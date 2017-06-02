Пошли на мировую. Обновленная сборная России начинает турнир

«Советский спорт» – о старте сезона Мировой лиги, в котором примет участие сборная России.

Для российской команды турнир начинается с домашнего этапа, который пройдет в Казани. Изначально планировалось, что матчи пройдут в Сургуте, но скандал, который произошел на «Финале шести» между Рафаэлем Хабибуллиным и Всероссийской федерацией волейбола привел к переносу матчей в Казань.

На этом этапе соперниками сборной России будут команды Франции, Аргентины и Болгарии. На следующих этапах подопечные Сергея Шляпникова еще раз сыграют с французами, дважды со сборной США, а также с Италией, Польшей и Ираном.

Не сыграют россияне на отборочном этапе с Бельгией, Канадой, Сербией и Бразилией. В силу жеребьевки и невозможности составить полноценный календарь.

После девяти туров в «Финал шести» выйдут команды, занявшие в общей турнирной таблице пять первых мест, а также страна-организатор – Бразилия.

Многие команды пошли на эксперименты. У американцев нет в составе Мэттью Андерсона, Максвелла Холта, Дэвида Ли и Аарона Расселла, итальянцы сыграют без Эмануэле Бирарелли, Ивана Зайцева и Османи Хуанторены, аргентинцы – без Факундо Конте и Николас Уриарте.

В нынешнем составе сборной России молодых игроков пятеро. Причем Егор Клюка и Дмитрий Волков уже сыграли на Олимпиаде. К ним добавились Александр Кимеров, Павел Панков и Егор Феоктистов. Остальные дебютанты находятся в зрелом возрасте.

Самым боевым составом сыграют бразильцы. В их заявке десять олимпийских чемпионов. Они – главные фавориты турнира. Сильнейших волейболистов заявили сербы, поляки и французы. Оказаться выше этих команд в турнирной таблице россиянам будет крайне сложно.

Более того, перед сборной России и не стоит цели обязательно выходить в «Финал шести» Мировой лиги. Приоритет – успешное выступление на чемпионате Европы, который пройдет осенью.

Российская команда уже два раза подряд не выходила в финальную стадию Мировой лиги, хотя в 2011 и 2013 года становилась победителем соревнований, хотя играла более сильными составами.

Волейбол. Мировая лига. Мужчины

Первый дивизион

Первый игровой уик-энд (2-4 июня)

Подгруппа А-1. Италия, Бразилия, Польша, Иран.

Подгруппа В-1. Сербия, США, Канада, Бельгия.

Подгруппа С-1. Россия, Франция, Болгария, Аргентина.

Второй игровой уик-энд (9-11 июня)

Подгруппа D-1. Иран, Сербия, Аргентина, Бельгия.

Подгруппа Е-1. Болгария, Бразилия, Польша, Канада.

Подгруппа F-1. Франция, Россия, США, Италия.

Третий игровой уик-энд (16-18 июня)

Подгруппа G-1. Аргентина, Болгария, Бразилия, Сербия.

Подгруппа Н-1. Польша, Россия, США, Иран

Подгруппа I-1. Бельгия, Канада, Италия, Франция

«Финал шести» пройдёт с 28 июня по 2 июля.

