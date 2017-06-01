Станислав Черчесов: Лидеры сборной сами собой выкристаллизуются

Станислав Черчесов Фото: РФС

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов на сборе команды в Австрии поговорил с журналистами.

«Я СПОКОЙНЫЙ? СО СТОРОНЫ ВИДНЕЕ»

- Чем этот сбор отличается от предыдущих?

- Во-первых, по времени. Там до первой игры было три дня. Сейчас – больше. И работа построена соответствующе, - говорит Черчесов.

- А выбор места? Почему Нойштифт?

- Мне уже задавали этот вопрос. Скажу так: мы ни от кого не прятались. Здесь ведь есть журналисты, которые освещают подготовку сборной. Но есть некоторое уединение – мы отдельно живем, до тренировочного поля – пять минут. А если бы жили в большом городе, то это, минимум, 45 минут в одну сторону, и столько же - в другую. Получается, полтора часа потеряно. А за это время можно восстановиться, сходить на массаж. И нами проверенно, что такая короткая подготовка в условиях среднегорья дает определенный плюс.

- Вы даете игрокам серьезные нагрузки. Можете подробно рассказать, как закладывается физическая подготовка?

- Недавно читал в одной заметке, что мы, мол, провели первую футбольную тренировку. Хочется спросить: а до этого что, хоккейные были? Мы подобное с юмором воспринимаем. Но надо понимать, что СМИ читают 150 миллионов человек. Вы видите, что работа изменилась. Все-таки всех футболистов надо приводит в одинаковое состояние. Практически все тренировки были с мячами. Два раза мы зашли в тренажерный зал, каждый раз – по 30 минут. За все сборы только час работы в тренажерном зале. И это была не такая работа, как на предсезонных сборах. Нам нужно было держать мышечный тонус.

- Насколько сложно после такого сложного сезона подготавливать игроков?

- Ребятам нужно было прийти в себя. Но мы все время работаем с GPS, состояние проверяется. Индивидуально. Вроде футболист также на поле, но выполняет другую работу. Кто-то чуть в щадящем режиме, кто-то, наоборот, добавляет нагрузок. Мы точно знаем, что делать. Например, на вчерашней тренировке Миранчук, Кудряшов и Головин поделили время в двусторонней игре. Медицина подсказала - мышцы напряжены у ребят. Дали каждому сыграть по 20 минут. С одной стороны ничего не изменилось для футболиста, нагрузка получена, но с другой, рецидив или травму предупредили.

- Для этого был приглашен Гранеро?

- Одного тренера на сборах мало. Игроков и информации много. Гранеро – опытный тренер. Был на Евро-2016. Часто общаемся, делимся мнениями. Нюансы очень важны. Мы идем не на ощупь.

- Поэтому вы отказались от двухразовых тренировок, которые были перед Евро?

- Это наш принципиальный подход. Мы изначально планировали проводить по одной тренировке. Время должно быть распределено так, чтобы игроки полностью выкладывались, не береглись для второго занятия. А еще нужно время на восстановление после каждого занятия. Не случайно мы провели вчерашнюю тренировку днем, а не утром как обычно. Потому что за день до этого провели очень интенсивное занятие. И дали игрокам больше времени на восстановление.

- Впереди большой турнир. Как ваше психологическое состояние?

- Я могу все, что угодно говорит. Наверное, вы, находясь рядом с командой, и должны ответить на этот вопрос.

- Нам кажется, что вы очень спокойный.

- Сами спросили, сами и ответили. А вообще со стороны виднее.

«НИКОГО НЕ ЗАПИРАЕМ»

- Кто лучший по тестам? Вчера в твиттере сборной сообщали, что самыми быстрыми оказались Смолов и Смольников.

- Это был не тест. Это была тренировка. Команда делилась по группам, каждый занимался своим делом. А соревновательный момент дается только для того, чтобы игроки выкладывались на максимуме. Им ведь скажешь, что такой вот рекорд. И они сразу на автомате его побивают. Это мы снова о психологии.

- Какие конкретные шаги вы делаете в работе над психологией команды?

- Надо быть спокойным. Есть теории, обсуждения. Вчера состоялось маленькое командное собрание. Мы выработали определенные принципиальные вещи – по пунктам, которые должны нам помочь стать сильнее. А все остальное покажет турнир.

- Это дисциплина, прежде всего?

