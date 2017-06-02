Пошли на мировую. Обновленная сборная России начинает турнир
«Советский спорт» – о старте сезона Мировой лиги, в котором примет участие сборная России.
Для российской команды турнир начинается с домашнего этапа, который пройдет в Казани. Изначально планировалось, что матчи пройдут в Сургуте, но скандал, который произошел на «Финале шести» между Рафаэлем Хабибуллиным и Всероссийской федерацией волейбола привел к переносу матчей в Казань.
На этом этапе соперниками сборной России будут команды Франции, Аргентины и Болгарии. На следующих этапах подопечные Сергея Шляпникова еще раз сыграют с французами, дважды со сборной США, а также с Италией, Польшей и Ираном.
Не сыграют россияне на отборочном этапе с Бельгией, Канадой, Сербией и Бразилией. В силу жеребьевки и невозможности составить полноценный календарь.
После девяти туров в «Финал шести» выйдут команды, занявшие в общей турнирной таблице пять первых мест, а также страна-организатор – Бразилия.
Многие команды пошли на эксперименты. У американцев нет в составе Мэттью Андерсона, Максвелла Холта, Дэвида Ли и Аарона Расселла, итальянцы сыграют без Эмануэле Бирарелли, Ивана Зайцева и Османи Хуанторены, аргентинцы – без Факундо Конте и Николас Уриарте.
В нынешнем составе сборной России молодых игроков пятеро. Причем Егор Клюка и Дмитрий Волков уже сыграли на Олимпиаде. К ним добавились Александр Кимеров, Павел Панков и Егор Феоктистов. Остальные дебютанты находятся в зрелом возрасте.
Самым боевым составом сыграют бразильцы. В их заявке десять олимпийских чемпионов. Они – главные фавориты турнира. Сильнейших волейболистов заявили сербы, поляки и французы. Оказаться выше этих команд в турнирной таблице россиянам будет крайне сложно.
Более того, перед сборной России и не стоит цели обязательно выходить в «Финал шести» Мировой лиги. Приоритет – успешное выступление на чемпионате Европы, который пройдет осенью.
Российская команда уже два раза подряд не выходила в финальную стадию Мировой лиги, хотя в 2011 и 2013 года становилась победителем соревнований, хотя играла более сильными составами.
Волейбол. Мировая лига. Мужчины
Первый дивизион
Первый игровой уик-энд (2-4 июня)
Подгруппа А-1. Италия, Бразилия, Польша, Иран.
Подгруппа В-1. Сербия, США, Канада, Бельгия.
Подгруппа С-1. Россия, Франция, Болгария, Аргентина.
Второй игровой уик-энд (9-11 июня)
Подгруппа D-1. Иран, Сербия, Аргентина, Бельгия.
Подгруппа Е-1. Болгария, Бразилия, Польша, Канада.
Подгруппа F-1. Франция, Россия, США, Италия.
Третий игровой уик-энд (16-18 июня)
Подгруппа G-1. Аргентина, Болгария, Бразилия, Сербия.
Подгруппа Н-1. Польша, Россия, США, Иран
Подгруппа I-1. Бельгия, Канада, Италия, Франция
«Финал шести» пройдёт с 28 июня по 2 июля.