«40 тысяч на стадионе – это вызов». Куда стремится киберспорт

На прошлой неделе Москва была насыщена киберспортивными событиями. Самым крупным из которых стал Гранд-финал Чемпионата мира по World of Tanks, который проходил на «ВТБ Арене». Мы не могли пройти стороной и посмотрели на турнир своими глазами.

Сразу стоит отметить, что главное танковое событие года завершилось убедительной победой команды TORNADO ENERGY. Прошлогодние финалисты, ранее выступавшие под названием HellRaisers, разгромили соперников из DiNG со счетом 7:2 и завоевали звание лучших профессиональных кибертанкистов в мире. Даже при первом взгляде на сцену турнира и окружающую обстановку нельзя было не впечатлиться очень высокой организацией мероприятия. Именно о том, какими силами удалось добиться этого наш корреспондент поговорил с руководителем eSports-направления в СНГ компании Wargaming Алексеем Корнышевым.





«Финальную игру смотрело одновременно более 200 тысяч человек»

- Почему выбрана ВТБ Арена?

- Потому что мы, как команда, морально и технически до этого доросли. Мы начинали четыре года назад с Варшавы и каждый год ставили для себя новую планку. Сначала переехали в выставочный павильон, позже в баскетбольную площадку, после этого мы поняли, что в Варшаве интересных площадок для нас уже нет. Вернулись в СНГ и провели в Казани показательный турнир на казанской ледовой арене. В конце 2016 года в московском Экспоцентре мы провели Wargaming Fest. Там же прошла битва чемпионов. На фестивале был аншлаг - 22 тысячи человек и тут мы поняли, что готовы к тому, чтобы приехать на самую классную, по нашему мнению, технологичную площадку в городе и построить самую выдающуюся сцену из всех Гранд-финалов, которые мы делали.

- В наших реалиях возможно провести турнир подобного масштаба на открытой площадке, типа домашнего стадиона «Спартака»?

- Да, вполне возможно. Только необходимость должна стоять во главе. Компания Starladder проводила один из своих финалов в Украине на открытом стадионе, который готовился к чемпионату Европы по футболу. У нас в компании работает коллега, который участвовал в организации турнира Riot Games, которые проводили один из своих чемпионатов мира в Корее на одном из открытых стадионов. Проблема открытых площадок - это то, что они сильно подвержены капризам погоды. Мы работаем с высокотехнологичными приборами, в частности, которые страдают от погоды. Это довольно весомая проблема, которую нужно решать. Огромные площадки - это следующий шаг киберспорта. Нужно почувствовать себя стабильно на закрытых спортивных площадках для того, чтобы закрепить профессиональный уровень подготовки и потом уже прыгнуть выше головы. Все-таки 40 тысяч на стадионе - это вызов.

- Турнир уже завершен, как все прошло?

- Мы концентрировались на нашем ТВ-продакшене для того, чтобы сделать максимально классную картинку. Нас смотрят в интернете со всех уголков мира, а по результатам предварительных данных мы идем значительно лучше предыдущего гранд-финала. В первый день четвертьфиналов матч NaVi vs tornado смотрело одновременно более 100 тысяч человек по всему миру, во второй день турнира финальную игру смотрело одновременно более 200 тысяч человек. Площадка тоже впечатляет, нравится спортивная инфраструктура, именно с позиции организатора, на ней удобно работать, размещать зоны, очень удобно размещать игроков. Кстати, они располагаются в скайбоксах, где могут проводить время, отдыхать. Также здесь есть место где разместить прессу, зрителей, построить сцену, разместить обслуживающий персонал и комментаторов, поэтому спортивные площадки в плане инфраструктуры очень классные.

Если сравнивать с гранд-финалами в других городах, то где была наиболее активная публика?

- Публика везде хорошая. Где-то есть культурный код, например, Варшава прокачана в плане проведения киберспортивных мероприятий. Они там с этим частят. Организация ESL внесла огромный вклад в развитие киберспортивной культуры в Польше, поэтому поляки очень активные болельщики. Я уверен, что с тем ритмом и темпом, который сейчас задают в Москве, здесь через год-два будет не менее вовлеченная аудитория. Например, сегодня в столице проходят четыре крупных турнира в один день.





«В организации финала было задействовано 600 человек»

- К вам съехались команды со всего света, были ли сложности с тем, чтобы привести их в Москву, обустроить их быт?

- В России нужны визы и это достаточно трудоемкий процесс. Но все игроки доехали и никаких проблем у нас не возникло. Все ребята, кто занимался логистикой, отработали на пять с плюсом. Я считаю, что это огромное достижение и это еще раз доказывает, что страны СНГ и Россия в частности достойны того, чтобы встречать международные соревнования. Сюда можно привести игроков, нужно только захотеть.

- Все команды жили в одном отеле?

- Мы стараемся поселить игроков рядом с местом проведения, чтобы было удобно добираться, но у нас есть определенные стандарты, которые мы для игроков соблюдаем. Например, это гостиница не ниже четырех звезд на гранд-финал, поэтому нам пришлось подбирать отель рядом, но все-таки с площадкой не было подходящей гостиницы. Она находится в небольшом удалении, поэтому мы игроков на транспорте возили.

- Вы игроков привозили сразу всех один раз в день или постоянно курсировал какой-то автомобиль?

