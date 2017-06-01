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Олег Саленко: В украинском футболе сейчас все хуже, чем было в 90-е

Александр Августин
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Олег Саленко
Олег СаленкоФото: «Советский спорт»

Экс-игрок сборной России Олег Саленко поделился своим мнением об отставке Сергея Реброва, сборной Украины, «Спартаке» и сборной России.

ПОСЕЩАЕМОСТЬ МАТЧЕЙ УКРАИНСКОГО ЧЕМПИОНАТА ЧУДОВИЩНА

– С чем связана отставка Реброва с поста главного тренера киевского «Динамо»?
– К такому исходу все шло, и это не последнее событие. Понятно, что нет результатов, ждали каких-то изменений до конца сезона. Я считаю, что тренер в киевском «Динамо» должен быть независим. А в последнее время было иначе. Поэтому следующему тренеру необходимо взять полностью на себя ответственность.

Существуют определенные правила: президент клуба дает деньги на игроков, а тренер должен выполнять условия контракта. Но при этом командой управляет он один, без вмешательства сверху.

– На Реброва оказывали давление?
– Пока были успехи, весь удар на себя брал Рауль Рианчо. После того, как он ушел, Сергей остался один. А потому, естественно, за все неудачи руководство спрашивало в основном с него.

– Как вам в целом сезон УПЛ, был ли он интересным?
– Сезон был неинтересным. Некоторые команды – такие, как «Днепр» – перестанут существовать. Хотя еще пару лет назад были в финале Лиги Европы. Сейчас ставится вопрос, каким будет следующий сезон, как его делать и какие команды будут участвовать.

В нынешнем сезоне никакой конкуренции нет. Сразу стало понятно, что «Шахтер» будет первым, Киев – вторым, «Заря» – третьей.

Все это ударило в первую очередь по зрителям, потому что люди все прекрасно понимают. Посещаемость упала ниже плинтуса. На некоторые матчи приходит по тысяче человек. О чем это говорит? Полная деградация.

– Вы лишний раз подтверждаете мнение экспертов, которые считают, что украинский футбол скатился на уровень начала 90-х…
– Я бы сказал, что даже тогда было лучше. Но тем не менее сравнивать я бы не стал по той простой причине, что в то время был другой формат чемпионата. Могу сказать, что сейчас есть и положительные моменты. Наконец стали доверять молодежи, а не как раньше –набирали легионеров, причем сомнительного качества.

Но повторюсь – в целом чемпионат очень сильно упал.

ЗА ШЕВЧЕНКО РАБОТАЮТ ДРУГИЕ, ОН ТОЛЬКО СВЕТИТ ЛИЦОМ

– Главным тренером сборной Украины сейчас является легендарный Андрей Шевченко. Но у него абсолютно нет тренерского опыта. Как вы видите эту ситуацию в сборной?
– Здесь есть прямая связь с тем, о чем я говорил выше, когда мы обсуждали киевское «Динамо». Посмотрите, кто у Шевченко помощники? Тассотти и Рауль. Они и делают все работу за него.

А Шевченко выступает в роли представительного лица, ходит на пресс-конференции. С другой стороны, Андрей пусть учится у них. Как только он наберется опыта, тогда уже можно всерьез говорить о Шевченко – тренере.

– Вы говорили про молодое поколение. Кто сейчас в сборной Украины является лидером, и на кого стоит обратить внимание?
– Лидеры те же: Ярмоленко, Коноплянка, в центре поля Степаненко.

– Коноплянка и Зинченко сидят на лавке в своих клубах…
– В этом и проблема, им нужно срочно искать клубы, которые бы гарантировали им игровую практику.

– Согласитесь, что и политика также замешана? История Зозули с «Райо Вальекано» – яркий тому пример. В результате нет игровой практики у этого футболиста…
– Я этого сам не понимаю. Если ты футболист – занимайся футболом. Политика вообще мешает футболу, и украинскому в частности. Зная хорошо Испанию, могу сказать, что там такие вещи неприемлемы.

РАД ЗА «СПАРТАК», НАДЕЮСЬ, ПОКАЖУТ СЕБЯ В ЛИГЕ ЧЕМПИОНОВ

– Вы как бывший игрок сборной России, наверняка, следили за нашим чемпионатом?
– Да, смотрел. Могу порадоваться за «Спартак», они вернулись к своему командному футболу. А тем более, когда есть здоровая конкуренция, это только положительно влияет на команду.

У команды прекрасный стадион и отличный стимул для того, чтобы прекрасно выступить в Лиге чемпионов.

– Как Вам нынешняя сборная России под руководством Черчесова?
– Стаса знаю хорошо. Я ничего нового вам не скажу: идет ротация, он выбирает состав команды. Надеюсь, что к чемпионату мира он подберет оптимальный состав.

– В ближайшую субботу – финал Лиги чемпионов. Что ожидаете от этой встречи?
– «Ювентус» в этом году выиграл почти все, остался главный трофей. У них отлично поставлена игра от обороны. Я думаю, что это и определит исход встречи.

«Реал» играет в более открытый футбол, тем самым это выгодно «Юве». Туринцы придерживаются всегда одной тактики. Выполняя ее, они достигают результата.

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