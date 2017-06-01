ПМЭФ-2017. Итоги первого дня

Николай Яременко и Сергей Фурсенко Фото: «Советский спорт»

В каждом городе есть своя главная улица, главная магистраль. Как невозможно представить Москву без улицы Горького (нынешней Тверской), как нереален Питер без Невского проспекта или, например, Берлин – без Кудама, так и на Петербургском международном экономическом форуме (а это, по сути, отдельный город в городе – таковы его масштабы) есть своя главная улица – пространство, соединяющее входы в самые разные павильоны. Миновать ее невозможно. Откуда бы и куда ты ни шел на форуме, здесь окажешься обязательно. И в этом топ-месте, самом оживленном месте форума, отовсюду видна яркая доминанта – стенд «Советского спорта».

Количество узнаваемых гостей, посетивших нашу площадку, не сосчитать. Да и площадкой я бы не стал это называть. Это и элементы фитнес-зала (беговая дорожка, на которой покрутить педали могли все желающие), и кабинеты серьезных спортивных функционеров, принимающих решения, и вип-сектор. Абсолютно все смешалось в гостиной «Советского спорта», которая весь вчерашний день провела в режиме настоящей телестудии.

Трехкратный олимпийский чемпион Александр Карелин заглянул:

– Вам 93 года? Не верю! Выглядите намного моложе!

Юнус-Бек Евкуров, глава Ингушетии:

– А мы – самая молодая республика. Нам в этом году только 25 лет! А по кавказским неписанным правилам, мы должны вас уважать, а вы, как 93-летний, нам помогать и напутствовать.

Весь день звучали и разговоры на серьезные экономические темы, и воспоминания, кто и когда впервые читал «Советский спорт». Многие гости студии делились первыми впечатлениями от тестирования нашего нового сайта.

Отловил в кулуарах форума Сергея Фурсенко, который вернулся на днях к руководству «Зенитом»:

– Сергей Александрович, мимо стенда «Советского спорта» Вы пройти просто не имеете права!

– Да, вы люди искренние, отказать не смогу. Но при двух условиях: во-первых, если пообещаете любить «Зенит», а во-вторых, только на секундочку, время расписано по минутам.

Но у нас руководителю «Зенита» понравилось настолько, что секундочка оказалась весьма продолжительной. Экс-глава РФС так вошел во вкус, что даже рассказал детали, связанные с подписанием Манчини. Сергей Фурсенко еще не вышел из студии, как ему стали звонить на телефон различные СМИ за комментариями. Получилось, что «Советскому спорту» он сообщил подробности первым.

В пятницу форум продолжит свою работу. Гостей будет еще больше, работа станет еще насыщеннее. Ждите подробностей.