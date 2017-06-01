Они хотели бойкотировать Кубок по регби-7, но приехали и победили!

Регбисты "Кубани" (фото клуба)

Санкт-Петербург во второй раз принял Кубок европейских чемпионов по регби-7. Обозреватель «Советского спорта» Вадим Анисимов рассказывает, как «Кубань» вновь выиграла турнир и почему девиз «Регби для всех!» оказался полностью оправданным.

Минувший уик-энд в городе среди каналов и мостов ознаменовался большим регбийным фестивалем, приуроченным к очередному Кубку Европейских чемпионов по регби-7. На первый взгляд, состав участников мог даже немного смутить привыкшего к большим именам зрителя. Помимо российских команд на поле вышли представители Латвии, Хорватии, Швейцарии, Турции, Белоруссии и даже не очень-то регбийной Финляндии. Однако борьба завязалась упорная, а интрига сохранялась до последних секунд финального матча.

Именно в решающем поединке за первое место сошлись клубы «Женева» из Швейцарии и наша российская «Кубань». Кубанцы взяли трофей в прошлом году, поэтому вполне закономерно оказались в финале турнира. Хотя участие всей команды было под большим вопросом. У «Кубани» серьезные финансовые проблемы, решать которые пока не очень удается. Игроки хотели бойкотировать турниры, включая и Кубок Европейских чемпионов по регби-7. Не знаю, каким способом, но руководство клуба уговорило регбистов выступить, доставило игроков в Санкт-Петербург, а те взяли да и выиграли кубок во второй раз подряд.

Финальный матч для «Кубани» складывался не столь удачно, как дорога к нему. В четвертьфинале кубанцы не заметили хорватскую «Младость» (54-0), а в полуфинале сокрушили французский «Медитерране» со счетом 26-7. «Женева», соперники наших по финалу, начали с места в карьер и навязали россиянам свою игру. Трижды подопечным Александра Алексеенко приходилось отыгрываться. В чем не откажешь «Кубани», так это в характере. После длительной погони за «Женевой» наши смогли даже выйти вперед и довести матч до волевой победы со счетом 28-21. «Набойкотировали» до чемпионства – по-другому и не скажешь!

Остальным командам из России повезло меньше. Сборная Санкт-Петербурга финишировала на седьмом месте, а питерская «молодежка» лишь на девятом. Хотя для юных регбистов это, безусловно, стало большим шагом вперед и возможностью сыграть на одном поле с опытными соперниками.

Девизом турнира стала фраза «Регби для всех!». Организаторы, пожалуй, в полной мере оправдали заявленный слоган. Уже на входе на запасное поле стадиона «Петровский» зрителей встречала команда аниматоров. Молодые люди предлагали всем детям пройти тернистым «Путем регбиста», выполняя различные задания. Силовые упражнения, бег, точность паса – все это знакомило юных участников с регби. Памятные призы дополняли приятную встречу с набирающей популярность игрой. После того, как маленькие зрители завершали «Путь регбиста», их ждали обучающие программы на специально оборудованной площадке. Что может быть интереснее, чем не только посмотреть на регби, но и самому принять участие в игре, подержать в руках необычный овальный мяч? С задачей популяризации организаторы справились достойно. А публика ответила на это неплохой посещаемостью турнира, учитывая, что конкуренцию ему составили гуляния в День города и чемпионский парад хоккейного СКА.

Кубок Европейских чемпионов по регби-7 оставил приятное впечатление. Остается надеяться, что подобных турниров и регби-фестов будет с каждым годом все больше и больше. Возможности для этого, однозначно, есть, интерес присутствует. Так почему бы и не воплотить в жизнь еще один многозначительный девиз, принадлежащий петербургскому регбийному клубу «Нарвская застава»: «Меньше слов, больше регби!»