Почему «протухла» «Боруссия»? Алексей Андронов – об отставке Тухеля

Обозреватель «Советского спорта» Алексей Андронов – об уходе Томаса Тухеля с поста главного тренера дортмундской «Боруссии».

Кубок Германии этого сезона стал лишь четвертой победой «Боруссии» в турнире, и только две одержаны в современную эру. Юрген Клопп в 2012-м испытывал от успеха совсем иные ощущения, чем его сменщик: в грядущей отставке Тухеля, вне зависимости от результата финала против франкфуртского «Айнтрахта», еще за месяц до игры не сомневался практически никто. Так и произошло, и хотя пока еще цитаты из тренера украшают стены магазинов «Боруссии» в Дортмунде – о нем самом уже давно забыли.

Для не внимательно следящих за «Боруссией» – эта отставка будет выглядеть еще более удивительно, если учесть, что Дортмунд по результату в этом сезоне выглядел довольно прилично: «Баварию» обыграл в 2 матчах из 3, в группе Лиги чемпионов опередил «Реал», и дошел в турнире до 1/4 финала, в Лигу чемпионов следующего сезона квалифицировался напрямую. И тем не менее – вопрос отставки даже не обсуждался, все сомнения отпали после интервью капитана команды Марселя Шмельцера сразу после финала.

Формально поводом к расставанию стала грустная и скандальная история, случившаяся после того, как автобус «Боруссии» подвергся террористической атаке. Не возражавший (по горячим следам) против переноса матча на следующий день, Тухель заявил об обратном сразу после проигранной встречи. Директор клуба Вацке такого тренеру простить не мог, да и без того не идеальные отношения в коллективе после этого эпизода выглядели уже не подлежащими восстановлению.

Главное, что подвело Тухеля в игровом плане – оборона. «Боруссия» порой выглядела в ней откровенно несуразно, и не могла отладить не то что оптимальный состав – а даже и количественную схему. Пропускала она чуть ли не в каждом матче, рецепт спасения клубным менеджментом и тренером был выбран более чем странный – подписание постоянно травмирующегося капитана «Байера» Омера Топрака. Теперь очень интересно, что с этим «сюрпризом» будет делать новый тренер. И когда его вообще назначат?

Вообще позиции Вацке и спортивного директора Михаэля Цорка тут выглядят более чем странно. Об уходе тренера они знали давно – но замены пока нет. Попытка «подбивать клинья» и даже намекать на компенсацию «Ницце» за Люсьена Фавре провалилась – французы отказали. Следующим всплыл Джованни ван Бронкхорст – экс-игрок сборной Голландии только что сделал чемпионом «Фейеноорд». Но бросать свежего чемпиона ради Дортмунда – слегка двусмысленно. Еще один кандидат из Голландии (о его подписании могут объявить буквально вот-вот) – Петер Бош из «Аякса». Он уже однажды приезжал в Германию, но в «Ганзе» долго не задержался.

Еще более неопределенности у «Боруссии» с нападающим – Пьер-Эмерик Обамеянг переходит в «ПСЖ», и у Дортмунда даже нет очевидного кандидата на замену. Поговаривают о возможном переходе Антони Модеста из «Кельна», но на аналогичном варианте с Адрианом Рамосом Дортмунд уже обжигался. Звучит имя молодого, но пока сырого Каспера Дольберга (это прибавляет шансов на назначение Бошу). А ведь вдобавок в очередной раз сломался Марко Ройс, и непонятно, продолжит ли карьеру вообще мучающийся с обменом веществ Марио Гетце.

И вот как бы понять, почему и зачем один из самых известных клубов Европы сам себя загнал в цугцванг. Нет тренера и основного форварда, есть непонятно зачем купленный защитник, и никакой определенности. А время идет...