- Я служил в армии, и нам приказывали быть дисциплинированными. Но этот тот случай, когда дисциплина, спущенная сверху, не работает. За всеми не углядишь. А мы и не хотим присматривать, следить. Все ребята все прекрасно понимают.

- У футболистов есть свободное время в плане отдыха? Могут ли они поехать на какие-либо экскурсии?

- Последние два дня после обеда игроки могли поехать в город, отвлечься. Кто-то отправился в горы – на фуникулере. Восстановление восстановлением, но иногда нужно и голову разгружать. Развлечься в хорошем смысле слова – съездить в город, посмотреть подарок кому-то. Мы никого не запираем. Но еще раз повторяю: вы видите, как мы работаем. Максимальная концентрация.

- Дзюба сказал, что все в команде знают, что с ним можно идти на войну. У вас нет ощущения, что турнир будет войной?

- Нет. Турнир называется Кубок конфедераций. На нем соберутся победители своих континентов.

- Дзюба готов стать лидером этой сборной?

- Идет работа. Лидеров не назначают. Они сами выкристаллизовываются.

- Но у Португалии – есть Роналду, у Мексики – Чичарито. А у России кто?

- У нас есть опытные ребята, который играли на крупных турнирах. Тот же Акинфеев, Самедов, Глушаков, Жирков, Смолов, Дзюба. Есть возможность реально заявить о себе. К этому и готовимся. Ждем болельщиков, которые должны стать еще одним нашим игроком.

«ПЕРВЫЙ ШАГ СДЕЛАЛИ»

- С какими главными вызовами вы столкнулись в сборной?

- Понятно, что Евро не удался. Мы столкнулись с тем, что настало время перемен. Причем перемен естественных. А не по какой-либо петиции. Кстати, к петициям после Евро я относился позитивно. Значит – люди небезразличны к сборной. А нам же надо какие-то вещи выправлять. Как сказал один ваш коллега: «Сборная в последнее время приучила разговаривать только о футболе. Можно, сказать первый шаг сделали.

- Сокращение РФПЛ до 12-и команд пошло бы на пользу сборной?

- Есть финансовая сторона вопроса, а есть спортивная. Финансовая - могла быть получить с этого какие-то дивиденды. Если РФПЛ сокращается до 12, то конкурентная среда становится более качественной. Значит – растет интерес болельщицкий, соревновательный, телевизионный. В конкурентной среде надо выживать. Будешь выживать – будешь прибавлять. Но это не значит, что я согласен с сокращением. В Австрии, когда я там играл, было десять команд. Вот и представьте: четыре игры в сезоне «Спартак» - «Зенит», ЦСКА – «Зенит», «Спартак» - ЦСКА. Наверное, будет ажиотаж большим. Но это не нам решать. Нужно грамотно и взвешенно подходить ко всему.

- Из того, что мы видели на сборах – основная схема команды с тремя центральными защитниками. На сборе пробовали использовать схему с двумя центральными защитниками?

- Что касается, основной схемы, то ваша задача предполагать, а наша – располагать. А схему с двумя центральными мы тоже пробовали.

- Возможны ли в матче с венграми эксперименты?

- У нас ни разу не было экспериментов. Если по каким-то причинам на сбор не могли приехать восемь человек, то для вас это эксперимент? Для нас – возможность посмотреть других.

- С венграми будут играть те, кто выйдут на первую игру Кубка конфедерации – против Новой Зеландии?

- Нет смысла говорить о том, что будет через несколько дней. Может, кому-то надо будет дать отдых. Ситуация – сама подскажет.

- Мы здесь встретили тренера вратарей из вашего австрийского этапа карьеры. Он рассказал, что вы были очень эмоциональным вратарем, а однажды даже пошли с кулаками на главного тренера.

- Думаю, он приукрасил. Такого не было.

- Чем отличается подготовка к турниру в ранге футболиста и в ранге тренера?

- Главное отличие – сейчас я могу предполагать. Точнее я смогу сказать во время и после турнира. Понятное дело, разница уже сейчас есть, но пока до конца не пощупаешь и прочувствуешь – не узнаешь.

«ИНОГДА САМ НАД СОБОЙ ШУЧУ»

- Вы над футболистами шутите. А они над вами?

- Да. Ни один тренер без этого не обходится. Бывает, я и сам над собой шучу.

- Как охарактеризуете сборную России одним словом?

- Я пока внимательно наблюдаю.

- И какое самое главное наблюдение?

