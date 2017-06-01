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Руслан Нигматуллин: Обрадуюсь, если Манчини не повторит успех Карреры

Александр Августин
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Роберто Манчини
Роберто МанчиниФото: Gettyimages.ru

Бывший голкипер сборной России Руслан Нигматуллин поделился мнением о перспективах Роберто Манчини на посту главного тренера «Зенита».

– Я думаю, команда станет сильнее, нежели в минувшем сезоне. Сейчас модно иметь в команде тренера-итальянца. По статистике итальянские специалисты являются тренерами-победителями.

Манчини не работал 10 месяцев, за это время он наверняка соскучился по работе. Он типичный тренер–тактик. В наше время побеждает именно такой взгляд на футбол.

– Зрелищность игры у петербуржцев от этого пострадает?
– «Зениту» нужны трофеи, и самое главное – необходимо вернуть доверие болельщиков. Говорить об ущербности игры в зрелищном плане я бы не стал, потому что не могу, к примеру, назвать игры «Спартака» какими-то скучными.

Даже если «Спартак» побеждал с минимальным счетом, он делал это красиво. «Автобус» в этом сезоне был у «Ростова», когда они сыграли пять матчей подряд на ноль. У «Спартака» такого не припомню.

– Говоря о спросе на итальянских тренеров, хочется задать вопрос: это «Спартак» дал пример новому руководству «Зенита»?
– Если я скажу, что в чемпионате Венгрии победила команда с итальянским тренером, и «Зенит» взял пример оттуда, то, боюсь, это не совсем верно.

Спрос на итальянцев – это общая тенденция в мировом футболе. В «Баварии» работает итальянец, в Англии чемпионат выиграл итальянец, в России – тоже.

Согласно статистике, 19 итальянцев работают в пяти ведущих лигах Европы, а это показатель того, что в Италии сейчас самая современная тренерская школа.

– Манчини конфликтовал с игроками почти везде, где работал. Какова вероятность повторения подобного сценария в «Зените»?
– Исключать этого нельзя. В «Зените» достаточно своенравных ребят, мягко скажем, со своим мнением, которое Манчини вполне может не понравиться. От таких ситуаций никто не застрахован.

– Я не просто так задал этот вопрос. Основной успех Карерры в «Спартаке» – это хороший микроклимат в команде…
– Согласен, национальность у них одна, но подход разный. Атмосфера «один за всех и все за одного» – мне ближе, чем другая система. Но и другой метод – жесткой конкуренции – тоже работает. Посмотрим, что будет дальше. Я как болельщик «Спартака» буду рад, если у Манчини не получится так, как у Карерры.

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