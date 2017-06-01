Не попал в корзину? Иди на подбор!

Единая лига ВТБ при поддержке Минприроды России и компании «Сибур» создала новую экологическую инициативу.

Тысячи бутылок за матч

– Идея пришла внезапно, – рассказывает почетный президент Единой лиги ВТБ Сергей Иванов. – Иду по городу и вижу типичную картину: стоит урна, заполненная примерно на треть. А вокруг нее – горы мусора. Как так? Почему? И вдруг родилась мысль – связать экологию с баскетболом! Что делает каждый игрок? Пытается попасть мячом в корзину. А если не попадает – он идет на подбор. Так почему не делать то же самое с мусором? Мои коллеги творчески развили эту идею, и появился проект «БАСКЕТБОТЛ».



Пластиковые бутылки... О них в последнюю очередь думаешь во время баскетбольных матчей. Игроки ведут мяч, разыгрывают хитрые комбинации, красиво забивают в корзину. Болельщики за всем эти наблюдают, переживают, кричат от восторга... Лишь уборщицы после финальной сирены вздыхают, приводя арены в порядок. Представляете, сколько мусора приходится выносить?

Устроим простейший подсчет. Каждый баскетболист во время тренировки или матча выпивает литр-полтора воды. Это 2-3 стандартные поллитровые бутылки (в основном клубы используют их: практично и гигиенично). В команде – 12-15 игроков. Плюс тренеры. Каждый день – две тренировки (либо тренировка и матч). Добавим еще «молодежку», которая есть

у каждого клуба Единой лиги ВТБ. Вычтем один выходной. Итого по самым скромным прикидкам одна команда опустошает около тысячи бутылок в неделю! Плюс еще 2-3 тысячи на каждом матче выпивают болельщики!

И все это – пластик. Экологичный, удобный материал... Который только надо правильно перерабатывать.

Играй в #баскетботл!

Еще немного интересной математики. Из одной тонны переработанного пластикового мусора можно сделать:



– 200 авточехлов для машин

– 400 спальных мешков

– 450 кв. м коврового покрытия

– 750 утеплителей для зимних курток

– 800 кв. м парусины

– 4300 кв. м дорожных материалов

И да – спортивные вещи тоже можно делать. В перспективе в Единой лиге ВТБ рассчитывают, что в рамках проекта «БАСКЕТБОТЛ» можно будет перейти на игру в форме из переработанного пластика.

Что подразумает сам проект? Уже в мае-июне все российские клубы Единой лиги ВТБ, вышедшие в плейофф турнира, взяли на себя обязательство передавать все использованные игроками и персоналом команд бутылки в компании по переработке пластика в своих регионах. А заодно – пригласили болельщиков и простых любителей баскетбола поддержать такую идею.

На всех аренах наших клубов уже установлены специальные баскетбольные корзины для экологической игры #БАСКЕТБОТЛ. И правила простые:

– Сомни бутылку

– Попади в кольцо

– Не попал? Иди на подбор!

– Сними бросок на видео и выложи в социальные сети с тегом #БАСКЕТБОТЛ и геотегом.

Автор самого зрелищного броска (или даже серии) получит специальный приз. Причем играть можно не только на баскетбольных аренах. Не только в России. Да по всему миру! Только используйте урну для раздельного сбора мусора.

– В конце концов я всегда говорил: чисто не там, где убирают. А там, где не мусорят, – подытожил Сергей Иванов.

Сергей Кущенко:



Проект #БАСКЕТБОТЛ интересен еще и тем, что он получился очень открытым. Присоединиться к этой инициативе в дальнейшем смогут другие партнеры лиги. Идея лежала на поверхности, нам просто удалось увидеть ее по-новому

Илона Корстин:



Акценты во взаимодействии со спонсорами сейчас смещаются в сторону активаций. В этом году лига совместно с СИБУР создала потрясающий проект на стыке классического маркетинга, социальной ответственности и заботы об окружающей среде. Не стоит забывать, что за нами сотни тысяч любителей баскетбола по всей стране, и возможность объединить их, дать им идею – вот что по-настоящему здорово. Уверена, что именно в этом направлении будет развиваться работа лиги со спонсорами в ближайшие годы.