- Мы ни о чем не мечтаем, ни о чем не жалеем. Мы из сложившейся ситуации стараемся спокойно находить правильные решения. Поверьте, мы в наших футболистах не сомневаемся, мы в них верим. Задача – подготовить их, сделать лучшее, что мы можем. Мы ничего не приукрашиваем и никого не успокаиваем.

- Как остановить Криштиану Роналду?

- Об этом пока не думаем. Впереди два контрольных матча и встреча с Новой Зеландией. Этот вопрос будет актуален после первого матча на Кубке конфедераций, не забудьте его задать.

- Несмотря на проблемы со здоровьем Дзюба прилетел в сборную. Фернандес сделал выбор в пользу клуба и операции.

- Насколько знаю, он ее уже сделал. Если человек не может нормально дышать, и это ему не дает возможность играть – его можно понять. Единственное, узнали мы об этом чуть позже, чем надо.

- Чье-то состояние в сборной вызывает беспокойство?

- Практически все работают в полную селу. Ограничения минимальные у каждого. Это нормальный рабочий процесс.

«ЛИМИТ? ЕСТЬ ПРАВИЛО И ЕГО НАДО ВЫПОЛНЯТЬ»

- Не хотите никого натурализовать?

- Моя позиция остается неизменной. Мы никого об этом не просим и просить не собираемся. Каждый поступает, так как считает нужным. И если юридически футболист считается россиянином, пройти мимо мы не можем. А принуждать игрока сменить паспорт – не по-спортивному.

- Вам предстоит непростое решение. Кого-то после игры с Венгрией придется отцепить.

- Почему это непростое решение?

- То есть простое?

- Для меня оно нормально, рабочее. Созрело ли оно уже сейчас? Абсолютно нет. Мы должны смотреть на тренировочный процесс дальше, учесть матч с Венгрией. Понимаю, что вы имели ввиду, но это часть моей профессии и часть профессии футболиста. С обеих сторон в этом вопросе должно быть понимание.

- Многих готовы посмотреть во встрече с венграми?

- Не готов ответить. Мы пока знаем, что замен будет шесть, а все остальное покажет игра.

- Планируете использовать все замены?

- Нет. Сегодня нет. А игра, повторюсь, подскажет.

- Многие взрослые сборные привлекают 18-19-летних защитников. Почему у нас не так?

- Слушайте, ну если его нет. Акинфеев начал взрослую карьеру в 17, Харин – в 16 лет. Вы посмотрите, сколько за сто лет в той же сборной Голландии было 18-летних защитников.

- Дело не в позиции. В Европе часто молодые таланты играют вместе со взрослыми.

- Здесь важно знать, насколько этот футболист окреп. Потому что в таком возрасте еще нужно уметь играть. Тот же самый Доннарума созрел. И зачем ждать до 30-ти, если он готов сейчас? Кстати, у меня в «Спартаке» Паршивлюк начал появляться в основе в 16 лет. Так что есть прецеденты и в России, не надо забывать про своих.

- Лимит влияет на количество молодежи в основе клубов?

- Причем здесь лимит и уровень мастерства? Если готов – футболист играет.

- Вы за ужесточение лимита?

- Еще вчера я был тренером клуба. И тогда говорил, и сейчас скажу: есть правило, его надо выполнять. Сейчас 6+5, и это не изменится до чемпионата мира.

«В ФИНАЛЕ ЛЧ БУДУ БОЛЕТЬ ЗА «ЮВЕНТУС»

- Игроки отдыхают по-разному. А вы как расслабляетесь?

- Я наслаждаюсь общением с журналистами. Или вы думаете, что это напряженная работа? Хорошая компания у нас. А чтобы расслабляться, не надо напрягаться.

- То есть, в горы на параплане слетать не хотите?

- Я летал еще будучи игроком, хотя нам не разрешали.

- Сколько смотрите футбола в день или в неделю?

- Сейчас мало, а когда чемпионат шел – реально много. Надо быть ответственным и объективным перед футболистами и смотреть все. Потому что в каждой команде есть достойные игроки. И если сейчас может нет, но через полгода могут выстрелить.

- А когда последний раз смотрели футбол не по работе, а для себя? С кружкой пива на диване.

- Спасибо, 3 июня воспользуюсь этим советом, посмотрю финал Лиги чемпионов. Буду симпатизировать «Ювентусу». Очень хочется, чтобы он наконец выиграл этот трофей и получил свое.

- Какой результат на Кубке конфедераций для вас будет удовлетворительным?

- Игроки перед сбором решили, что хотят взять трофей. Моя задача их поддержать.