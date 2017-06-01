Юрий Жирков: Каким запомнился Луческу? Хорошим

Игроки сборной России Юрий Жирков и Георгий Джикия ответили на вопросы журналистов после открытой тренировки команды.

ЖИРКОВ: ЗА СБОР ПРОЧИТАЛ ТРИ КНИГИ

– Сегодня была игровая тренировка, сыграли двусторонку, – говорит Жирков.

– С кем были в составе?

– С партнерами, – улыбается Жирков. – Долго всех перечислять.

– У вас какие задачи были?

– Особое внимание обращал на оборонительные действия и перемещения.

– Сегодня впервые за последнее время в Нойштифте пошел дождь. Так лучше, чем при палящем солнце?

– Когда дождь, поле быстрое, пасы быстрее получаются. Достаточно комфортно.

– Как ваше самочувствие?

– Пока тяжеловато даются тренировки. Но здоровье не беспокоит.

– Какие ощущения перед Кубком Конфедераций? Это важный турнир?

– Для сборной в текущий момент каждая игра важная. Потому что после поражения от ивуарийцев было не очень хорошее общественное мнение. Нам нужно в каждой игре выкладываться на сто процентов, чтобы изменить ситуацию.

– Чем заполняете досуг после тренировок? Знаем, что вы любите читать.

– У меня постоянно с собой книги про историю. Сейчас читаю про Вторую мировую войну. За этот сбор прочитал уже три документальные книги.

– Роберто Манчини назначен главным тренером «Зенита». Что думаете?

– Топ-тренер из топ-чемпионата. Что тут скажешь?

– Не жаль, что ушел Луческу?

– Когда уходит тренер, с которым работал на продолжительном отрезке времени, всегда тяжело прощаться. Ты привыкаешь к его методикам, знаешь, что от тебя хотят. Но жизнь продолжается, все меняется.

– Каким запомнился Луческу?

– Хорошим.

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ДЖИКИЯ: КАКАЯ СБОРНАЯ РОССИИ? БОЕВАЯ

– Нет психологической усталости после клубного сезона?

– Клубные дела позади. Сейчас все мысли о сборной. Настроение хорошее, работаем по плану, – говорит Джикия.

– Можете чуть подробнее рассказать о тренировке?

– Играли в футбол. Больше нечего сказать. Были определенные задания. Вечером нам по всем моментам расскажут, покажут.

– Но вы играли в одной команде с Жирковым?

– Да.

– Что знаете про сборную Венгрии, с которой играть ближайший товарищеский матч?

– Видел несколько их матчей. Но точечный разбор будет ближе к самой игре.

– На одной тренировке моделировался выход из обороны в атаку, вы играли в тройке защитников вместе с Васиным и Кудряшовым. Это основная линия обороны?

– Не ко мне вопрос. Нас так поставили, но мы меняемся. Штаб ищет варианты.

– Опишите нынешнюю сборную Россию одним словом.

– Боевая.

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