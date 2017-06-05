Криштиану Роналду, человек года! Анонс свежего «ССФ»
Во вторник 6 июня выйдет новый номер еженедельника «Советский спорт – Футбол». Представляем его основные материалы (полностью номер можно скачать здесь).
Короли!
Благодаря дублю Криштиану Роналду «Реал» разгромил «Ювентус» и первым из клубов два раза подряд выиграл Лигу чемпионов. «ССФ» - о том, как этот матч определил главного претендента на награду лучшему футболисту года.
«Зенит» и Манчини
Почему из этого союза может быть толк.
Детектив от Черчесова
Чем Австрия лучше Карелии, из-за чего сбежал Дзюба и на кого из футболистов больше остальных рассчитывает Мутко – в репортаже корреспондента «ССФ» из Нойштифта, где команда Черчесова в течение недели проводила сборы перед Кубком конфедераций.
Сергей Рыжиков: «Грасия не понял русскую душу»
Вратарь «Рубина» объяснил причины неудачного сезона команды, вспомнил жесткий разговор с партнерами по команде и оптимистичную песню из мультфильма.
На страх «Спартаку» и «Зениту»
Обозреватель «Советского спорта» Юрий Цыбанев объясняет, почему с Курбаном Бердыевым «Рубин» станет скрытым фаворитом следующего сезона.
Гаджи Гаджиев: «Денег нет – по магазинам не ходим»
Главный тренер «Амкара» рассказал о финансовом положении пермского клуба, отметил методиста Массимо Карреру и объяснил, почему не ждет праздника от чемпионата мира-2018.
Марек Гамшик: «Футбол в Неаполе – религия, а «Сан-Паоло» - ее храм»
Капитан «Наполи» Марек Гамшик написал эссе, полное любви к городу и клубу. «ССФ» и сам проникся этими чувствами, пока переводил текст.
«Тихонов - человек пытливый, умный, готовый перейти на новую тренерскую ступень»
Обозреватель «ССФ» Евгений Ловчев приветствует назначение Андрея Тихонова наставником «Крыльев Советов», хотя тот пришел на «разрушенное хозяйство».