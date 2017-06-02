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25 секунд, чтобы научить вежливости. Как Шлеменко заставил сдаться Хэлси (видео)

Евгений Нарижный
Источник:  «Советский спорт в Санкт-Петербурге»Комментарии
25 секунд, чтобы научить вежливости. Как Шлеменко заставил сдаться Хэлси (видео)
Фото: Mix Fight

Александр Шлеменко за 25 секунд расправился с Брэндоном Хэлси и принял его предложение о третьем бое.

Шлеменко разочарован в Хэлси и не жмет ему руку

Первый бой Шлеменко и Хэлси состоялся еще два года назад, в сентябре 2014-го. Тогда в Финиксе на турнире Bellator 126 американец взял Александра на удушающий уже на 35-й секунде первого раунда. Это поражение осталось последним в карьере Шлеменко. Как утверждал Брэндон в своем видеообращении, российский боец буквально умолял его о реванше. Сам Александр это отрицал и говорил, что разочаровался в Хэлси: перед первым боем они вместе тренировались, а сейчас американец ведет себя неподобающе.

К бою с Хэлси Шлеменко подошел с серией из шести уверенных побед, одну из которых отменили из-за проваленного допинг-теста. Тогда после победы нокаутом над Мелвином Манхуфом у Александра обнаружили повышенное содержание тестостерона в крови и отстранили его от выступлений в США.

Хэлси же два своих последних боя проиграл досрочно: сначала американца отправил в нокаут Рафаэль Карвалью, а потом Джон Солтер сделал Хэлси удушающий прием уже в первом раунде.

То, что противостояние получится по-настоящему огненным, стало понятно после пресс-конференции и взвешивания спортсменов.

Александр со спокойным лицом высказал все, что думает о сопернике:

- Во время первого боя я относился к Хэлси положительно. Сейчас он мне неприятен, даже находиться с ним в одном помещении неприятно. Можно послушать, как он разговаривает, это очень высокомерный человек. Постараюсь немного научить его вежливости.

Американский боец, как и всегда, был очень уверен в себе:

- Я 16 часов провел в самолете, чтобы прийти сюда и повторить первый поединок, когда я усыпил Александра.

Во время взвешивания Брэндон не перестал рисоваться. Какой из него бизнесмен, а именно так он называет себя в интервью, сложно говорить. Зато шоумен из Хэлси что надо. Шлеменко вырос не в солнечной Калифорнии, а в холодном Омске, и он таких не любит. Когда Брэндон после взвешивания протягивает руку сопернику, «Шторм» делает вид, что ее не замечает.


Шлеменко на 10 секунд круче Хэлси, американец жаждет реванш

Как это обычно бывает, главный бой затмевает все остальные, но все же есть несколько интересных поединков, которые проходят до битвы Шлеменко – Хэлси.

Одними из первых в рейдж выходят россиянин Дмитрий Тебекин и украинец Дмитрий Микуца. Тебекин – это тот самый первый победитель боев в М-1 между футбольными фанатами. Он уже выступал в Петербурге: отстаивал цвета ЦСКА и одолел менее опытного фаната «Спартака» Артура Тюльпарова. Сегодня менее опытным оказывается сам Тебекин: Микуца, хоть и моложе на пять лет, боев провел больше, и побеждает единогласным решением судей.

Одним из самых интересных боев основного карда становится поединок Драгана Пешича и Хамзата Далгиева. Серб по прозвищу «Маленькое чудо» основательно готовится к петербургскому челленджу и выходит в рейдж под песню кубанского казачьего хора «Когда мы были на войне».  И не просто выходит, а еще и подпевает. За это он получает овации от зрителей, а заодно и нокаут от ингушского борца уже в первом раунде.

Музыкальные темы, под которые выходят бойцы, всегда придают интереса и зрелищности поединкам. Например, американец Джош Реттингхаус радует любителей музыки хитом рэпера Кендрика Ламара «Humble», а россиянин Антон Вязгин выбирает песню «Последний герой» группы «Кино».

В последнем перед главным боем поединке Сергей Романов встречается с немецким бойцом Ардой Арасом и очень быстро нокаутирует его. Арас так и не может встать на ноги, его уносят врачи, загипсовав ему руку прямо в рейдже. Пока немец лежит, Романов делает селфи на его фоне с фанатами.

Наконец, подходит время титульного боя.  На часах 0:20, и зрители начинают засыпать. Но когда выходит Шлеменко, зал взрывается. «Шторму» хватает 25 секунд, чтобы заставить Хэлси сдаться! На десять секунд меньше, чем потребовалось американцу два с половиной года назад для победы над Александром.


На пресс-конференции Брэндон дает понять, что конец еще нескоро:

- Я готов вернуться в третьем раунде нашего противостояния. Я сюда пришел не для того, чтобы играть в игры, я хочу побеждать, я хочу бить людей.

Шлеменко вызов принимает, а значит дело за малым: предложить бойцам контракты и организовать бой. Петербург наверняка еще раз с удовольствием придет на битву с такой предысторией. Только на этот раз брать реванш будет Хэлси.

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