- Игроки приезжали по расписанию. За ними были закрепленные шатлы и еще раз в полчаса ходил автомобиль, который возил всех, кто этого хотел. Но игроки большую часть времени проводили здесь, ведь у них был свой скайбокс, в котором все необходимое: еда, вода, принадлежности, туалет. Им же тоже интересно посмотреть что происходит. Здесь и автограф-сессии проходили.

- Сколько людей из компании Wargaming задействовано в организации финала?

- Вся группа - это 600 человек. Из самой компании, наверное, 1\6 минимум.

- То есть сейчас прямо здесь территориально все находятся?

- Да.

- А призовой фонд как формировался?

- Я упор на призовой фонд бы не делал, потому что он не формирует экосистему. Исторически комитетом мы решили, что это должна быть такая сумма, ее мы и придерживаемся. Если мнения поменяются, то мы конечно изменим призовой фонд.



Победители Гранд-финала TORNADO ENERGY с кубком. Помимо него они получили чек на 150 тысяч $.





- Ранее ты говорил, что вы платите зарплату игрокам за сезон, сейчас что-то изменилось?

- Платим вознаграждение, у нас 3-3,5 месяца идет сезон на один кластер, то есть на 8 профессиональных команд мы разыгрываем 300 тысяч долларов. В команде у нас от 8 до 12 человек.

- Они все равномерно получают?

- Нет. В зависимости от того, как эффективно они выступают. Если ты по турнирной таблицы поднимаешься выше - ты больше зарабатываешь. Ну и соответственно финал сезона, там тоже есть призовой фонд.

- Почему восемь команды, если сегодня на гранд-финал приехали 12?

- Все верно, потому что из разных регионов приезжают. Четыре региона, в каждом регионе по восемь команд. Из 36 команд мы отбираем 12 для участия в Гранд-финале.

- То есть все 36 команд получают зарплату?

- Да. На один кластер в течение года у нас приходится 600 тысяч долларов. Плюс гранд-финал, битва чемпионов и битва претендентов. У всех этих турниров тоже есть отдельный призовой фонд.





«Россия уже сейчас входит в пятерку стран по размеру киберспортивной аудитории»

- Утверждение, что в танки играют только в СНГ, оно имеет почву под ногами?

- В танки играют по всему миру и это огромное достижение команды, которая сделала эту игру. И я надеюсь, что будут продолжать играть везде и еще больше.

- У вас есть такая статистика, где указана доля игроков из СНГ в общем количестве?

- У нас в СНГ более 40 миллионов регистраций, а по всему миру более 120 миллионов.

- Есть планы на развитие дисциплины?

- Конечно. После Гранд-финала мы вернемся к этому вопросу. Сейчас мы все на нем сконцентрированы. Для нас важно качественно провести турнир. Потом нужно будет думать, как ставить себе более амбициозные цели и их достигать. Для этого нужно реализовать задуманное.

- В чем ты видишь развитие дисциплины? В плане призовых, большего количества команд или изменения самой игры в сторону увеличения зрелищности?

- Сейчас мы выбрали два фокуса. Это развитие любительских турниров. За последние 12 месяцев в СНГ в любительских турнирах по World of Tanks приняло участие полмиллиона человек. Мы здесь нормально отрабатываем. А второй «фокус» - это вовлечение через обучение. Наши киберспортсмены могут демонстрировать, как правильно играть, и мы стараемся разными инструментами этот опыт передавать зрителям наших трансляций на основе профессиональных турниров.





- Будете ли вы признанным видом киберспорта? Идет ли у вас какое-то взаимодействие с Федерацией компьютерного спорта России?

- Мы знакомы с федерацией, с господином Смитом и встречаемся регулярно. Федерация проходит этап аккредитации и у нее тоже свои дела, а у нас сейчас гранд-финал, потом к этому вопросу мы обязательно вернемся.

- То есть у вас какая-то работа идет в этом направлении?

- Мы взаимодействуем на регулярной основе, но в плане общения. Мы информируем друг друга о каких-то мероприятиях и наших интересах. Для того, чтобы делать такой серьезный шаг, как признаваться официальный дисциплиной, нужно пройти подготовку и решить, нужно это или нет. Когда мы с этим определимся, тогда и дадим ответ.

- Как считаешь, за последний год киберспорт сделал какой-то скачок? Есть ощущение, что наступила стагнация.

- Я считаю, что в СНГ существенный рывок – это появление федерации, становление ESforce, проведение эпицентров, наш гранд-финал. Я считаю, что страны СНГ подтянулись так, что никто и не ожидал. Россия уже сейчас входит в пятерку стран по размеру киберспортивной аудитории с 13 миллионами по версии NEWZOO. Все страны СНГ и Россия во главе подтянулись очень сильно.

- В чем видишь развитие всего этого?

- Мне нравится как работает федерация, что они появляются, что формируется идеология создания неких правил ведения рынка. Мне очень нравится, что у нас появляются турнирные операторы, такие как ESforce, что не пропадают старые, например, Starladder. Mail.ru активно развивает индустрию. Мне очень легко об этом всем говорить, потому что у нас уникальная аудитория фанатов. По статистике у нас 94% аудитории старшее 18 лет, 50% состоят в браке, у 42% есть дети. Мы не конкурируем ни с кем из них за аудиторию, соответственно для нас это все партнеры. Мне очень нравится и импонирует, что каждый из них старается развиваться. Компания Riot Games, которая проводит турниры в Москве и построила свою собственную студию. За год произошло то, чего не происходило за пять лет. Надеюсь, что обороты сбавлять не будет вся индустрия.