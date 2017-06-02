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Борис Майоров: Канадцы нас предупреждали… Не надо разбавлять бульон водой!

Дмитрий Пономаренко
Дмитрий Пономаренко
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Борис Майоров: Канадцы нас предупреждали… Не надо разбавлять бульон водой!

Двукратный олимпийский чемпион Борис Майоров прокомментировал грядущие реформы по сокращению КХЛ.

- Я много раз говорил, что у нас в данный момент нет мастеров на 29 клубов, - заявил Борис Майоров. – Поэтому сокращение лиги приветствую. Вся история нашего хоккея говорит о том, что он всегда был сосредоточен в ограниченном количестве городов – Челябинск, Екатеринбург, Нижний Новгород, Москва, Санкт-Петербург… И расширять это список какими-то искусственными ускоренными мерами изначально было неправильно. Вот мы в итоге и получили в КХЛ команды с низким уровнем мастерства. Погнались за количеством, а в итоге уронили интерес к своему чемпионату.

Конечно, хоккейную географию в России надо расширять, создавать хоккейные центры там, где к этому есть интерес со стороны местных властей. Где есть возможность создать инфраструктуру, которая способствует подготовке мастеров. Но нельзя же начинать это сразу с команды КХЛ!

- Согласны с тем, что первым российским клубом, удаленным из КХЛ стал новокузнецкий «Металлург»?

- Конечно, мы знаем команду из Новокузнецка уже давным-давно. Да, школа «Металлурга» дает игроков. Но разве сам клуб при этом достиг каких-то высот? Поэтому и его исключение из КХЛ выглядит логичным. Особенно с учетом жестких требований, которые сейчас предъявляют к клубам. Это касается устойчивого финансирования, развитой инфраструктуры, работы по привлечению зрителей, качественной ТВ-картинки…

21 век на дворе! И, конечно, требования к качеству хоккейных поединков тоже изменилось. Вот только нельзя в погоне за зрелищностью забывать, что это в первую очередь спорт, а потом уже все остальное. Команда КХЛ должна состоять из хороших игроков и пытаться постоянно усилить свой состав. А не раздавать направо и налево свои молодые таланты, чтобы покрыть долги. Поэтому путь пока «Кузня» поиграет в ВХЛ. Ничего страшного в этом нет.

Еще при создании КХЛ, специально приглашенные из-за океана для участия в этом проекте канадские спецы нас предупреждали: «Не спешите резко увеличивать количество команд!». А мы его сразу взвинтили. Ведь в 2008 году у нас в лиге было 20 клубов. А в 2005-м вообще всего 16… Начали набирать иностранные клубы. Да еще типа «Медвешчака». Ну зачем же разбавлять куриный бульон водой?!

- Кто, по-вашему, покинет элитный дивизион вслед за «Кузней» и хорватами?

- Точно предсказать трудно. Но думаю, что в зоне риска находятся в первую очередь «Югра», «Амур» и «Лада». Ну и «Спартак» с «Северсталью» тоже наверняка чувствуют себя не совсем спокойно. Этим клубам надо приложить усилия, чтобы укрепить свои позиции в КХЛ.

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