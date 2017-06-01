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«Это лишит Олимпиаду смысла!» Как Россия борется со всем миром за Игры-2018

Андрей Васильев
Источник:  «Советский спорт в Санкт-Петербурге»Комментарии
«Это лишит Олимпиаду смысла!» Как Россия борется со всем миром за Игры-2018
Фото: «Советский спорт в Санкт-Петербурге»

В первый день Петербургского международного экономического форума о спорте уже говорили много: глава ОКР Александр Жуков убеждал мировое сообщество даже в свой праздник, а Сергей Фурсенко приходил в гости к «Советскому спорту» сразу после назначения Роберто Манчини главным тренером.

«Это прямое давление, такое недопустимо»

Экономический форум в этом году фактически начался со спорта: в 9:00 первого дня как на утреннюю пробежку вышли топ-представители мира спорта. На одной площадке – и вице-чемпион мира по шахматам Сергей Карякин, и олимпийский чемпион Александр Карелин, и президент баскетбольной Евролиги Жорди Бертомеу.

А главный герой – глава Олимпийского комитета России Александр Жуков. По статусу определить, кто важнее, невозможно – кругом первые лица в своих направлениях. Но у Александра Дмитриевича день рождения, а потому перед деловыми вопросами – поздравления.

Правда, это нисколько не мешает серьезным заявлениям про разрешение сложной антидопинговой ситуации, в которой оказался российский спорт.

– В Германии состоялись слушания о допинге в российском спорте, – начал Александр Дмитриевич издалека. – После они решили, что должны обратиться в МОК, чтобы не допустить российскую сборную на ОИ-2018. Это прямое давление, такое недопустимо. Это чрезвычайно опасно, потому что может привести к расколу олимпийского движения.

Несмотря на личный праздник, Жукову пришлось говорить про неприятные вещи. Правда, и он, и все остальные руководители нашего спорта верят, что вариант с недопуском России на Игры в Пхенчхане – малореальное развитие событий.

– Если предположить, что Россия не выступит на Олимпийских играх-2018, мир не увидит сильный хоккейный турнир. Не увидит Евгению Медведеву – кумира множества людей по всему миру. Это лишает соревнования смысла, интереса. Мы работаем активно во всех организациях, в МОК, и добиваемся целостности движения, идеалов.

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Привлекательный Путин на обложке

На стенде «Советского спорта» с самого утра – активность. И в студии, откуда в прямом эфире на наш обновленный сайт шла прямая трансляция, и рядом – на беговой дорожке. Она притягивала каждого, кто останавливался и принимался изучать еженедельник «Советский спорт Футбол» с Владимиром Путиным на обложке, специальный выпуск «Спорт и бизнес». Чиновников, депутатов госдумы особенно привлекал президент, представителей бизнеса – журнал, подготовленный к форуму.

Фото: «Советский спорт в Санкт-Петербурге»

Только в первый день в нашей студии побывали 12 гостей – от топ-менеджеров Единой лиги ВТБ Сергея Кущенко и Илоны Корстин до руководителей крупных и успешных в спорте российских регионов – например, президент Татарстана Рустам Минниханов.

А новый президент «Зенита» Сергей Фурсенко пришел в гостиную «Советского спорта» буквально сразу же, как только клуб официально объявил о назначении Роберто Манчини на пост главного тренера.

«Надо брать третий кубок!» Фурсенко – про Манчини и неожиданные задачи «Зенита»

Разговор про следующее после Олимпиады крупнейшее событие – наш российский чемпионат мира по футболу – продолжит спортивную тему Экономического форума в пятницу. На сессии, которую организовывает «Советский спорт», речь пойдет про сотрудничество государства, медиа и бизнеса накануне ЧМ-2018. Эта тема точно гораздо приятнее и конструктивнее, чем словесная борьба с мировым сообществом за очистку репутации сборной России.

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