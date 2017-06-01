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Какие дети?! Футболисты! Самые молодые дебютанты отечественного футбола

Юрий Волохов
Юрий Волохов
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Игорь Акинфеев в 2003 году
Игорь Акинфеев в 2003 годуФото: «Советский спорт»

Сегодня весь мир отмечает Международный день защиты детей. Мы решили вспомнить, какие футболисты дебютировали фактически в детско-юношеском возрасте в отечественном футболе в основных составах команд высшего дивизиона.

Сразу скажем, мы не претендуем на то, чтобы назвать имена всех молодых дебютантов. Мы выбрали рекордсменов, а также игроков, оставивших заметный след в нашем футболе.

И хотелось бы заметить, что не у всех молодых да ранних карьера сложилась удачно. Это как раз относится к главным рекордсменам российских чемпионатов.

Алексей РЕБКО

Фото: «Советский спорт»

В 2002 году Ребко в возрасте 16 лет 78 дней дебютировал в основном составе московского «Спартака». Пока это самый молодой полевой игрок в истории чемпионатов России, сыгравший за основу.

Сейчас 31-летний полузащитник выступает в «Луче-Энергии» (Владивосток).

Сергей РЕВЯКИН

Самым юным вратарем в истории российского футбола является Сергей Ревякин из ЦСКА. 27 ноября 2011 года после удаления Сергея Чепчугова за фол последней надежды на 87-й минуте в мачте с «Анжи», Ревякин вышел на поле вместо Георгия Щенникова. За оставшееся время Ревякин пропустил гол с пенальти от Самюэля Это'О. «Анжи» одержал победу. В тот день Ревякину было 16 лет и 239 дней.

Сейчас 22-летний голкипер защищает ворота московского «Арарата».

Игорь АКИНФЕЕВ

Первый свой матч за основу ЦСКА Акинфеев провел 29 марта 2003 года в 1/8 финала Кубка РФПЛ против петербургского «Зенита» на стадионе «Петровский». Молодому вратарю было на тот момент 16 лет (Игорь родился 8 апреля 1986 года). Акинфеев в перерыве заменил Дмитрия Крамаренко и отыграл тайм «на ноль».

В премьер-лиге Акинфеев дебютировал уже в 17-летнем возрасте 31 мая 2003 года. ЦСКА в Самаре встречался с «Крыльями Советов» и выиграл 2:0. Игорь отразил пенальти на последних минутах от Андрея Каряки, и был признан лучшим игроков матча.

Всю карьеру выступает за ЦСКА.

Владислав РАДИМОВ

Дебютировал в составе ЦСКА в чемпионате России в возрасте 16 лет и 247 дней в 1992 году. Первый свой гол в высшей лиге забил только в следующем сезоне – 13 мая 1993 года в возрасте 17 лет 169 дней. Яркая карьера.

Дмитрий ХАРИН

В истории чемпионатов СССР самым молодым вратарем-дебютантом остается вратарь московского «Торпедо» Дмитрий Харин. В высшей лиге он дебютировал 21 ноября 1984 года в гостевом матче против ростовского СКА в возрасте 16 лет и 97 дней.

Нет смысла перечислять все клубы Харина, среди которых лондонский «Челси». Карьера Дмитрию удалась.

Андрей КОБЕЛЕВ

Еще один из самых-самых ранних – Андрей Кобелев. Сыграл за московское «Динамо» в матче с «Зенитом» 16 июня 1985 в возрасте 16 лет. Самый молодой дебютант команды в чемпионатах страны. 17 лет полузащитнику исполнилось 22 октября 1985 года. Яркая карьера.

Александр МОСТОВОЙ

Еще один юный талант. Дебютировал он, правда, на два года позже своего ровесника Кобелева, но это не умаляет заслуги одного из самых ярких полузащитников отечественного футбола.

Первый матч за основу «Спартака» 18-летний Александр сыграл против алма-атинского «Кайрата» 7 июня 1987 года. Мостовой вышел на замену за пятнадцать минут до конца. 19 лет Александру исполнилось 22 августа.

В дебютном сезоне Мостовой провел 18 матчей и забил 6 мячей. Для тогдашнего высокого уровня чемпионата СССР – очень хороший результат. По окончании сезона Мостового признали лучшим молодым футболистом страны. Карьера, особенно зарубежная, на зависть.

Игорь ШАЛИМОВ

Игорь родился 2 февраля 1969 года. В сезоне-1986 забил 11 голов за дубль «Спартака», после чего в 17-летнем возрасте дебютировал в основе. Сначала Шалимов играл на позиции нападающего. В 1988 году Константин Иванович Бесков перевел его на позицию под нападающими, где он занял место Федора Черенкова, а самого Черенкова Бесков перевел на правый фланг.

Шалимов – один из самых успешных легионеров в российской истории. 

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