Удар по Бердыху. Победа Хачанова и другие итоги дня на «Ролан Гаррос»

Сразу шесть российских игроков вышли на корт «Ролан Гарроса» в пятый день турнира. И только трое сумели одержать победы.

РЫВОК ХАЧАНОВА

- Лучший в стране и лучший в мире – это разные вещи. То, что я первая ракетка России – для меня простой рабочий момент. Перед собой я ставлю более серьезные задачи, - признался Карен Хачанов после победы в первом раунде над чилийцем Николасом Ярри.

И в четверг подтвердил слова делом.

Матч с 14-й ракеткой мира Томасом Бердыхом стал для россиянина серьезным испытанием. Должен был стать. Чех, может, не в лучшей форме – он больше не в топ-10, он давно не борется за выходы в финал турниров «Большого шлема», но все же его опыт никуда не делся, проблем со здоровьем нет, а значит, во встрече с Хачановым, именно Бердых считался фаворитом.

На деле все вышло иначе. С первых же геймов Карен каждым ударом подтверждает – он твердо намерен выиграть этот матч! Никаких шансов на приеме нет у Томаса – ни одного брейк-пойнта за целый матч он заработать не сумеет. При том, что сам свою подачу отдаст трижды – по разу в каждом сете.

Мы следили за Хачановым на грунте нынешней весной. Он обыграл Давида Гоффена в Барселоне. Вышел в четвертьфинал и там, и позже – в Лионе (как раз накануне Открытого чемпионата Франции, уступив только Жо-Вилфриду Тсонге). Было понятно, что россиянин набрал форму. Но столь уверенной победы над Бердыхом во втором круге не ожидал, наверное, даже он сам.

- А еще я женился. В прошлом апреле. Уже год, как семейный человек! – удивил Карен в последних интервью. Вот уж чего никто о нем не знал! Парню-то только 21 год исполнился…

Может, с этим и связан его серьезный прогресс?

СТРАСТЬ КАСАТКИНОЙ

- Подвернув ногу в Риме, я словно побывала в аду! Врачи говорили, что смогу начать играть, в лучшем случае, к Уимблдону. Но как я могла пропустить «Ролан Гаррос»? – признавалась Касаткина.

В итоге ускоренными темпами – за две недели – залечила надрыв связок голеностопа. Приехала в Париж. И сходу вышла в третий круг.

Причем соперница по втором раунде Дарье попалась не из легких. WTA-Тур полнится талантливыми чешками, растущими, словно грибы после дождя. Одна из них досталась россиянке. Маркета Вондрусова в свои 17 лет не так давно успела выиграть титул в Бьеле, поднялась на 96-е место в рейтинге и стала самой юной теннисисткой из топ-100. К таким всегда – особое внимание.

В общем, за Касаткину было тревожно.

И старт первого сета усиливает волнение – Маркета сразу делает брейк и вырывается вперед 2:0. Но если ей и предстоит навести шороху в Париже, то это будет, все-таки, позднее. Дарья не для того форсировала свое восстановление к любимому турниру, чтобы уступить во втором раунде! На фоне Вондрусовой в свои 20 лет – она почти ветеран. И опыт, а еще больше – желание и страсть – делают свое дело. Сравняв счет в первой партии, Касаткина затем выигрывает ее на тай-брейке. Второй сет тоже оставляет за собой – 6:4.

Вот дальше – все совсем по-взрослому. За выход в следующий круг Дарье придется побороться с Симоной Халеп. Четвертой ракеткой мира. И – как считает большинство - главной фавориткой всего чемпионата.

ПРОВАЛ ПАВЛЮЧЕНКОВОЙ

Тяжелая победа Елены Весниной над Варварой Лепченко, в общем-то, никого не удивила – уступив сопернице стартовый сет, чемпионка Олимпиады в Рио затем сравняла счет, а завершила матч «баранкой» в третьей партии. Поражение Константина Кравчука от Марина Чилича тоже сенсацией не стало. Вот под занавес дня сразу две россиянки преподнесли своим болельщикам сюрприз. Одна – приятный. Другая – не очень.

Жаль – проиграли обе.

Екатерина Александрова – дебютантка «Ролан Гаррос» - встретилась с Каролиной Плишковой. Анастасия Павлюченкова – 17-я ракетка планеты – с Вероникой Сепеде-Ройг.

Что мы знаем о Плишковой? Каролина (в отличие от сестры-близняшки Кристины) – вторая сеяная на этом турнире, третья в мировом рейтинге, финалистка US Open-2016 и одна из фавориток турнира (пусть раньше никогда в Париже и не добиралась до третьего круга). Сепеде-Ройг – девушка из Парагвая, 97-я ракетка планеты, нигде, кроме как во Франции, турниры «Большого шлема» не играла, широкому кругу болельщиков о ней просто ничего неизвестно. Фавориты в двух парах понятны?

В итоге же оба матча затянулись на три упорных сетах. В случае с Александровой это был повод радоваться – никто не ждал, что молодая россиянка на равных поборется с Каролиной Плишковой! Вот Павлюченкова серьезно удивила – тем, как невнятно провела матч с парагвайкой. Тем, что, в конечном счете, в последней партии позволила сопернице сделать важнейший брейк – и уже не сумела отыграться.

Но женский теннис – он ведь такой непредсказуемый…

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