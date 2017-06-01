Юрий Жирков: Каким запомнился Луческу? Хорошим
Игроки сборной России Юрий Жирков и Георгий Джикия ответили на вопросы журналистов после открытой тренировки команды.
ЖИРКОВ: ЗА СБОР ПРОЧИТАЛ ТРИ КНИГИ
– Сегодня была игровая тренировка, сыграли двусторонку, – говорит Жирков.
– С кем были в составе?
– С партнерами, – улыбается Жирков. – Долго всех перечислять.
– У вас какие задачи были?
– Особое внимание обращал на оборонительные действия и перемещения.
– Сегодня впервые за последнее время в
Нойштифте пошел дождь. Так лучше, чем
при палящем солнце?
– Когда дождь, поле быстрое, пасы быстрее получаются. Достаточно комфортно.
– Как ваше самочувствие?
– Пока тяжеловато даются тренировки. Но здоровье не беспокоит.
– Какие ощущения перед Кубком Конфедераций?
Это важный турнир?
– Для сборной в текущий момент каждая игра важная. Потому что после поражения от ивуарийцев было не очень хорошее общественное мнение. Нам нужно в каждой игре выкладываться на сто процентов, чтобы изменить ситуацию.
– Чем заполняете досуг после тренировок?
Знаем, что вы любите читать.
– У меня постоянно с собой книги про историю. Сейчас читаю про Вторую мировую войну. За этот сбор прочитал уже три документальные книги.
– Роберто Манчини назначен главным
тренером «Зенита». Что думаете?
– Топ-тренер из топ-чемпионата. Что тут скажешь?
– Не жаль, что ушел Луческу?
– Когда уходит тренер, с которым работал на продолжительном отрезке времени, всегда тяжело прощаться. Ты привыкаешь к его методикам, знаешь, что от тебя хотят. Но жизнь продолжается, все меняется.
– Каким запомнился Луческу?
– Хорошим.
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ДЖИКИЯ: КАКАЯ СБОРНАЯ РОССИИ? БОЕВАЯ
– Нет психологической усталости после
клубного сезона?
– Клубные дела позади. Сейчас все мысли о сборной. Настроение хорошее, работаем по плану, – говорит Джикия.
– Можете чуть подробнее рассказать о
тренировке?
– Играли в футбол. Больше нечего сказать. Были определенные задания. Вечером нам по всем моментам расскажут, покажут.
– Но вы играли в одной команде с Жирковым?
– Да.
– Что знаете про сборную Венгрии, с которой
играть ближайший товарищеский матч?
– Видел несколько их матчей. Но точечный разбор будет ближе к самой игре.
– На одной тренировке моделировался выход
из обороны в атаку, вы играли в тройке
защитников вместе с Васиным и Кудряшовым.
Это основная линия обороны?
– Не ко мне вопрос. Нас так поставили, но мы меняемся. Штаб ищет варианты.
– Опишите нынешнюю сборную Россию одним
словом.
– Боевая.
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