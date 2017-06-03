«У «Юве» есть одна маленькая проблема». Звезды футбола – о финале Лиги чемпионов

Сегодня туринский «Ювентус» и мадридский «Реал» встретятся в финале Лиги чемпионов. Матч состоится в Кардиффе на стадионе «Миллениум» и стартует в 21.45 мск.

«Советский спорт» приводит самые яркие комментарии о предстоящей игре на родине Гарета Бэйла.

Хави: Больше хочется увидеть радость Буффона, чем победу «Ювентуса»

– Победа в Лиге чемпионов станет главным моментом в карьере Буффона, – говорит бывший капитан сине-гранатовых. – Конечно, я хочу, чтобы он выиграл этот престижный трофей. Я, как фанат «Барселоны», буду поддерживать туринский клуб. Это логично. Наверное, больше всего мне хочется увидеть не победу «Ювентуса», а радость Дани Алвеса и Буффона. Они действительно этого заслуживают.

Что касается фаворита, то я его не вижу, – считает Хави. – Шансы 50 на 50. Сложно дать прогноз на матч подобного уровня. «Ювентус» всегда славился своей игрой в обороне. К тому же, клуб уже давно не выигрывал Лигу чемпионов, что добавляет мотивации всей команде. Они будут стремиться выиграть третий титул в сезоне, – сказал испанец.

Икер Касильяс: «Реал» небезупречен в обороне

«В Кардиффе встретятся абсолютно равные команды, – говорит бывший капитан «сливочных». – Я – фанат «Реала» и буду поддерживать свой родной клуб.

«Ювентус» всегда славился своей игрой в обороне, но теперь эта команда показывает высокий уровень и в атаке. У них есть Гонсало Игуаин, Пауло Дибала, а также Марио Манджукич. Каждый из этих парней очень опасен.

«Реал» тоже силен, особенно, если говорить о Криштиану Роналду, – продолжает игрок «Порту», – но очевидно, что команда Зидана не безупречна в обороне. «Ювентус» в этом плане сильнее. Думаю, шансы на победу 50 на 50.

Предраг Миятович: «Ювентус» выбил «Барселону», а у «Реала» лучший состав на планете

– У туринского клуба есть одна маленькая проблема – они проиграли шесть матчей за трофей, в то время, как «Реал» одерживал победу во всех пяти. Нужно уважать обе команды, особенно «Ювенус», который сумел выбить из Лиги чемпионов «Барселону». Это говорит о многом.

В составе туринского клуба достаточно игроков с богатым опытом. Я имею ввиду Джанлуиджи Буффона, и не только. Несмотря на все это, у «Реала» лучший состав на планете. Концовку этого сезона команда Зидана провела на отлично. Ко всему прочему, у «сливочных» очень серьезная скамейка запасных, – заявил Миятович.

Андреа Пирло: Зидан обязательно найдет слабое место «Ювентуса»

– Не думаю, что между «Реалом» и «Ювентусом» огромная пропасть, – говорит полузащитник. – У туринского клуба баланс в каждой линии. При этом все игроки довольно высокого класса.

Не хватает ли «Ювентусу» менталитета «Милана»? Только победа в Лиге чемпионов исправит эту ситуацию. Если они проиграют «Реалу», люди так и будут говорить, что «Ювентус» способен выиграть трофеи только на уровне Италии.

Будет ли это матч атаки «Реала» и защиты «Ювентуса»? Очевидно, команда Аллегри лучше обороняется, а «Реал» всеми силами идет вперед. Но мне сложно рассуждать на эту тему.

Не думаю, что выступления Зидана за «Ювентус» сыграют какую-то роль в этом матче, – считает Пирло. – Все-таки, быть тренером – совсем другая история. Да, Зинедин уже провел две игры против «Наполи». Он хорошо знает итальянский футбол. Зидан проанализирует игру «Ювентуса» до мельчайших деталей и найдет слабое место. Я в этом уверен».

Алессандро Дель Пьеро: «Ювентус» прижмется к воротам и будет ждать своего шанса

– Я не вижу явного фаворита, – говорит итальянец. – Думаю, такой же позиции придерживаются в Мадриде. Уверен, «Ювентус» не будет идти большими силами вперед. Команда прижмется к воротам, и будет ждать подходящего момента, чтобы убежать в атаку, – сказал известный форвард.

Посмотрите, как бьются игроки туринского клуба, – продолжает Дель Пьеро. – Это говорит о том, что у команды есть характер. Вот почему я говорю, что Аллегри – автор футбольного шедевра. В таком виде спорта важен менталитет. Иногда это выше, чем вся система игры, – заявил экс-форвард сборной Италии.

Криштиану Роналду: Мы хотим победить и собираемся сделать это сегодня

– Мы знаем, что нам предстоит встретиться с очень сильной командой, – говорит 32-летний нападающий. – Однако, все спокойны и настроены позитивно. Мы уверены, что сможем победить своего соперника. Конечно, все может случиться, но мы настраиваем себя так, что проведем отличный матч и поднимем над головой очередной трофей.

Что касается настроя, то здесь никаких изменений. Все также, как и в прошлом сезоне – мы хотим победить и собираемся сделать это сегодня», – заявил Роналду.

Серхио Рамос: «Ювентус» очень похож на «Атлетико»

– Нам нужно соблюдать осторожность, – говорит игрок сборной Испании. – У «Ювентуса» великолепная команда, которая уже успела выбить ряд серьезных оппонентов.

Будет ли это самый сложный финал для «Реала»? Нет, каждый матч подобного уровня имеет какую-то особенность. Но мне кажется, что туринский клуб очень похож на мадридский «Атлетико».