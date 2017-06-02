Кубок конфедераций: что нужно знать о сборной Австралии

«Советский спорт» рассказывает о сборных, которые сыграют на Кубке конфедераций-2017.

КОМАНДА

Австралийцы станут еще одной сборной, которая сыграет на турнире по схеме с тремя защитниками. Издание ESPN утверждает, что эта тактика (3-2-4-1) – вовсе не попытка создать непробиваемую оборону. Наоборот, так команда раскрывает весь свой атакующий потенциал.

В заявке на Кубок конфедераций сразу 10 футболистов, игравших на ЧМ-2014 в Бразилии. И всего три новичка без опыта международных матчей.

ЗВЕЗДА

Тим Кэхилл (37 лет, «Мельбурн Сити»)

Абсолютная звезда сборной, ее лидер и легенда. Пусть главному тренеру и поставлена задача омолодить команду, без ветерана Кэхилла не обходится ни одна заявка. «Сложно не приглашать такого великолепного игрока. Кэхилл – икона сборной, он король воздуха, просто посмотрите на его шею – это же мощь! Теперь Тим в основном выходит на замену, но ему хватит и десяти минут, чтобы забить свой гол», – рассказывал о Кэхилле в интервью FIFA.com Люк Уилкшир.

ТРЕНЕР

Ангелос Постекоглу

Австралиец греческого происхождения тренирует сборную с 2013 года, первым серьезным успехом стала победа на Кубке Азии. Именно благодаря этому титулу Австралия и едет в Россию.

Постекоглу пробует сделать атакующую команду. Получается не так быстро, как хотелось бы, но он уже заявил, что не собирается менять свой подход даже ради успеха на крупном турнире: «Я ни в чем не изменился. Сделаю так, как и планировал. Пока не все получается идеально. Возможно, если бы работал иностранный тренер, все бы говорили: «Какой он гений, пришел с новыми идеями, чтобы встряхнуть команду».

КТО УДИВИТ

Аарон Муй (26 лет, «Манчестер Сити»)

Атакующий полузащитник провел сезон в аренде в «Хаддерсфилд Таун» и помог команде выйти в премьер-лигу. На его счету 10 передач и 4 гола. По итогам сезона Муй вошел в команду года Чемпионшипа. И уже сейчас им интересуются по меньшей мере 12 команд, в числе которых «Эвертон» и «Саутгемптон». Да и стоимость полузащитника резко подскочила с миллиона до 10 миллионов евро.





КТО РАЗОЧАРУЕТ

Тактика главного тренера. Постекоглу обещает яркий футбол, и не собирается отходить от своих идей ради большого турнира. Главное, чтобы этот футбол действительно был атакующим, понятным, не разочаровал болельщиков и не привел к крупным поражениям австралийцев. А такой вариант в группе с Чили и Германией вполне вероятен. Вряд ли неудачное выступление повлечет за собой отставку специалиста, но у Австралии и так проблемы с попаданием на ЧМ-2018. Так что тренер может осложнить себе жизнь, провалив международный турнир.

ЦЕЛЬ НА КК

Австралийцы не заявляли о задачах на турнир. Но вот что рассказал капитан сборной, полузащитник «Астон Виллы» Миле Единак.

«Шанс сыграть в России – это возможность побороться с лучшими сборными и адаптироваться к стране, где пройдет ЧМ-2018. Мы сыграем на нескольких стадионах ЧМ, узнаем местную культуру и обычаи. Через год этот фактор может дать преимущество.

Как изменилась Австралия спустя три года после ЧМ-2014? Тогда у нас была довольно молодая команда. И мы только набирались опыта. Стремимся к тому, чтобы показать все наши умения на ЧМ-2018, но и на Кубке конфедераций вы увидите, какого прогресса добилась Австралия. В России мы покажем миру, что футбол в Австралии развивается быстрыми темпами», – рассказал в интервью FIFA.com Единак.

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ

– Сборная дважды участвовала в Кубке конфедераций и оба раза финишировала на пьедестале: в 1997 году проиграла в финале Бразилии, а в 2001 году стала третьей.

– Австралийцы обыгрывали шесть из восьми чемпионов мира. Лишь Испания с Италией избежали поражений.

– На Кубке конфедераций-2001 Австралия победила действующих чемпионов мира французов – 1:0. В 2017 году сборная сыграет в одной группе с другим чемпионом – Германией. И 16 лет спустя имеет отличный шанс поставить новый рекорд.

Состав по версии «Советского спорта»: Райан, Райт, Дегенек, Сейнсбери, Единак, Миллиган, Леки, Смит, Троизи, Ирвин, Юрич