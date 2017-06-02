Новые приключения итальянца. В России. Андронов встречает Манчини

Обозреватель «Советского спорта» Алексей Андронов – о новом главном тренере «Зенита» Роберто Манчини.

Разумеется, назначение нового рулевого «Зенита» происходило в атмосфере изрядной помпезности. В сеть попали фотографии интерьеров, в которых Алексей Миллер принимал итальянского тренера (почему-то попали они туда через инстаграм Тины Канделаки). Что сказать, это вполне в духе имперского Петербурга. Думаю, даже многое повидавший Манчини был впечатлен.

Как только контракт был подписан ( по довольно любопытной схеме 3+2) – на сцене появился новый президент Сергей Фурсенко. Как обычно – с весьма громкими заявлениями. Манчини, по его словам, ставит такие высокие цели, «о которых мы тут даже не мечтаем». В воздухе сразу повеяло «тремя еврокубками за 10 лет» и «абсолютно реальной задачей выиграть ЧМ-2018». Фурсенко умеет быть эффектным, но на что же все-таки в реальности рассчитывает «Зенит»?

Ясное дело, что Манчини должен вернуть Петербургу чемпионский титул. Уж как минимум, в ближайший сезон попасть в Лигу чемпионов (с учетом разрастающегося российского представительства в турнире) он просто обязан. Вместе с тем итальянцу дают понять – торопить его с постройкой новой команды не будут. Ему отведено на это три года, и вряд ли Миллер и Фурсенко решатся на серьезные шаги раньше срока. В том числе и потому, что найти тренера для «Зенита» очень трудно, россияне на этот пост давно не рассматриваются, а иностранцы требуют трепетного к себе отношения. Зарплата Манчини положена почти беспрецедентная, деньги на покупку игроков у «Зенита» есть, и сомнений в скором возвращении петербуржцев на вершину – нет почти ни у кого.

Другой вопрос – что Манчини сможет показать в Европе. У Луческу, Виллаш-Боаша и даже Спаллетти там выходило не очень. Последним удачным тренером «Зенита» в Европе был Дик Адвокаат. Ставленник как раз Фурсенко. Именно в то время креативщики «Зенита» родили слоган «Футбол эпохи Возрождения», к чему остряки сразу добавляли «вертикали власти». Десять лет спустя все повторяется.

Почти в то же время, что Адвокаат царствовал в России, меняя «Зенит» на сборную (транзитом через Бельгию), Манчини во главе «Манчестер Сити» приехал в Киев играть против «Динамо» Юрия Семина. Он уже был чемпионом Италии (о степени конкурентности серии А в тот момент лучше умолчать), и вообще считался модным тренером. На пресс-конференции выяснилось, что босниец Эдин Джеко говорит на английском примерно в пять раз лучше своего тренера (при том, что Манчини был в Англии дольше), а в игре «Сити» не показал совсем ничего, и был уверенно киевлянами бит.

Преувеличивать значимость достижений (чемпионства в Италии и Англии) Роберто Манчини не стоит. Во-первых, они были довольно давно, во-вторых, он всякий раз оказывался в удачном месте во время кризиса конкурентов. Пока ничего подобного в России для него не предвидится. Напротив, думаю и для Массимо Карреры, и даже для Игоря Шалимова, долго игравшего в Италии – это прекрасный новый раздражитель. Да и Семин наверняка не прочь снова повидаться с Мистером.

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