Валерий Рейнгольд: Манчини – не лучший вариант, а с Жулиано надо расставаться

Бывший нападающий «Спартака» Валерий Рейнгольд о возвращении в «Зенит» Сергея Фурсенко и Константина Сарсании, а также смене главного тренера «Зенита»: Роберто Манчини возглавил команду вместо Мирчи Луческу.

– Чем запомнился Луческу? Словами. Его мнение абсолютно не соответствовало действительности. Безобразное оставил впечатление. Вечно был недоволен. Все были плохие. Даже повторяться о нем не хочется. Ему дали отличные условия. Приходи и работай. Вместо этого – судьи плохие, игроки плохие и «Спартак» - плохой. Все шло к тому, что его снимут с работы. Все правильно.

– В «Зенит» вернулись Сергей Фурсенко и Константин Сарсания, а также пришел Роберто Манчини. Кто из них принесет наибольшую пользу клубу?

– Вернули старую гвардию, с которой «Зенит» добился наилучших результатов. В том числе выиграл Кубок УЕФА. Это их клубное дело.

– А выбор главного тренера Роберто Манчини?

– Не сложилась у него тренерская доля, как и у многих итальянцев. Он мало что выиграл и фактически его можно назвать тренером-неудачником. У него ничего не получилось в «Интере». Жирный вопрос: на каком основании его пригласили? Я бы лучше обратил внимание на Гуса Хиддинка, Дика Адвоката или Лучано Спаллетти. Тем более, последний недавно ушел из «Ромы». Я думаю, что Манчини – не лучший вариант.

– Наверняка, будут большие изменения в составе «Зенита». С кем расстанется клуб?

– В первую очередь скажу, что оставил бы в команде Николаса Ломбертса, которого недавно проводили. Год-два он бы помог. Я бы отказался от Жулиано. Зарплата большая, пользы мало. И это его сравнивали с Халком в начале сезона? В подметки не годится. Кроме него отпустить можно Жозе Маурисио, Эрнани, Ибрагима Цаллагова, Йоана Молло, Ивана Новосельцева, Артура Юсупова, да тех же Александра Кокорина и Артема Дзюбу.

– Кого же тогда оставлять?

– Для этого и взяли Сарсанию. Говорят, он прилично разбирается в селекции. Дай бог. Я уже говорил, что селекцию «Зенит» зимой провел бездарно. С этими футболистами в России ничего не выиграешь, не говоря уже о Европе. Больше половины игроков не соответствуют «Зениту».

– Олег Шатов, Игорь Смольников, Хави Гарсии, Андрей Лунев. Они подходят?

– Эти да. Но их четверо. Надо одиннадцать. Где брать остальных?

– Сами скажите, в России будут набирать новичков или за границей?

– В России таких нет. Только из-за рубежа.

– Еще одна тема. Курбан Бердыев покинул «Ростов». Какое будущее у клуба?

– Печальное. Нет денег. Команда начнет рассыпаться. Думаю, что спонсоров «Ростов» не найдет. Поэтому Бердыев ушел. Он все просчитывает. Только интересно, куда он ушел?

– В «Рубин».

– Хорошая организация. Денег выше крыши и традиции есть. Наверное, Бердыев все сто раз взвесил и только потом ушел. Он понимает, что везение с «Ростовом» должно было закончиться.

– А что с «Ростовом»?

– Если футболисты не разбегутся, год-два команда продержится. Потом пойдет падение.

– Есть ли в «Ростове» футболисты, за которыми будут «охотиться»?

– Я бы никого из «Ростова» не взял. Ни одного футболиста. Они все играют на уровне «Ростова». Не выше.