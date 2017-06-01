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«Спартаку» в следующем году будет непросто». Лучшие цитаты первого дня ПМЭФ

Константин Белюков
Константин Белюков
Источник:  «Советский спорт в Санкт-Петербурге»Комментарии
«Спартаку» в следующем году будет непросто». Лучшие цитаты первого дня ПМЭФ
Фото: «Советский спорт в Санкт-Петербурге»

«Советский спорт» собрал 10 лучших спортивных цитат первого дня Петербургского международного экономического форума.

– Мы далеко продвинулись во взаимоотношениях с партнерами из МОК и ВАДА. Несколько дней назад состоялся совет Российской антидопинговой организации. Был принят новый устав, кодекс этики. После реформ в антидопинговой сфере наша организация будет одной из самых идеальных в мире, образцовой организацией. Мы ощущаем полное взаимопонимание со стороны наших зарубежных коллег.

Павел Колобков, министр спорта России.

– Мы чувствуем поддержку международного олимпийского комитета и активно взаимодействуем с антидопинговым агентством, чтобы восстановить эту структуру в России. Мы сделали большой шаг вперед, на последнем заседании ВАДА было принято решение, что РУСАДА будет восстановлена. К осени 2017 года РУСАДА будет полностью восстановлена. 

Александр Жуков, глава Олимпийского комитета России

– В 2005-м году у нас был замечательный опыт в Москве, мы считаем, что пришло время вернуться в Москву. Мы получаем удовольствие от сотрудничества с ВТБ. Нет способа лучше вернуться Россию! Мы впечатлены «ВТБ Ареной Парк». Мы действительно хотим провести Финал четырех в Москве в 2019-м году, когда «ВТБ Арену Парк» откроют.

Жорди Бертомеу, президент Евролиги

– Есть договоренность, что матч открытия стадиона проведем с ЦСКА.Нам бы так хотелось. Если Москве захочется провести международный матч, тогда будем что-то решать заново, но пока есть договоренность с ЦСКА.

Василий Титов, председатель правления банка ВТБ

– Стадион будет готов к дню рождения Льва Яшина, но сдан в эксплуатацию не будет. После проведения тестового матча зимой поработаем над стадионом, а также еще несколько различных мероприятий проведем. К весне 2018 года мы сможем сказать, что стадион готов.

Андрей Перегудов, руководитель проекта «ВТБ Арена парк»

– Впечатление о Луческу приятное, это специалист с богатым опытом. Может что-то не получилось, но по крайней мере команда не сделала шаг назад. Понятно, что все ожидали Лигу чемпионов – это единственное, что огорчает болельщиков. Я благодарен Мирче, что он вернул меня в команду и давал возможности играть. У него не получилось, но на это есть причины, о которых он же и говорил. Он отдавал футболистам всего себя, мысли и наработки, которые были на протяжении его карьеры, пытался внедрить их.

Александр Кержаков, форвард «Зенита»

– Вы знаете, что «Спартак» и «Зенит» – давние противники. Мы поздравляем господина Федуна и спартаковских болельщиков с чемпионством. Но в следующем сезоне вам будет непросто.

Сергей Фурсенко, генеральный директор «Зенита»

– Бердыев в «Рубине»? Это вопрос уже к руководству «Рубина». Очень много обращений по поводу Курбана Бердыева, я даже попросил руководство, чтобы они в первую очередь рассмотрели его кандидатуру. Но это не только «Рубин» должен выбрать, но и Курбан Бердыев тоже должен захотеть. Если эти две составные части сложатся, Бердыев станет тренером «Рубина». 

Рустам Минниханов, председатель попечительского совета «Рубина», президент Республики Татарстан

– Мы хотим, чтобы лига развивалась и сейчас обсуждаем возможное изменение формата на финал четырех. Сложно обыграть ЦСКА в серии, а в одном матче можно. Как это происходит в Евролиге. Есть такая возможность, что уже в следующем сезоне в нашей лиге будет финал четырех.

Илона Корстин, генеральный директор Единой Лиги ВТБ

– В последнее время, особенно после моего матча с Карлсеном, отношение иностранной прессы, отношение международных федераций, особенно американской, меняется в лучшую сторону. В начале матча не понимали, что ждать от нас, а потом все поняли, что все решается в матче, честная борьба. В шахматах неважно, какой у тебя цвет кожи, религия. Просто решается, кто сильнее. Шахматы как спорт очень полезны для отношения между государствами. Я записывал видеообращение посольству России в Вашингтоне, и они говорили, что интерес к шахматам вырос. Хочется, чтобы все политики играли в шахматы, это было бы здорово.

Российский шахматист Сергей Карякин

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