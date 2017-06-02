Сборная, способная удивить мир

Георгий Джикия Фото: РФС

Обозреватель «Советского спорта» Михаил Борзыкин фиксирует невероятное: у нас родилось целое поколение прекрасных футболистов.

Есть. Просто есть.



Да, звучит странно, в нашей стране «кривоногих» – и как там только не склоняют наших футболистов в твиттерах… Но есть.

У нас, несмотря на оковы лимита, уродилось великое поколение. Нет, не будем называть его великим – пусть докажут. Но смена Семаку, Зырянову, Семшову определенно есть.

Роман Зобнин – это первый человек из моего списка. Гений мяча и первого паса. Кстати, Станислав Черчесов его выводил в «Динамо». Мальчик раскрылся. И уже не мальчик, а новая версия Хаби Алонсо. Только Зобнин талантливее.

Алексей Миранчук – разве плохой футболист? Как оказалось, прекрасный, и я надеюсь что он все же останется в «Локомотиве», где уже стал почти легендой. По статистике – именно он рекордсмен чемпионата по ключевым передачам.

Александр Головин – раскрыл себя в ЦСКА, пока у Дзагоева была травма, выполнял весь объем. Ему всего 21. И он уже зажигает.

Алан Дзагоев – страшный был сезон, много травм и прочего. Но этому парню 25. Это самый талантливый футболист этого поколения.

Георгий Джикия – это, возможно, второй Неста, Костакурта, это будет великий защитник. Я бы его сравнил с Видичем, такая же правая, такой же выбор позиции.

Эти люди представляют нашу сборную. Что там делает Тарасов и Гилерме – не знаю.