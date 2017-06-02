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Майкон: Не хочу уходить как предатель

Юлия Яковлева
Юлия Яковлева
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Фото: «Советский спорт». Дарья Исаева

Нападающий «Локомотива» Майкон рассказал «Советскому спорту» о том, продлит ли контракт с клубом, лучших игроках команды, и чем ему запомнился прошедший сезон.

«ЖДУ РАЗГОВОРА С ПРЕЗИДЕНТОМ «ЛОКО»

– Майкон, какова ситуация с контрактом? Продлеваете или уходите? 
– Его действие истекает 30 июня. И только после разговора с президентом клуба буду решать, что делать дальше. Собираюсь приехать на сбор команды после отпуска – 14 июня. В общем, буду ждать решения до последнего дня. 

– Но остается совсем мало времени. Это не может не волновать вас. 
– Конечно. Я провел в «Локо» семь лет. Хочется узнать, рассчитывают на меня или нет. 

– Вы хотите остаться в «Локо» даже если придет новый тренер? 
– Да. Понимаю, что такое может произойти. Но «Локомотив» – нечто большее, чем отдельный тренер или футболист. Я думаю о клубе. Смена тренеров, как и игроков, неизбежна. Если бы не хотел оставаться в команде, уже обратился бы к другим вариантам. 

– С Семиным говорили о контракте? 
– Он со мной общался перед матчем с «Зенитом». Спросил, какая ситуация. Я ответил, что жду позиции президента клуба. А Семин сказал, что нужно еще немного подождать, скоро увидим, что произойдет. 

– Была информация, что у вас есть предложения из Азии и Европы. Правда ли? 
– Спрос есть, и в Азии, и в Европе, и в Бразилии. Но отдаю предпочтение «Локо». Я приехал в команду в 20 лет. В тот период и команда, и руководство, и болельщики помогли мне адаптироваться, поддерживали, тепло относились. Считаю «Локо» своим вторым домом. Так что будет нечестным даже сейчас вести переговоры и подписывать предварительный контракт с другим клубом. Не хочу уходить как предатель. Если руководство захочет продлить контракт, продолжу помогать команде, как могу. Вообще считаю красивыми истории, когда футболист, долго находится в команде, тот же Гилерме играет уже десять лет. Я мечтаю повторить его достижение. Десять лет в клубе – это очень круто! 

«МАТЧ С ЦСКА – ОСОБЕННЫЙ»

– «Локомотив» выиграл Кубок России, но стал восьмым в чемпионате. Как оцените сезон? 
– Начало было разочаровывающим. Но ближе к концовке стали чаще побеждать, немного поднялись в турнирной таблице, завоевали трофей. Прямо как в 2015 году. Так что титул сделал наш сезон чуть лучше. 

– Мануэл Фернандеш сказал, что с таким бюджетом, как у «Локомотива», восьмое место – провал, спас только кубок. Согласны? 
– Да. Клуб заслуживает быть среди лучших. И бороться за место в Лиге чемпионов. Я все еще мечтаю сыграть за команду в ЛЧ. Мы все должны думать так: «Локомотив» – большой клуб, мы заслуживаем находиться на самых высоких местах. 

– Этот состав без усилений способен на такое? 
– Без новичков будет сложно. Нужны сильные игроки. Но у нас есть неплохой костяк, во второй части сезона смогли немного исправить ситуацию. Думаю, что и такой состав способен добиваться большего. 

– Самый яркий момент сезона лично для вас? 
– Игра с ЦСКА (1:0). Я забил гол, мы победили. На тот момент сезон складывался для меня тяжело – перенес операцию, долго восстанавливался. Было немного грустно, что так долго остаюсь без футбола. А Семин поверил в меня. Сказал перед игрой, что настало мое время, нужно стать звездой для команды, забивать голы. И тот матч стал особенным. Гол ЦСКА принес уверенность в себе, после я забил еще несколько мячей, заиграл лучше. 

«ФЕРНАНДЕШ И ПРОМЕС – ЛУЧШИЕ»

– Кто для вас лучший игрок чемпионата? 
– У «Спартака» очень много футболистов, которые здорово провел сезон. Для меня есть два кандидата: Промес и Мануэл Фернандеш. Оба классно играли. Ману мощно завершил сезон. 

– Третьим вы назвали Смолова. 
– Да, он же много голов забил, и давно стал лучшим в «Краснодаре». Еще понравились Зобнин и Глушаков. Если не брать Промеса, который уже не первый год показывает высокий уровень, эти двое провели превосходный сезон. У Глушакова, наверное, лучший в карьере. 

– В недавних интервью бразильцы ЦСКА и «Спартака» Витиньо и Маурисиу рассказывали, кто из их клубов мог бы заиграть в европейских грандах. Ваши кандидатуры из «Локо»? 
– Легко! Это Фернандеш, он и так уже поиграл во многих клубах. А еще Алексей Миранчук. Он еще молод, но уже мог бы пригодиться европейцам. А в будущем наверняка вызовет интерес у сильных зарубежных клубов. Мастерство у него на высоком уровне, нужно прогрессировать и дальше, чтобы стать топовым футболистом. 

– Недавно в Рио, где вы живете, состоялась самая массовая акция протеста, народ требует новых президентских выборов. Видели, что происходило? 
– Конкретно там, на Копакабане, где собирался народ, меня не было – живу в другой части города. Видел новости по телевизору. Людей и правда было огромное количество. Но у нас все спокойно, не скажу, что в Рио сейчас страшно по улицам ходить.

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