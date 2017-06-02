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«Ковалев, твой тренер не хочет быть с тобой». Подлости от команды Уорда

Владислав Усачев
Владислав Усачев
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Сергей Ковалев - Джон Дэвид Джексон
Сергей Ковалев - Джон Дэвид ДжексонФото: Gettyimages.ru

Джон Дэвид Джексон, тренирующий российского боксера Сергея Ковалева, обвинил во лжи команду американца Андре Уорда, по словам которой он хотел покинуть россиянина и перейти в лагерь его соперника.

Джексон подтвердил наличие переговоров с командой Уорда, которые предлагали ему оставить работу с Сергеем Ковалевым и перед реваншем 17 июня перейти работать в лагерь противника.

В начале недели Джеймс Принс, менеджер Уорда, а также Джош Дубин, советник и адвокат Уорда выдали эту информацию в прессу.

– Действительно, мне предлагали перейти в лагерь Уорда, - говорит Джексон. - Но я ответил отказом на это предложение. У меня порядочное отношение к своему боксеру. Буду честен, если бы они предложили мне золотой запас Форт Нокса, я бы ушел. Но никто они мне этого не предложил. Я предан своему боксеру. Я работал с ним еще до того, как он стал чемпионом мира. Мы вместе выиграли титулы, мы провели хорошее время и я хочу, чтобы он вернул титулы. Моя преданность победила все остальное.

По слухам, я обратился к ним. Никогда бы этого не сделал. Это они вышли на меня и самое забавное, сказали: «Пожалуйста, не говори ничего об этом». И теперь это отрицают, пытаюсь бросить под автобус меня самого. Они говорят, будто это я был инициатором переговоров. Я бы этого не сделал. Это не мой выбор и не мой стиль. И я могу это доказать, я же остался со своим бойцом, остался верным ему, потому я здесь. Подчеркиваю, изначально это они пришли ко мне. И это они предложили перейти в их лагерь.

– Лагерь Уорда намеренно выдал эту историю в прессу, чтобы создать напряженность между вами и Ковалевым?
– Я думаю, что это не стало бы проблемой, даже если бы я согласился на сделку. Даже смешно говорить об этом, потому что это они просили хранить молчание. Они бросили меня под автобус и сказали, что я сам это сделал. Все это – игра. Они хотят внедрить в голову Ковалева мысль: «Смотри, твой тренер не хочет быть с тобой».

…они используют карту противостояния Америки и России и прочую фигню – такова моя версия. Я – черный человек в США, значит, могу прогуляться по улице и застрелить полицейского. Насколько можно доверять американским стереотипам? Давайте застрелим меня, моих детей? Я тренирую боксеров не из-за места, в котором они выросли. И не из-за того хороши они или нет. Сергей – настоящий разрушитель. Мы вместе с ним. Здесь и на ринге. И это работает. Какое значение имеет то, откуда кто родом – США, Саудовская Аравия или Мексика? Хоть откуда – меня это не волнует. Если боксер умеет сражаться, если я увижу у его потенциал стать хорошим боксером, я помогу ему этого достичь.

Понятно, они разыгрывают карту Америка-Россия. Никаких проблем. Я их понял.

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