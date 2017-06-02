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Дани Алвес: «Барселона» допустила ошибку, но они никогда в этом не признаются

Источник:  ASКомментарии
Дани Алвес и Неймар
Дани Алвес и НеймарФото: Gettyimages.ru

Защитник «Ювентуса» Дани Алвес в преддверии финала Лиги чемпионов рассказал о своем уходе из «Барселоны».

Об отношениях с игроками «Барсы»

«Говорил им, что они будут скучать по мне. Нет, я не намекал на то, что команда не сможет найти мне замену. В «Барселоне» всегда хватало футболистов высокого класса. Речь шла о дружбе. Я всегда старался уделить внимание каждому и поддерживал позитивный настрой в раздевалке».

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Об уходе

«Да, я не отказываюсь от своих слов – «Барселона» допустила ошибку, отпустив меня в «Ювентус». Но они никогда в этом не признаются», – заявил бразилец.

О встрече с «Барсой» в Лиге чемпионов

«Это было очень странное чувство. Особенно, когда мы провели матч на «Камп Ноу». Тогда мне казалось, что я оказался дома. Перед стартовым свистком арбитра я подбежал к скамейке «Барселоны», и услышал: «Дани, садись к нам, у нас тут есть место для тебя».

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О Гвардиоле

«Если мы говорим о компьютерном гении, то это Стив Джобс, а если речь идет о футболе, то здесь я назову именно Гвардиолу. Буду говорить это каждый раз, когда меня будут спрашивать о футбольном гении. Хосеп научил меня предугадывать действия соперника. Так, например, случилось в 2010 году, когда мы разгромили «Реал» со счетом 5:0. Гвардиола сказал нам перед матчем: «Сегодня вы будете играть так, будто вам предстоит обрабатывать раскаленный мяч. Никто из вас не должен держать его в ногах больше секунды. Если у вас это получится, у них не будет никаких шансов. Мы победим легко и просто».

О Месси и Дибале

«Все в этой жизни возвращается. Не знаю, куда мне деться от этих аргентинцев. Гениии идут за мной по пятам. Да, Пауло чем-то напоминает мне Месси. Особенно своим желанием завоевать любовь всего мира».

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Матч

Ювентус - Реал

Место и дата

03 июня 21:45, Миллениум, Текстовая трансляция

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