Александр Беленов: Никогда не считал пенальти лотереей
Игроки сборной России Роман Шишкин и Александр Беленов, а также президент РФС Виталий Мутко после открытой тренировки ответили на вопросы журналистов.
ШИШКИН: НАИГРЫВАЮСЬ В ЦЕНТР ОБОРОНЕ
- Прошли хороший микроцикл. Были и серьезные нагрузки, тактика. Сегодня было много работы с мячом, это всегда интересно. Все идет по плану, - говорит Шишкин.
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Тренировку посетил Виталий Мутко. Что
сказал?
- Пока только поздоровались. Думаю, вечером на командном собрании что-то скажет. Мотивирует ли команду его приезд? Он часто нас посещает. Поэтому это нормальное явление. Плюс сегодня еще запланировано теоретическое занятие.
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Что он говорит на собраниях?
- Разные позитивные вещи. О том, что происходит в футболе.
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Но на «теории» его не будет?
- Естественно, - смеется Шишкин. – Он же пока не тренер.
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Большую часть времени на этом сборе вы
пробовались на позиции центрального
защитника?
- На этом сборе, да. В схеме с пятью защитниками – либо справа, либо слева в центре. На предыдущих - играл на разных позициях.
БЕЛЕНОВ: О РОНАЛДУ ПОДУМАЕМ ПОТОМ
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Что знаете о сборной Венгрии?
- Об этом мы поговорим ближе к матчу. В целом, подготовка идет по плану. Погода поля – все отлично, - говорит Беленов.
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Как вам работается с тренером вратарей
Стауче? У него необычные тренировки:
специальные очки, другие устройства.
- Много современного. Те же специальные очки для тренировки концентрации для меня это новшество. Интересно, конечно. Думаю, нам это пойдет на пользу.
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Вы часто отбиваете пенальти. В чем
секрет?
- Так получается, нет секрета.
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Для вас пенальти это не лотерея?
- Никогда не считал пенальти лотереей. Если игрок подходит и уверенно бьет в верхний угол, то, как тут можно говорить о везении? Для вратаря все сложнее. Но в плане психологии – легче. Отбил – герой, нет – ничего страшного.
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Знаете, как отбивать пенальти Роналду?
- Сначала надо попасть в число 23-х, кто поедет на турнир, потом – выйти в старте, а потом уже думать о Роналду.
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У вас скоро должен закончиться контракт
с «Уфой». Что дальше?
- Уже закончился. Но пока не могу ничего комментировать. Все мысли о сборной.
МУТКО: СТОИМОСТЬ ТЕЛЕПРАВ 120 МЛН? НЕТ, КОНЕЧНО
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Приехал посмотреть, как идет подготовка,
пообщаться с ребятами, с тренерским
штабом лично, - говорит Мутко.
– Но скоро уже обратно в Москву
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На игру поедете?
- Не думаю. В понедельник важное мероприятие. Времени не хватает.
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Какие ожидания от матча?
- В принципе по той информации, что я в ежедневном режиме получаю, говорит о том, что ребята хорошо работают. Обстановка в команде правильная.
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Российский телеканалы договорились,
наконец, о покупке телеправ на Кубок конфедераций. Цена вопроса 120 млн
долларов?
- Нет, конечно. Это ведь только Кубок конфедераций.