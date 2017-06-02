4:3 в пользу Карреры. Как тренер «Спартака» обыгрывал Манчини (видео)
Следующий сезон в чемпионате России будет очень интересный.
Настолько интересный, что на второй план отойдет и соперничество «Спартака» с
ЦСКА, и возвращение Бердыева в «Рубин».
Все внимание будет устремлено на битву «Спартака» и
«Зенита». Вернее даже не так – на дуэль двух итальянских тренеров, двух почти
ровесников, Массимо Карреры и Роберто Манчини. Кто окажется сильнее на
тренерском мостике – покажет предстоящий сезон. На уровне тренеров эти два
специалиста друг с другом еще не пересекались. Зато в бытность игроками
выходили на поле друг против друга, да еще как!
Лицом к лицу на поле Каррера и Манчини сталкивались 13 раз.
Причем, сталкивались в прямом смысле слова. Защитнику Каррере по долгу службы
приходилось противостоять нападающему Манчини. И знаете что? Каррера вышел из
этой борьбы победителем. На счету команд Массимо 4 победы над клубами Роберто и
всего 3 поражения при 6 встречах, завершившихся вничью. В этих играх Манчини
забил два мяча и получил один горчичник, а Каррера, заработав несколько
11-метровых ударов, дважды увидел перед собой «желтый свет». А теперь – подробнее.
«Бари» против «Сампдории»
Пять раз Роберто Манчини и Массимо Каррера выходили друг
против друга на поле в цветах «Сампдории», за которую в конце 80-х – начале
90-х играл тренер «Зенита», и «Бари», за который выступал наставник «Спартака».
Впервые итальянские тренеры предстали друг перед другом в
розыгрыше Кубка Италии в 1988 году – 21 сентября. Тот матч завершился со счетом
1:1. Оба «российских» итальянца остались без каких-либо результативных
действий. Интересно, что это был матч второго группового турнира Кубка Италии –
так уж тогда разыгрывали этот трофей на Апеннинском полуострове. Бари в итоге
занял в группе третье место, а «Сампдория» с Манчини пошла дальше, в итоге
выиграв трофей во второй раз подряд.
Следующего очного поединка с Манчини Каррере пришлось ждать
почти год. «Бари» играл на выезде с «Сампдорией» уже в рамках Серии А. И это
встреча завершилась вничью – со счетом 0:0. Ее можно было бы занести в актив
Каррере, который нейтрализовал Манчини, если бы не одно но – желтая карточка,
которую получил будущий тренер «Спартака».
В ответном поединке, в декабре 1990 года отличился уже
тренер «Зенита». Роберто Манчини забил гол, сделав счет 1:0. В итоге его
команда победила на выезде со счетом 2:0, а гол Роберто оказался победным.
Нападающий реализовал пенальти. Самое интересное, что 11-метровый заработал ни
кто иной, как Каррера, опоздавший на подстраховку партнера и вынужденный
сыграть рукой в собственной штрафной.
В следующем сезоне первыми дома играли уже футболисты
«Бари». Встреча завершилась со счетом 1:1. Разборки между двумя итальянцами,
которые потом сойдутся в России, были отложены на апрель 1991 года, когда во
втором круге «Бари» приехал в Геную. Там «петушки» вновь уступили более
мастеровитому сопернику со счетом 2:3. Второй гол своей команды забил Роберто
Манчини. Нападающий реализовал штрафной удар, назначенный почти с линии
штрафной площади. Если бы не Массимо Каррера, тот матч мог бы закончиться и
вничью, но тренер «Спартака» снес в собственной штрафной еще волосатого
Джанлуку Виалли. Судья указал на точку и «Бари» проиграл важный матч.
«Ювентус» против «Сампдории»
Несмотря на частые желтые карточки и вину в нескольких
11-метровых ударах, перспективного защитника заметил гранд итальянского футбола
– следующий сезон Каррера начинал уже в составе самого титулованного клуба
своей страны, туринского «Ювентуса». Друг против друга в сезоне 1991/92 Каррера
с Манчини сыграли лишь единожды. На удивление «Сампдория» оказалась сильнее
именитого соперника, дома победив «старую синьору» 1:0. Каррера вновь отличился
желтой карточкой. Манчини в той игре отличился результативным пасом.
Следующая дуэль Карреры и Манчини случилась лишь через год –
в январе 1993 года. К слову, оба матча в сезоне 1992/93, в которых интересующие
нас итальянцы играли друг против друга, завершились вничью одинаковым счетом 1:1, а наши «подопечные»
ничем особенным не отличились, что можно записать скорее в плюс Массимо
Каррере, который не дал проявить себя форварду соперников.
Еще через сезон удача была уже на стороне «Ювентуса» и
Массимо Карреры. Хотя, больше на стороне «Ювентуса», чем Массимо. В первой
встрече, в сентябре 1993 года, «Юве» оказался на голову сильнее «Сампдории»,
дома победив со счетом 3:1. Один из голов был забит с передачи Манчини. Зато в
ответной игре, в январе 1994 года, «Сампдория» сумела отхватить одно очко, хотя
могла и победить – 1:1. Каррера, сыграл неудачно, в очередной раз заработав
пенальти в свои ворота с которого и был забит единственный гол «Сампдории».
Массимо в собственной штрафной снес как раз Манчини.
В последний раз в футболке «Ювентуса» Каррера играл с
Манчини в январе 1995 года и выиграл. Черно-белые тогда победили со счетом 1:0.
Каррера отлично цементировал оборону, не дав именитым форвардам соперника
забить в свои ворота.
«Аталанта» против «Сампдории»
Понижение в классе привело Карреру в «Аталанту». К тому
времени и «Сампдория» не была уже той грозной силой, как некогда, когда в
команде с Манчини играли Руд Гуллит, Джанлука Виалли и Джанлука Пальюка.
«Сампдория» была разгромлена. Каррера играл уверенно, хотя особых проблем
замененный во втором тайме Манчини ему и не доставлял. Ко всему прочему
Роберто, разнервничавшись, еще и предупреждение получил.
«Аталанта» против «Лацио»
В последний раз Манчини на футбольном поле предстал перед
Каррерой в новой форме – он перешел в столичный «Лацио». Играли в марте 1997
года. Несмотря на сильных партнеров и не самых мастеровитых соперников, «орлы»
были биты на своем поле со счетом 0:2. Каррера вновь сыграл лучше всяких
похвал, а вот Манчини остроты недоставало. В итоге он был заменен.
Теперь фанатам «Спартака» остается надеяться, что
Каррера вдохновится былыми победами и сумеет переиграть своего старого
соперника уже на тренерском мостике. А вот в Санкт-Петербурге рассчитывают на
реванш, который, как мечтают сине-бело-голубые, Манчини возьмет уже в свой
первый сезон в российском чемпионате.