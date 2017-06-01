«Спартаку» в следующем году будет непросто». Лучшие цитаты первого дня ПМЭФ
«Советский спорт» собрал 10 лучших спортивных цитат первого дня Петербургского международного экономического форума.
– Мы далеко продвинулись во
взаимоотношениях с партнерами из МОК и ВАДА. Несколько дней назад состоялся
совет Российской антидопинговой организации. Был принят новый устав, кодекс
этики. После реформ в антидопинговой сфере наша организация будет одной из самых
идеальных в мире, образцовой организацией. Мы ощущаем полное взаимопонимание со
стороны наших зарубежных коллег.
Павел Колобков, министр спорта России.
– Мы чувствуем поддержку международного олимпийского комитета и активно взаимодействуем с антидопинговым агентством, чтобы восстановить эту структуру в России. Мы сделали большой шаг вперед, на последнем заседании ВАДА было принято решение, что РУСАДА будет восстановлена. К осени 2017 года РУСАДА будет полностью восстановлена.
Александр Жуков, глава Олимпийского комитета России
– В 2005-м году у нас был
замечательный опыт в Москве, мы считаем, что пришло время вернуться в Москву.
Мы получаем удовольствие от сотрудничества с ВТБ. Нет способа лучше вернуться
Россию! Мы впечатлены «ВТБ Ареной Парк». Мы действительно хотим провести Финал
четырех в Москве в 2019-м году, когда «ВТБ Арену Парк» откроют.
Жорди Бертомеу, президент Евролиги
– Есть договоренность, что
матч открытия стадиона проведем с ЦСКА.Нам бы так хотелось. Если Москве
захочется провести международный матч, тогда будем что-то решать заново, но
пока есть договоренность с ЦСКА.
Василий Титов, председатель правления банка ВТБ
– Стадион будет готов к дню рождения Льва Яшина, но сдан в эксплуатацию не будет. После проведения тестового матча зимой поработаем над стадионом, а также еще несколько различных мероприятий проведем. К весне 2018 года мы сможем сказать, что стадион готов.
Андрей Перегудов, руководитель проекта «ВТБ Арена парк»
– Впечатление о Луческу
приятное, это специалист с богатым опытом. Может что-то не получилось, но по
крайней мере команда не сделала шаг назад. Понятно, что все ожидали Лигу
чемпионов – это единственное, что огорчает болельщиков. Я благодарен Мирче, что
он вернул меня в команду и давал возможности играть. У него не получилось, но на
это есть причины, о которых он же и говорил. Он отдавал футболистам всего себя,
мысли и наработки, которые были на протяжении его карьеры, пытался внедрить их.
Александр Кержаков, форвард «Зенита»
– Вы знаете, что «Спартак» и «Зенит»
– давние противники. Мы поздравляем господина Федуна и спартаковских
болельщиков с чемпионством. Но в следующем сезоне вам будет непросто.
Сергей Фурсенко, генеральный
директор «Зенита»
– Бердыев в «Рубине»? Это вопрос уже к руководству
«Рубина». Очень много обращений по поводу Курбана Бердыева, я даже попросил
руководство, чтобы они в первую очередь рассмотрели его кандидатуру. Но это не
только «Рубин» должен выбрать, но и Курбан Бердыев тоже должен захотеть. Если
эти две составные части сложатся, Бердыев станет тренером «Рубина».
Рустам Минниханов,
председатель попечительского совета «Рубина»,
президент Республики Татарстан
– Мы хотим,
чтобы лига развивалась и сейчас обсуждаем возможное изменение формата на финал
четырех. Сложно обыграть ЦСКА в серии, а в одном матче можно. Как это
происходит в Евролиге. Есть такая возможность, что уже в следующем сезоне в нашей
лиге будет финал четырех.
Илона Корстин, генеральный
директор Единой Лиги ВТБ
– В последнее время, особенно после моего матча с Карлсеном, отношение иностранной прессы, отношение международных федераций, особенно американской, меняется в лучшую сторону. В начале матча не понимали, что ждать от нас, а потом все поняли, что все решается в матче, честная борьба. В шахматах неважно, какой у тебя цвет кожи, религия. Просто решается, кто сильнее. Шахматы как спорт очень полезны для отношения между государствами. Я записывал видеообращение посольству России в Вашингтоне, и они говорили, что интерес к шахматам вырос. Хочется, чтобы все политики играли в шахматы, это было бы здорово.
Российский шахматист Сергей Карякин