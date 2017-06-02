Хави: «Реал» очень силен, но я, как фанат «Барселоны», буду болеть за «Ювентус»

Бывший полузащитник «Барселоны» и сборной Испании Хави Эрнандес поделился ожиданиями от предстоящей встречи мадридского «Реала» и «Ювентуса» в финале Лиги чемпионов.

Напомним, игра между командами состоится 3 июня в Кардиффе на стадионе «Миллениум» и стартует в 21.45 мск.

– Победа в Лиге чемпионов станет главным моментом в карьере Буффона, – говорит бывший капитан сине-гранатовых. – Конечно, я хочу, чтобы он выиграл этот престижный трофей. Я, как фанат «Барселоны», буду поддерживать туринский клуб. Это логично. Наверное, больше всего мне хочется увидеть не победу «Ювентуса», а радость Дани Алвеса и Буффона. Они действительно этого заслуживают.

Алвес – великолепный игрок – продолжает испанец. – Он сыграл важную роль в выходе своей команды в финал. У меня отличные отношения с этим человеком.

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Что касается фаворита, то я его не вижу. – считает Хави. – Шансы 50 на 50. Сложно дать прогноз на матч подобного уровня. «Ювентус» всегда славился своей игрой в обороне. К тому же, клуб уже давно не выигрывал Лигу чемпионов, что добавляет мотивации всей команде. Они будут стремиться выиграть третий титул в сезоне.

«Реал»? Мадридский клуб очень силен, они выстроили великолепную команду. Карим Бензема может сыграть в этом матче решающую роль. К тому же, не будем забывать о Криштиану Роналду, а ведь есть еще Лука Модрич и Иско. Вообще, у «Реала» хватает игроков, которые могут в одиночку решить исход любого матча.

У «Ювентуса», помимо сильной защиты, очень мощная атака. Это касается Пауло Дибалы и Гонсало Игуаина. Но я хотел бы отметить Алвеса. Все-таки, он успевает помогать в обороне и при этом вносит огромный вклад в атакующие действия. Думаю, нас ждет великолепная игра, – заявил испанец.

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