Александр Беленов: Никогда не считал пенальти лотереей

Игроки сборной России Роман Шишкин и Александр Беленов, а также президент РФС Виталий Мутко после открытой тренировки ответили на вопросы журналистов.

ШИШКИН: НАИГРЫВАЮСЬ В ЦЕНТР ОБОРОНЕ

- Прошли хороший микроцикл. Были и серьезные нагрузки, тактика. Сегодня было много работы с мячом, это всегда интересно. Все идет по плану, - говорит Шишкин.

- Тренировку посетил Виталий Мутко. Что сказал?

- Пока только поздоровались. Думаю, вечером на командном собрании что-то скажет. Мотивирует ли команду его приезд? Он часто нас посещает. Поэтому это нормальное явление. Плюс сегодня еще запланировано теоретическое занятие.

- Что он говорит на собраниях?

- Разные позитивные вещи. О том, что происходит в футболе.

- Но на «теории» его не будет?

- Естественно, - смеется Шишкин. – Он же пока не тренер.

- Большую часть времени на этом сборе вы пробовались на позиции центрального защитника?

- На этом сборе, да. В схеме с пятью защитниками – либо справа, либо слева в центре. На предыдущих - играл на разных позициях.

БЕЛЕНОВ: О РОНАЛДУ ПОДУМАЕМ ПОТОМ

- Что знаете о сборной Венгрии?

- Об этом мы поговорим ближе к матчу. В целом, подготовка идет по плану. Погода поля – все отлично, - говорит Беленов.

- Как вам работается с тренером вратарей Стауче? У него необычные тренировки: специальные очки, другие устройства.

- Много современного. Те же специальные очки для тренировки концентрации для меня это новшество. Интересно, конечно. Думаю, нам это пойдет на пользу.

- Вы часто отбиваете пенальти. В чем секрет?

- Так получается, нет секрета.

- Для вас пенальти это не лотерея?

- Никогда не считал пенальти лотереей. Если игрок подходит и уверенно бьет в верхний угол, то, как тут можно говорить о везении? Для вратаря все сложнее. Но в плане психологии – легче. Отбил – герой, нет – ничего страшного.

- Знаете, как отбивать пенальти Роналду?

- Сначала надо попасть в число 23-х, кто поедет на турнир, потом – выйти в старте, а потом уже думать о Роналду.

- У вас скоро должен закончиться контракт с «Уфой». Что дальше?

- Уже закончился. Но пока не могу ничего комментировать. Все мысли о сборной.

МУТКО: СТОИМОСТЬ ТЕЛЕПРАВ 120 МЛН? НЕТ, КОНЕЧНО

- Приехал посмотреть, как идет подготовка, пообщаться с ребятами, с тренерским штабом лично, - говорит Мутко. – Но скоро уже обратно в Москву



- На игру поедете?

- Не думаю. В понедельник важное мероприятие. Времени не хватает.

- Какие ожидания от матча?

- В принципе по той информации, что я в ежедневном режиме получаю, говорит о том, что ребята хорошо работают. Обстановка в команде правильная.

- Российский телеканалы договорились, наконец, о покупке телеправ на Кубок конфедераций. Цена вопроса 120 млн долларов?

- Нет, конечно. Это ведь только Кубок конфедераций.