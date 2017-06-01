Не попал в корзину? Иди на подбор!
Единая лига ВТБ при поддержке Минприроды России и компании «Сибур» создала новую экологическую инициативу.
Тысячи бутылок за матч
– Идея пришла внезапно, – рассказывает почетный президент
Единой лиги ВТБ Сергей Иванов. – Иду по городу и вижу типичную картину: стоит
урна, заполненная примерно на треть. А вокруг нее – горы мусора. Как так?
Почему? И вдруг родилась мысль – связать экологию с баскетболом! Что делает
каждый игрок? Пытается попасть мячом в корзину. А если не попадает – он идет на
подбор. Так почему не делать то же самое с мусором? Мои коллеги творчески
развили эту идею, и появился проект «БАСКЕТБОТЛ».
Пластиковые бутылки... О них в последнюю очередь думаешь во
время баскетбольных матчей. Игроки ведут мяч, разыгрывают хитрые комбинации,
красиво забивают в корзину. Болельщики за всем эти наблюдают, переживают,
кричат от восторга... Лишь уборщицы после финальной сирены вздыхают, приводя
арены в порядок. Представляете, сколько мусора приходится выносить?
Устроим простейший подсчет. Каждый баскетболист во время
тренировки или матча выпивает литр-полтора воды. Это 2-3 стандартные
поллитровые бутылки (в основном клубы используют их: практично и гигиенично). В
команде – 12-15 игроков. Плюс тренеры. Каждый день – две тренировки (либо
тренировка и матч). Добавим еще «молодежку», которая есть
у каждого клуба Единой лиги ВТБ. Вычтем один выходной. Итого по самым скромным прикидкам одна команда опустошает около тысячи бутылок в неделю! Плюс еще 2-3 тысячи на каждом матче выпивают болельщики!
И все это – пластик. Экологичный, удобный материал...
Который только надо правильно перерабатывать.
Играй в #баскетботл!
Еще немного интересной математики. Из одной тонны
переработанного пластикового мусора можно сделать:
– 200 авточехлов для машин
– 400 спальных мешков
– 450 кв. м коврового покрытия
– 750 утеплителей для зимних курток
– 800 кв. м парусины
– 4300 кв. м дорожных материалов
И да – спортивные вещи тоже можно делать. В перспективе в
Единой лиге ВТБ рассчитывают, что в рамках проекта «БАСКЕТБОТЛ» можно будет
перейти на игру в форме из переработанного пластика.
Что подразумает сам проект? Уже в мае-июне все российские
клубы Единой лиги ВТБ, вышедшие в плейофф турнира, взяли на себя обязательство
передавать все использованные игроками и персоналом команд бутылки в компании
по переработке пластика в своих регионах. А заодно – пригласили болельщиков и
простых любителей баскетбола поддержать такую идею.
На всех аренах наших клубов уже установлены специальные
баскетбольные корзины для экологической игры #БАСКЕТБОТЛ. И правила простые:
– Сомни бутылку
– Попади в кольцо
– Не попал? Иди на подбор!
– Сними бросок на видео и выложи в социальные сети с тегом #БАСКЕТБОТЛ и геотегом.
Автор самого зрелищного броска (или даже серии) получит
специальный приз. Причем играть можно не только на баскетбольных аренах. Не
только в России. Да по всему миру! Только используйте урну для раздельного
сбора мусора.
– В конце концов я всегда говорил: чисто не там, где
убирают. А там, где не мусорят, – подытожил Сергей Иванов.
Сергей Кущенко:
Проект #БАСКЕТБОТЛ интересен еще и тем, что он получился
очень открытым. Присоединиться к этой инициативе в дальнейшем смогут другие
партнеры лиги. Идея лежала на поверхности, нам просто удалось увидеть ее
по-новому
Илона Корстин:
Акценты во взаимодействии со спонсорами сейчас смещаются в
сторону активаций. В этом году лига совместно с СИБУР создала потрясающий
проект на стыке классического маркетинга, социальной ответственности и заботы
об окружающей среде. Не стоит забывать, что за нами сотни тысяч любителей
баскетбола по всей стране, и возможность объединить их, дать им идею – вот что
по-настоящему здорово. Уверена, что именно в этом направлении будет развиваться
работа лиги со спонсорами в ближайшие годы.