свой порох — в январе gob b вышел в финал домашнего DreamHack Leipzig, а несколько дней назад остановился в шаге от финала квалификаций на Krakov Major.





Ксю «BurNIng» Жилей (IG) — 29 лет, Dota 2



Игрок Invictus Gaming — такой же символ китайского киберспорта, как вечновозвращающийся xiao8 или Ferrari430. Десять лет назад, начиная играть в любительской команде TTI, Ксю вряд ли мог представить, что сможет стать самым возрастным киберспортсменом, выигравшим с командой четверть миллиона долларов. Дважды за месяц.



В карьере игрока из Поднебесной почти нет темных пятен. Почти сразу после перехода в Dota 2 (а сделал это BurNIng не в первых рядах) он входит в топ-4 The International 2012, а затем начинает поднимать свою команду DK к вершинам. Через год пятерка останавливается на шаг раньше, а затем начинается «золотой сезон» — в 2013/14 Team DK выигрывают все. Кроме TI.



Чемпионат мира не покорился BurNIng до сих пор. Может, поэтому 29-летний ветеран продолжает выступления, завоевывая золото DAC и бронзу The Kiev Major? В этом году у его IG шансы очень неплохие.





Джонатан «Loda» Берг (The Alliance) — 29 лет, Dota 2



Швед The International выиграл четыре года назад, но что-то еще держит его в киберспорте. Джонатан начал карьеру чуть раньше своего товарища Akke, но спустя несколько месяцев воссоединился с ним на долгие годы.





Джонатан и Йоаким много прошли вместе — от невероятного сезона 2012/13 с эффектным финалом в виде победы на TI до безвол ьного провала следующем мировом первенстве, от матчей в первую Dota до игр в The Alliance образца этого сезона.



Сейчас основатель и бессменный лидер The Alliance продолжает безуспешные попытки вернуть тэгу былую славу и величие в одиночку. И пусть 29 лет это достаточно солидный возраст, он упрямо не замечает провалов и стремится к победе — несмотря ни на что.





Cергей «starix» Ищук (Team Spirit) — 29 лет, CS:GO



Легендарному starix уже 29 — но его колоссальный багаж знаний лишь помогает его команде всегда действовать грамотно и четко. Сам же Сергей в периоды игровой деятельности ничем, кажется, не уступает молодым оппонентам: ни в скорости реакции, ни в грамотности принятых решений.



Большую часть карьеры Сергей Ищук посвятил «рожденным побеждать»., начиная с победы на Arbalet Asia в январе 2010 года и заканчивая заменой Guardian на DreamHack Masters в Мальмё год назад. Повесив мышку на гвоздь, starix стал тренером Natus Vincere и привел пятерку к нескольким важным победам.





Уход из Na’Vi пробудил в Сергее желание доказать свою профпригодность игрой — c Team Spirit он уже выиграл СНГ-квалификацию на MInor в Москве, где будет одним из фаворитов.





Андрей «B1ad3» Городенский (FlipSid3 Tactics) — 30 лет, CS:GO



Еще один ветеран СНГ-сцены свою карьеру игрока также начал в Amazing Gaming. В ноябре 2005 года Андрея ждала первая победа — его пятерка выиграла ASUS Open Autumn 2005. Спустя три месяца B1ad3 уступил звание чемпиона в финале, а летом 2006 года вернул себе титул. Это, впрочем, было только начало.



После успеха на СНГ-сцене пришел успех мировой. Через год Андрей завоевывает бронзу на WCG 2007 в Сиэтле — вперед A-Gaming пропустили лишь emuLate! и NoA. Позже проект был заморожен, легендарная команда рассыпалась по стакам…



Второе дыхание у украинца открылось с переходом в CS:GO. Он не стеснялся брать в команду молодых перспективных ноунеймов, из которых затем вырастали flamie и s1mple. И продолжал оставаться в топе сам — за два года во FlipSid3 Андрей принял участие в многих премиум-турнирах, а совсем недавно дополнил список достижений победой на DreamHack Leipzig.





Виктор «TaZ» Войтас (Virtus.Pro) — 31 год, CS:GO



Поляк начал свою карьеру в 2001 году — раньше всех в нашем топе. Тогда ему было 15 и он выступал за SpHeRe. Через год молодой игрок продолжил игру на местном уровне, а в 2004 году перешел в Pentagram G-Shock, где играл с NEO и Kuben.



Нет смысла описывать карьеру игрока Virtus.Pro — за 15 лет выступлений на про-уровне он выиграл все крупные турниры, от World Cyber Games и ESWC до ESL Major и ELEAGUE. Некоторые из них — по нескольку раз.





Один из самых опытных игроков на мировой CS-сцене и сейчас выступает за команду топ-уровня вместе со своими друзьями. В интервью тему возраста не обходит — утверждает, что готов поиграть еще минимум пару лет и усталости не чувствует. Новый контракт с Virtus.Pro TaZ подписал до 2020 года..





Эйдриан «Lifecoach» Кой — 36 лет, Gwent



Пример Виктора Войтаса кажется пределом. Старт карьеры на заре 2000-х — как показывает математика, спортсменам того времени сейчас 30-33 года. Впрочем, есть пара исключений. Если Garder открыл для себя Dota в 24, то немецкий инструктор по персональному росту пришел в Hearthstone в 32.



Сначала Эйдриан просто заинтересовался карточной игрой (ранее у него был обширный опыт в покере), но когда стало получаться лучше и лучше, задумался о стримах и профессиональной карьере. И получилось — трансляции на Twitch собирают по несколько тысяч человек, а за пару лет игры возрастному спортсмену удалось выиграть около $75,000. Впрочем, для миллионера и бизнесмена это копейки.



Зимой Эйдриан ушел из HearthStone — заявил, что разочарован действиями разработчиков и не видит стремлений улучшить игру. Но из карточных игр не ушел, ворвавшись в топ ладдера развивающейся Gwent. И начал с победы на Challenger Tournament.







Стив «Ozstrik3r» Флавини — 38 лет, CS:GO



Но если HearthStone — игра для всех возрастов, то играющему в «стрелялку» французу должно быть ощутимо труднее других. Карьеру Стив начал более десяти лет назад, но уже тогда ему было 26, пока остальным — 15-16.



Ozstrik3r успел поиграть с такими звездами французской киберсцены, как shox, KennyS, и выступал за самые именитые организации страны (например, LDLC). Его часто можно заметить в тир-2 коллективах Франции, а также в топ-командах на позиции замены. Стив всегда готов прийти на помощь молодым — поделиться опытом и хорошим скиллом. Благо, возраст позволяет.