Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Питтсбург4 : 1Нэшвилл
Теннис  Хачанов7:5, 6:4, 6:4Бердых
Теннис  Павлюченкова6:7, 6:2, 4:6Сепеде-Ройг
Теннис  Кравчук3:6, 2:6, 2:6Чилич
Теннис  Веснина4:6, 6:3, 6:0Лепченко
Баскетбол  Химки73 : 71Зенит
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Без минуты час. Новая разгромная победа сборной России

Владислав Усачев
Владислав Усачев
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Без минуты час. Новая разгромная победа сборной России
Фото: Европейская конфедерация волейбола

«Советский спорт» рассказывает о победе сборной России над командой Грузии в отборочном турнире к ЧМ-2018.

Стартовый состав сборной России по сравнению с матчем с Австрией претерпел минимальные изменения. Ирину Фетисову и Ксению Парубец заменили Екатерина Ефимова и Юлия Кутюкова. Последняя стала самым результативным игроком матча с десятью очками.

Начало для россиянок выдалось легким – рывок 8:1. И далее соперник не сильно напрягал сборную России. Ко второму техническому перерыву счет стал 16:3. В итоге 25:8. В этом сете Кутюкова набрала семь очков. Шесть баллов добавила Ирина Королева (Заряжко). Стоит отметить, что 10 очков россиянки набрали на подаче Марии Фроловой.

Во второй партии, как и в прошлом матче, на площадку вышли Наталия Гончарова, Татьяна Кошелева и Екатерина Косьяненко. Владимир Кузюткин решил обойтись без замен по ходу сета. В результате партия сложился для россиянок еще проще, а соперник много ошибался – 25:6.

В заключительном отрезке произошли замены и на площадке появились игроки, не появлявшиеся в матче. Удачно вошла в игру Фетисова, которая набрала шесть очков. Но пока российские волейболистки налаживали взаимодействие, сборная Грузии решила навязать борьбу. Запала хватило только до первого технического перерыва. Вопрос о победителе не ставился. Россиянкам хватило 59 минут для победы.

2 июня подопечные Владимира Кузюткина сыграют с командой Греции.

Россия – Грузия – 3:0 (25:8, 25:6, 25:13). Время матча – 0:59. Зрители: 100.

Россия: Фролова 6, Кутюкова 10, Королёва (Заряжко) 9 (блок 4), Ветрова 1, Воронкова 5, Е.Ефимова 3, Галкина (л), Третьякова (л), Н.Гончарова 8, Кошелева 4, Панкова 1, Фетисова 5, Полякова 5, Парубец (Ильченко). Главный тренер: Владимир Кузюткин.

