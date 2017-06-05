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Криштиану Роналду, человек года! Анонс свежего «ССФ»

Николай Роганов
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Во вторник 6 июня выйдет новый номер еженедельника «Советский спорт – Футбол». Представляем его основные материалы (полностью номер можно скачать здесь).


Короли!

Благодаря дублю Криштиану Роналду «Реал» разгромил «Ювентус» и первым из клубов два раза подряд выиграл Лигу чемпионов. «ССФ» - о том, как этот матч определил главного претендента на награду лучшему футболисту года.

«Зенит» и Манчини

Почему из этого союза может быть толк.

Детектив от Черчесова

Чем Австрия лучше Карелии, из-за чего сбежал Дзюба и на кого из футболистов больше остальных рассчитывает Мутко – в репортаже корреспондента «ССФ» из Нойштифта, где команда Черчесова в течение недели проводила сборы перед Кубком конфедераций.

Сергей Рыжиков: «Грасия не понял русскую душу»

Вратарь «Рубина» объяснил причины неудачного сезона команды, вспомнил жесткий разговор с партнерами по команде и оптимистичную песню из мультфильма.

На страх «Спартаку» и «Зениту»

Обозреватель «Советского спорта» Юрий Цыбанев объясняет, почему с Курбаном Бердыевым «Рубин» станет скрытым фаворитом следующего сезона.

Гаджи Гаджиев: «Денег нет – по магазинам не ходим»

Главный тренер «Амкара» рассказал о финансовом положении пермского клуба, отметил методиста Массимо Карреру и объяснил, почему не ждет праздника от чемпионата мира-2018.

Марек Гамшик: «Футбол в Неаполе – религия, а «Сан-Паоло» - ее храм»

Капитан «Наполи» Марек Гамшик написал эссе, полное любви к городу и клубу. «ССФ» и сам проникся этими чувствами, пока переводил текст.

«Тихонов - человек пытливый, умный, готовый перейти на новую тренерскую ступень»

Обозреватель «ССФ» Евгений Ловчев приветствует назначение Андрея Тихонова наставником «Крыльев Советов», хотя тот пришел на «разрушенное хозяйство».

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