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4:3 в пользу Карреры. Как тренер «Спартака» обыгрывал Манчини (видео)

Степан Чаушьян
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Массимо Каррера
Массимо КаррераФото: «Советский спорт». Татьяна Дорогутина

Следующий сезон в чемпионате России будет очень интересный. Настолько интересный, что на второй план отойдет и соперничество «Спартака» с ЦСКА, и возвращение Бердыева в «Рубин».

Все внимание будет устремлено на битву «Спартака» и «Зенита». Вернее даже не так – на дуэль двух итальянских тренеров, двух почти ровесников, Массимо Карреры и Роберто Манчини. Кто окажется сильнее на тренерском мостике – покажет предстоящий сезон. На уровне тренеров эти два специалиста друг с другом еще не пересекались. Зато в бытность игроками выходили на поле друг против друга, да еще как!

Лицом к лицу на поле Каррера и Манчини сталкивались 13 раз. Причем, сталкивались в прямом смысле слова. Защитнику Каррере по долгу службы приходилось противостоять нападающему Манчини. И знаете что? Каррера вышел из этой борьбы победителем. На счету команд Массимо 4 победы над клубами Роберто и всего 3 поражения при 6 встречах, завершившихся вничью. В этих играх Манчини забил два мяча и получил один горчичник, а Каррера, заработав несколько 11-метровых ударов, дважды увидел перед собой «желтый свет». А теперь – подробнее.

«Бари» против «Сампдории»

Пять раз Роберто Манчини и Массимо Каррера выходили друг против друга на поле в цветах «Сампдории», за которую в конце 80-х – начале 90-х играл тренер «Зенита», и «Бари», за который выступал наставник «Спартака».

Впервые итальянские тренеры предстали друг перед другом в розыгрыше Кубка Италии в 1988 году – 21 сентября. Тот матч завершился со счетом 1:1. Оба «российских» итальянца остались без каких-либо результативных действий. Интересно, что это был матч второго группового турнира Кубка Италии – так уж тогда разыгрывали этот трофей на Апеннинском полуострове. Бари в итоге занял в группе третье место, а «Сампдория» с Манчини пошла дальше, в итоге выиграв трофей во второй раз подряд.

Следующего очного поединка с Манчини Каррере пришлось ждать почти год. «Бари» играл на выезде с «Сампдорией» уже в рамках Серии А. И это встреча завершилась вничью – со счетом 0:0. Ее можно было бы занести в актив Каррере, который нейтрализовал Манчини, если бы не одно но – желтая карточка, которую получил будущий тренер «Спартака».

В ответном поединке, в декабре 1990 года отличился уже тренер «Зенита». Роберто Манчини забил гол, сделав счет 1:0. В итоге его команда победила на выезде со счетом 2:0, а гол Роберто оказался победным. Нападающий реализовал пенальти. Самое интересное, что 11-метровый заработал ни кто иной, как Каррера, опоздавший на подстраховку партнера и вынужденный сыграть рукой в собственной штрафной.


В следующем сезоне первыми дома играли уже футболисты «Бари». Встреча завершилась со счетом 1:1. Разборки между двумя итальянцами, которые потом сойдутся в России, были отложены на апрель 1991 года, когда во втором круге «Бари» приехал в Геную. Там «петушки» вновь уступили более мастеровитому сопернику со счетом 2:3. Второй гол своей команды забил Роберто Манчини. Нападающий реализовал штрафной удар, назначенный почти с линии штрафной площади. Если бы не Массимо Каррера, тот матч мог бы закончиться и вничью, но тренер «Спартака» снес в собственной штрафной еще волосатого Джанлуку Виалли. Судья указал на точку и «Бари» проиграл важный матч.


«Ювентус» против «Сампдории»

Несмотря на частые желтые карточки и вину в нескольких 11-метровых ударах, перспективного защитника заметил гранд итальянского футбола – следующий сезон Каррера начинал уже в составе самого титулованного клуба своей страны, туринского «Ювентуса». Друг против друга в сезоне 1991/92 Каррера с Манчини сыграли лишь единожды. На удивление «Сампдория» оказалась сильнее именитого соперника, дома победив «старую синьору» 1:0. Каррера вновь отличился желтой карточкой. Манчини в той игре отличился результативным пасом.

Следующая дуэль Карреры и Манчини случилась лишь через год – в январе 1993 года. К слову, оба матча в сезоне 1992/93, в которых интересующие нас итальянцы играли друг против друга, завершились вничью  одинаковым счетом 1:1, а наши «подопечные» ничем особенным не отличились, что можно записать скорее в плюс Массимо Каррере, который не дал проявить себя форварду соперников.

Еще через сезон удача была уже на стороне «Ювентуса» и Массимо Карреры. Хотя, больше на стороне «Ювентуса», чем Массимо. В первой встрече, в сентябре 1993 года, «Юве» оказался на голову сильнее «Сампдории», дома победив со счетом 3:1. Один из голов был забит с передачи Манчини. Зато в ответной игре, в январе 1994 года, «Сампдория» сумела отхватить одно очко, хотя могла и победить – 1:1. Каррера, сыграл неудачно, в очередной раз заработав пенальти в свои ворота с которого и был забит единственный гол «Сампдории». Массимо в собственной штрафной снес как раз Манчини.


В последний раз в футболке «Ювентуса» Каррера играл с Манчини в январе 1995 года и выиграл. Черно-белые тогда победили со счетом 1:0. Каррера отлично цементировал оборону, не дав именитым форвардам соперника забить в свои ворота.

«Аталанта» против «Сампдории»

Понижение в классе привело Карреру в «Аталанту». К тому времени и «Сампдория» не была уже той грозной силой, как некогда, когда в команде с Манчини играли Руд Гуллит, Джанлука Виалли и Джанлука Пальюка. «Сампдория» была разгромлена. Каррера играл уверенно, хотя особых проблем замененный во втором тайме Манчини ему и не доставлял. Ко всему прочему Роберто, разнервничавшись, еще и предупреждение получил.

«Аталанта» против «Лацио»

В последний раз Манчини на футбольном поле предстал перед Каррерой в новой форме – он перешел в столичный «Лацио». Играли в марте 1997 года. Несмотря на сильных партнеров и не самых мастеровитых соперников, «орлы» были биты на своем поле со счетом 0:2. Каррера вновь сыграл лучше всяких похвал, а вот Манчини остроты недоставало. В итоге он был заменен.

Теперь фанатам «Спартака» остается надеяться, что Каррера вдохновится былыми победами и сумеет переиграть своего старого соперника уже на тренерском мостике. А вот в Санкт-Петербурге рассчитывают на реванш, который, как мечтают сине-бело-голубые, Манчини возьмет уже в свой первый сезон в российском чемпионате. 

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