Грузия: Каландадзе 5…

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Сборная России разгромила грузинок в матче отбора к ЧМ-2018Волейболистки сборной России уверенно обыграли команду Грузии в матче второго тура отборочного турнира чемпионата мира-2018, который проходит в Хорватии.Огорчили Илича. Сборная России стартовала с разгромной победыОгорчили Илича. Сборная России стартовала с разгромной победы«Советский спорт» рассказывает о победе сборной России над командой Австрии в отборочном турнире к ЧМ-2018.Сборная России начала отборочный турнир на ЧМ с победы над командой АвстрииВолейболистки сборной России обыграли команду Австрии в рамках отборочного турнира на чемпионат мира-2018.Кузюткин начинает с Австрии. Женская сборная России стартует в отборе к ЧМКузюткин начинает с Австрии. Женская сборная России стартует в отборе к ЧМ«Советский спорт» – о стартующем отборочном турнире к чемпионату мира 2018 года среди женских команд.Кошелева и Гончарова вошли в окончательную заявку сборной России на отбор к ЧМ-2018Стал известен окончательный состав женской сборной России на второй раунд отборочного турнира к чемпионату мира 2018 года, сообщает официальный сайт Европейской конфедерации волейбола.Женская сборная России обыграла турчанокВолейболистки сборной России одержали победу над командой Турции в контрольном матче.«Кузюткин тщетно пытается выиграть спор со временем»«Кузюткин тщетно пытается выиграть спор со временем»Генеральный директор московского «Динамо» Владимир Зиничев – о смене главного тренера команды и резких заявлениях наставника сборной РоссииСборная России на старте Кубка Ельцина сыграет с командой КазахстанаСтало известно расписание матчей традиционного Кубка Ельцина, который состоится в Екатеринбурге с 26 по 30 июня.Владислав Фадеев: Сборная России на Кубке Ельцина сыграет основным составомКуратор женских команд Всероссийской федерации волейбола Владислав Фадеев сообщил, что женская сборная России выступит основным составом на традиционном турнире Кубок Ельцина, который пройдет в июне в Екатеринбурге.Владислав Фадеев: Кошелева присоединится к сборной России после клубного чемпионата мираКуратор женских команд Всероссийской федерации волейбола (ВФВ) Владислав Фадеев рассказал о том, когда лидеры сборной России Татьяна Кошелева и Наталия Гончарова присоединятся к команде.Три волейболистки «Ленинградки» приглашены в сборную РоссииИгроки «Ленинградки» Юлия Кутюкова, Екатерина Петрова и Екатерина Полякова получили вызовы в женскую сборную России, сообщает официальный сайт петербургского клуба.Владимир Кузюткин: Я не планирую участие в Гран-при Кошелевой, Гончаровой и ПанковойГлавный тренер женской сборной России Владимир Кузюткин высказался о составе команды на этапы Гран-при.Россия сыграет с Турцией перед квалификацией к чемпионату мираЖенская сборная России по волейболу проведет два контрольных матча с Турцией в рамках подготовки к отборочному турниру чемпионата мира, сообщил главный тренер команды Владимир Кузюткин.Наина Ельцина посетит волейбольный турнир «Кубок Ельцина»Вдова первого президента России Наина Ельцина посетит волейбольный турнир «Кубок Ельцина», который пройдет в Екатеринбурге, сообщает znak.com.Женская сборная России по волейболу не сыграет на турнире в Монтрё из-за отбора на ЧМ-2018Женская сборная России по волейболу не сыграет на турнире в Монтрё из-за отбора на ЧМ-2018Куратор женских команд ВФВ Владислав Фадеев прокомментировал причины отказа сборной России от участия на турнире «Воллей Мастерс» в Монтрё (Швейцария).Шляпников и Кузюткин утверждены главными тренерами сборной России по волейболуГенеральный секретарь Всероссийской федерации волейбола (ВФВ) Александр Яременко объявил об утверждении главных тренеров сборной России по волейболу. На эти должности были назначены Сергей Шляпников и Владимир Кузюткин.Владимир Зиничев: Кузюткин в сборной России – это путь в никудаГенеральный директор ЖВК «Динамо»(Москва) Владимир Зиничев выступает против назначения Владимира Кузюткина главным тренером женской сборной РоссииШляпников и Кузюткин рекомендованы на посты главных тренеров сборных РоссииСергей Шляпников и Владимир Кузюткин рекомендованы на должности главных тренеров мужской и женской сборных России. Такое решение принял тренерский совет Всероссийской федерации волейбола (ВФВ).Четыре специалиста претендуют на пост главного тренера женской сборной РоссииГенеральный менеджер сборной России Владислав Фадеев сообщил, что четыре российских специалиста претендуют на пост главного тренера женской национальной команды.После Алекно и Маричева. Кто возглавит сборные?После Алекно и Маричева. Кто возглавит сборные?В январе Всероссийская федерация волейбола должна назвать имена новых главных тренеров мужской и женской сборных России.
Футбол
Темури Кецбая: У «Оренбурга» есть цель, которая всем ясна
Теннис
Павлюченкова уступила Сепеде-Ройг во втором раунде «Ролан Гаррос»
Волейбол
Сборная России разгромила грузинок в матче отбора к ЧМ-2018
Баскетбол
33 очка Шведа помогли «Химкам» сравнять счет в серии с «Зенитом»
все новости
Россия
Россиякалендарьстатистика