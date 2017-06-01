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Уникальный матч, где Петербург и Москва остались друзьями

Евгений Нарижный
Источник:  «Советский спорт в Санкт-Петербурге»Комментарии
Уникальный матч, где Петербург и Москва остались друзьями
Фото: ВТБ

Во время товарищеского матча двух столиц Кириленко сыгрался с Галкиной, а Дворкович помогал ему попадать в корзину.

Как развеяться после трудного дня? Покидать мяч в кольцо! Причем это развлечение по душе даже очень серьезным людям. После первого дня Петербургского международного экономического форума некоторые его участники переместились из «Экспофорума» в спортивный комплекс Nova Arena, чтобы устроить баскетбольную битву Петербурга и Москвы.

За пару часов до этого они выступали на разных площадках. Генеральный директор Единой Лиги ВТБ Илона Корстин, например, сообщила, что в следующем сезоне в лиге может появиться Финал четырех, а руководитель проекта «ВТБ Арена парк» Андрей Перегудов рассказывал о строительстве нового стадиона.

В составе команды Петербурга на паркет вышли олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова, президент РФБ Андрей Кириленко, телеведущий Виктор Набутов, президент федерации баскетбола Петербурга Алексей Бурчик, генеральный секретарь РФБ Наталья Галкина.

За Москву выступали заместитель председателя правительства Российской Федерации Аркадий Дворкович, министр спорта РФ Павел Колобков, генеральный директор Единой Лиги ВТБ Илона Корстин, президент Единой Лиги ВТБ Сергей Кущенко, актер Гоша Куценко.

Преимуществом москвичей стала в прошлом профессиональная баскетболистка Илона Корстин, а у петербуржцев – Андрей Кириленко, который в начале карьеры выступал за местный «Спартак». Тренер красно-белой команды Алексей Васильев, кстати, с женой пришел поболеть за Петербург.

После первой половины встречи сборная Петербурга вела с преимуществом «+2» благодаря индивидуальным действиям Кириленко и его отличному взаимопониманию с Галкиной. А в перерыве организаторы устроили небольшую проверку для баскетболистов. Мячом в корзину они попадать умеют, а как насчет бутылки? Вызвавшиеся Кириленко, Колобков и Корстин все сделали без помарок. Правда, за кольцом стоял командный игрок Аркадий Дворкович, который подправлял траекторию полета бутылки рукой – чтобы все попали.

О том, что игра была миролюбивой говорит и статистика штрафных бросков: первый случился только в середине четвертого периода. В итоге в принципиальном противостоянии Москвы и Петербурга дружба – 54:54.

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